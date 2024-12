Damaskus – Eine Gruppe von Männern, die Berichten zufolge nicht aus Syrien stammen, zündete einen Weihnachtsbaum in einem Kreisverkehr in Suqalabiyah, einer Stadt in der Provinz Hama, an. Dieser sektiererische Akt der Aggression hat bei den Anwohnern Empörung ausgelöst. Berichten zufolge handelte es sich bei den Tätern um Kämpfer aus Tschetschenien und Usbekistan.

Gestern Abend und heute sind Christen in der Gegend von Damaskus (Bab Touma, Jaramana) und anderswo, darunter auch in Hama, auf die Straße gegangen, um nach der Verbrennung des Weihnachtsbaums gegen antichristliche und andere Minderheiten Stimmungen zu protestieren.

Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) reagierte rasch auf den Vorfall. Ein Vertreter der Abteilung für militärische Operationen besuchte den Ort des Geschehens und sprach mit den verärgerten Anwohnern, wobei er erklärte:

Es ist dem HTS und den beteiligten Beamten hoch anzurechnen, dass sie den Minderheitengemeinschaften umgehend versichert haben, dass derartige Handlungen inakzeptabel sind, und dass sie dafür gesorgt haben, dass die Verantwortlichen mit harten Konsequenzen rechnen müssen.

Der HTS-Führer Ahmad al-Sharaa, der auch als Abu Mohammad al-Julani bekannt ist, hat sich mit westlichen und arabischen Vertretern über den politischen Übergangsprozess in Syrien ausgetauscht und versprochen, alle Beteiligten einzubeziehen.

Julani erklärte am heutigen Dienstag, dass ehemalige Rebellengruppen der Integration in das Verteidigungsministerium zugestimmt hätten.

Ein Treffen zwischen Julani und den Leitern der Gruppen „endete mit einer Vereinbarung über die Auflösung aller Gruppen und ihre Integration unter der Aufsicht des Verteidigungsministeriums“, heißt es in einer Erklärung der neuen Regierung vom Dienstag.

Der syrische Arm der Terrororranisation PKK, die SDF, die von den USA unterstützte Gruppe im Nordosten Syriens ist jedoch nicht Teil der soeben angekündigten Vereinbarung.

Der aktuelle Premierminister Mohammed al-Bashir hatte vergangene Woche erklärt, dass das Ministerium mit ehemaligen Rebellengruppen und Offizieren, die aus der Armee von Bashar al-Assad übergelaufen sind, umstrukturiert werden soll.

„Seit dem Sturz des Assad-Regimes ist dies vielleicht die wichtigste Entwicklung, die in Syrien stattgefunden hat“, sagte Resul Serdar von Al Jazeera, der aus Damaskus berichtete. Er erklärte, dass unmittelbar nach dem Sturz des al-Assad-Regimes Oppositionskämpfer aus dem ganzen Land nach Damaskus strömten, wobei einige von ihnen verschiedene Gebiete der Hauptstadt für sich beanspruchten.

In front of the Christmas tree burned by extremist Islamists in Hama, Syria, an HTS leader, alongside Christian clergy, stated that the perpetrators are foreign, not Syrian, and have been arrested and will be punished. He also promised to repair the tree.

