Varoufakis: Ein weiterer Völkermord im Namen der Deutschen

Athen – Die deutschen Behörden hatten gegen ihn in der vergangenen Woche ein Einreise- und Redeverbot erteilt. In Protesten vor der deutschen Botschaft in Athen hat der ehemalige griechische Finanzminister Yanis Varoufakis diese Verbote erneut verurteilt.

„Das ist eine große Niederlage für die deutsche Demokratie. Die Gleichsetzung des palästinensischen Widerstandes gegen die Apartheid mit dem Völkermord an den Palästinensern im Namen eines angeblichen Kampfes gegen den Antisemitismus ist nicht hinnehmbar“, sagte Varoufakis am Rande der Protestkundgebung der taz.

Die Palästinenser hätten nicht nur das Recht, sondern die Pflicht, Widerstand zu leisten. „Unsere Pflicht ist es, die Fahne sowohl gegen den Antisemitismus als auch gegen den Genozid an den Palästinensern hochzuhalten“, zitiert die taz Varoufakis weiter.

Auf X schrieb Varoufakis:

„Ich will keine Fans, ich will Kameraden. Dies ist ein Kampf. Das ist kein Lifestyle, das ist kein Showbusiness. Das ist ein großer Kampf um den Geist der Menschheit, und Deutschland ist ein Schlachtfeld. Denn wieder einmal wird eine stolze Nation – ein stolzes Volk, das deutsche Volk – von seinem politischen Regime, nicht nur von der Regierung, sondern vom gesamten Spektrum seines politischen Personals, einschließlich der Medien natürlich, in die Enge getrieben. Es wird in einen weiteren Völkermord in seinem Namen und mit seiner Komplizenschaft hineingezogen. Als ob der Völkermord an den Palästinensern, die Ströme palästinensischen Blutes, ihre Schuld am Holocaust abwaschen könnten.“