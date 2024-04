Gaza: Massengrab mit über 280 Leichen entdeckt

Gaza – Palästinensische Zivilschützer haben ein Massengrab im Nasser Medical Complex in Khan Younis (Gaza) freigelegt, in dem bisher 283 Leichen geborgen wurden, berichtet The New Arab.

Die Entdeckung am Samstag und Sonntag erfolgten, nachdem das israelische Militär seine Truppen am 7. April aus der südlichen Stadt abgezogen hatte. Ein Großteil von Khan Younis liegt nach monatelangem unerbittlichem israelischem Bombardement und schweren Kämpfen in Trümmern. Medienberichten zufolge wurden nach der israelischen Offensive auf Khan Younis rund 500 Menschen als vermisst gemeldet.

„Unter den Leichen sind ältere Frauen, Kinder und junge Männer“, berichtete Hani Mahmoud von Al Jazeera am Sonntag aus Khan Younis.

Die US-Kampagne für die Rechte der Palästinenser verurteilte die Tötungen in den sozialen Medien.

„Diese Massengräber sind ein offensichtlicher Beweis für Völkermord und die unvorstellbarsten Kriegsverbrechen“, hieß es.

Die Gruppe wies darauf hin, dass die Nachricht von den Massentötungen kam, als das US-Repräsentantenhaus einen Gesetzentwurf über 14 Milliarden Dollar an Militärhilfe verabschiedete, „während Israel mit einer groß angelegten Bodeninvasion droht, um Palästinenser in Rafah zu massakrieren“.

These mass graves are obvious evidence of genocide and the most unthinkable war crimes.

And yet, the House just signed off on $26 billion in weapons to fuel the genocidal Israeli military, while Israel threatens a full scale ground invasion to massacre Palestinians in Rafah. https://t.co/yY6WxQjO1t

— USCPR #StopArmingIsrael (@USCPR_) April 21, 2024