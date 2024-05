Stuttgart: Galatasaray-Fans festgenommen

Teilen

Stuttgart – Am Sonntag gewann der türkische Rekordmeister Galatasaray Istanbul zum 24. Mal die Süper Lig und auch in Deutschland feierten Fans den Sieg. Dabei kam es jedoch zu Ausschreitungen.

Laut Polizeiangaben wurden bei Feiern in Stuttgart 18 Menschen vorläufig festgenommen, weil sie Pyrotechnik und Böller zündeten.

Wie Echo24 berichtet, kam es in der Nähe des Schlossplatzes zudem zu einer Schlägerei. Ob feiernde Galatasaray-Fans daran beteiligt waren, war für die Polizei am Montag zunächst noch unklar. Videoaufnahmen des Geschehens sollen nun ausgewertet werden, um mögliche Täter zu identifizieren, so Echo24 weiter. In anderen Städten verliefern die Feiern jedoch friedlich

Der türkische Titelverteidiger Galatasaray Istanbul hatte am Sonntag am letzten Spieltag der Süper Lig bei Konyaspor mit 3:1 (1:0) gewonnen und behauptete damit seinen Drei-Punkte-Vorsprung auf den Stadtrivalen Fenerbahce.