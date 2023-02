Organisation der Turkstaaten gedenkt Hodschali-Massaker

Teilen

Istanbul – Die Organisation der Turkstaaten (OTS) hat anlässlich des 31. Jahrestags des

Völkermords von Hodschali am 25.-26. Februar 1992 eine Pressemitteilung im Gedenken an die durch armenische Streitkräfte getöteten Opfer veröffentlicht.

Die aserbaidschanische Stadt Hodschali gilt noch heute als Synonym für Grausamkeit und Brutalität. In dieser Ortschaft hatten armenische Einheiten in der Nacht vom 25. auf den 26. Februar 1992 über 613 Zivilisten (Frauen, Kinder und Alte) mit einer unglaublichen Brutalität auf bestialische Weise ermordet und die Ortschaft komplett zerstört. In der türkischen und aserbaidschanischen Geschichtswissenschaft hat sich der Terminus technicus Mezalim für massenhafte Gewaltverbrechen an der muslimischen Zivilbevölkerung etabliert.

Die Organisation wurde ursprünglich am 3. Oktober 2009 in Nachitschewan mit der Unterzeichnung des Nachitschewan-Vertrags durch Aserbaidschan, Kasachstan, Kirgisistan und der Türkei als Kooperationsrat der Turksprachigen Länder gegründet. Auf dem 8. Istanbuler Gipfeltreffen im November 2021 wurde der Zusammenschluss in Organisation der Turkstaaten umbenannt. Aktuelle Mitgliedsstaaten sind Aserbaidschan, Kasachstan, Kirgisistan, die Türkei sowie Usbekistan. Zu den Beobachterstaaten zählen Ungarn,Turkmenistan und die Türkische Republik Nordzypern (TRNZ).

Stehen an der Seite des Volkes und der Regierung von Aserbaidschan

In der Erklärung des Generalsekretärs der Organisation, Botschafter Kubanychbek Omuraliyew, heißt es:

„Heute jährt sich zum 31. Mal der Völkermord in der aserbaidschanischen Stadt Hodschali, der in der Nacht vom 25. auf den 26. Februar 1992 von armenischen Streitkräften an aserbaidschanischen Zivilisten verübt wurde. Infolge dieses Gewaltverbrechens wurden 613 Menschen, darunter 106 Frauen, 63 Kinder und 70 ältere Menschen, getötet und 1.275 Menschen als Geiseln genommen. Die schmerzliche Erinnerung an Chodschali sitzt unseren aserbaidschanischen Brüdern und Schwestern noch immer in den Herzen. Als Organisation der Turkstaaten gedenken wir mit großem Respekt der Opfer des Völkermords von Chodschali und stehen weiterhin an der Seite des Volkes und der Regierung von Aserbaidschan“.

Message of the OTS Secretary General H.E. Ambassador @KubanOmurali on the occasion of Day of Remembrance of #KhojalyGenocide. ➡️https://t.co/n4V7WyGpfo pic.twitter.com/tuIAqI7TCl — Organization of Turkic States (@Turkic_States) February 25, 2023

Kemal Bölge

