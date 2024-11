EU-Anti-Geldwäschebehörde ab 2025 in Frankfurt tätig

Mit der EU-Anti-Geldwäschebehörde gibt es ab dem Jahr 2025 erstmals eine EU-Zentraleinrichtung gegen Geldwäsche. Das Ziel? Die gesamte Glücksspielbranche soll von den einheitlichen Vorgaben zu den Meldeprozessen und Prävention profitieren. Der Sitz der neuen Behörde wird in Frankfurt am Main sein.

Die Glücksspielbranche befindet sich seit Jahren im Wandel. Einerseits hat sich das Glücksspiel ins Internet verlagert, andererseits hat man neue Gesetze geschaffen, um präventiv zu agieren. So etwa den deutschen Glücksspielstaatsvertrag.

Jedoch hat dieses seit dem Jahr 2021 in Kraft getretene Bundesgesetz nicht gerade für viel Freude gesorgt: 1 Euro Maximaleinsatz pro Runde und 5 Sekunden-Regel, OASIS und LUGAS sowie kein Live Casino sind für viele Glücksspielfans Gründe, um über Seiten wie etwa Casinoohnelugas Anbieter zu finden, die flexibel sind.

Denn hat das Online Casino eine Lizenz einer Glücksspielbehörde, die ihren Sitz in der EU hat, dann gilt europäisches Recht vor deutschem Recht. Das heißt, das Glücksspielangebot darf zur Verfügung gestellt und genutzt werden.

Nun gibt es eine neue Herangehensweise, um die Glücksspielbranche besser kontrollieren zu können: Mit der EU-Anti-Geldwäschebehörde – kurz: AMLA – soll nicht nur der Glücksspielsektor besser kontrolliert werden können, sondern geht es hier auch um den Kampf gegen die Geldwäsche (Anti-Money-Laundry – kurz: AML).

Der Sitz der AMLA wird in Frankfurt am Main sein. Darauf haben sich die Vertreter der 27 EU-Mitgliedsstaaten geeinigt. Bei der Abstimmung über den Standort, von wo aus die AMLA operieren soll, wurden 54 Stimmen abgegeben – 28 entfielen auf den Standort Frankfurt.

Madrid hat 16 Stimmen erhalten, Paris 6 Stimmen und Rom 4 Stimmen. Abseits der Standortfrage begrüßte der europäische Glücksspielverband EGBA die Entwicklung, nun eine EU-Anti-Geldwäschebehörde ab 2025 einzuführen.

Erst im Dezember 2023 wurde beschlossen, es müsse eine zentrale Institution wie AMLA gegründet werden. Warum Frankfurt am Main der beste Standort für diese Behörde ist? Das hat unter anderem Frankfurts Oberbürgermeister Mike Josef von der SPD gesagt:

„Die Entscheidung, die AMLA in Frankfurt anzusiedeln, ist genau richtig und konsequent, denn unsere Stadt bietet kulturell wie infrastrukturell ideale Voraussetzungen. Außerdem sitzen bereits wesentliche Institutionen der Regulatorik und der Aufsicht in Frankfurt, daher ist die Entscheidung auch in der Sache schlüssig.“