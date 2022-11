Teilen

Ankara – Die Mehrheit der Türken ist der Meinung, dass die Öffentlichkeit den Präsidentschaftskandidaten der Opposition benennen sollte.

Rund 61,1 Prozent der türkischen Bürger sind laut einer neuen Umfrage der Meinung, dass die Öffentlichkeit den Präsidentschaftskandidaten der Opposition für die Wahlen im Juni 2023 benennen sollte.

Metropoll Research hat eine neue Umfrage durchgeführt, in der die Teilnehmer gefragt wurden, wie ihrer Meinung nach der Präsidentschaftskandidat des Oppositionsblocks für die kommenden Wahlen im Juni 2023 ausgewählt werden sollte.

Etwa 61,1 Prozent der Befragten antworteten auf diese Frage, dass „die Öffentlichkeit den Kandidaten wählen sollte“, während 20 Prozent sagten, dass „der Sechser-Tisch“ ihn wählen sollte.

Die Ergebnisse der Umfrage wurden vom Eigentümer des Unternehmens, Özer Sencar, auf Twitter veröffentlicht.

„Tisch der Sechs“ ist der Name des Bündnisses der sechs Oppositionsparteien, die sich zusammengeschlossen haben, um das Präsidialsystem der Türkei zu ändern. Es besteht aus der größten Oppositionspartei Republikanische Volkspartei (CHP), der Mitte-Rechts-Partei İYİ (Iyi Parti), der islamisch-konservativen Segenv(Saadet Partisi) Partei, der Demokratischen Partei (DP), der DEVA (Demokratie und Fortschritt) Partei und der Zukunftspartei (Gelecek Partisi).

Die Führer der sechs Parteien treffen sich regelmäßig und besprechen, wie sie die Wahlen angehen und das politische System des Landes umgestalten wollen, sollten sie an die Macht kommen.

11,10 Prozent der Befragten gaben an, dass alle Oppositionsparteien in den Nominierungsprozess einbezogen werden sollten. Die pro-kurdische Demokratische Volkspartei (HDP) beispielsweise, die bei den Wahlen 2018 nach der regierenden Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) und der CHP an dritter Stelle lag, ist offiziell nicht Teil des „Tisch der Sechs“.

Auf der anderen Seite sagten 62,2 Prozent der AKP-Befragten, dass der Kandidat der Opposition von der Öffentlichkeit benannt werden sollte, während diese Zahl bei den CHP-Wählern auf 52,7 Prozent sinkt.

10,2 Prozent der AKP-Befragten sagten, die Führer der sechs Oppositionsparteien sollten ihren Kandidaten bestimmen, während diese Zahl bei den CHP-Befragten auf 36,5 und bei der İYİ-Partei auf 34,6 anstieg.

Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat seine Kandidatur für das Präsidentenamt bereits angekündigt. Obwohl einige hochrangige CHP-Politiker behaupteten, dass Kılıçdaroğlu ihr Kandidat sein wird, gibt es noch keine offizielle Ankündigung.

Einige Experten sind der Meinung, dass der Istanbuler CHP-Bürgermeister Ekrem İmamoğlu oder der Bürgermeister von Ankara, Mansur Yavaş, für das Präsidentenamt kandidieren sollten, da Kılıçdaroğlu nicht genügend konservative Wähler aus dem Regierungsbündnis anziehen könnte. Sie sind auch der Meinung, dass Erdoğans Wahlkampagne aufgrund der Rhetorik von Kılıçdaroğlu die Oberhand gewinnen könnte.

Die HDP-Vertreter erklärten, dass sie sehr offen für einen „gemeinsamen Kandidaten“ sind, solange ihre Prinzipien erfüllt werden.

