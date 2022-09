Top 5 Kryptowährungen in 2022

Teilen

Vielversprechendste Kryptos von 2022: Top 5 Coins, in die investiert werden sollte

Das Potenzial einer Kryptowährung zeigt sich nicht nur an ihrem Preis. Die Funktionalität des Netzwerks, Blockchain-Besonderheiten, Anwendungsfälle, Partnerschaften – all diese Faktoren geben eine Vorstellung davon, wie beliebt (vielversprechend) das Projekt ist. Lassen Sie uns also prüfen, welche Kryptos im Jahr 2022 ein stetiges Wachstum aufweisen werden.

Avalanche (AVAX)

Dies ist ein junges Projekt, das sich rasant entwickelt. Der Name des Projekts erklärt die Funktionsweise des Konsensusprotokolls von Avalanche: Es baut sich wie ein Schneeball auf und wird schließlich zu einer Lawine. Um eine Transaktion zu validieren, geht sie zu einem Prüferknoten, der zufällig eine kleine Anzahl anderer Prüfer auswählt. Dieser Vorgang wiederholt sich, bis ein Konsens erreicht ist.

AVAX wird jetzt bei $96,72 gehandelt und belegt nach Marktkapitalisierung den 10. Platz auf einer globalen Kryptoliste ($25.898.837.753). Das Coin ist ziemlich volatil, wenn Sie also Ihr Geld nicht aufgrund von Marktschwankungen verlieren möchten, raten wir Ihnen, AVAX in FTM zu tauschen und es zu halten, bis es besser wird.

Solana (SOL)

Solana (SOL) ist ein Open-Source-, unzensierter globaler Marktplatz, der mit der New Yorker Börse konkurrieren kann. Seriöse Partner glauben an dieses Projekt. Zum Beispiel sammelte Solana Anfang Juni 2021 mehr als 314 Millionen US-Dollar in einem privaten Token-Verkauf unter der Leitung von Andreessen Horowitz. Diese Firma investierte einst in andere bekannte Projekte (Skype, Facebook und Twitter). Der Grund für die Investition in Solana liegt in den vorteilhaften Eigenschaften seiner Blockchain: 50.000 TPS Durchsatz und $0.00025 pro Transaktion.

SOL kostet $135,69 und belegt nach Marktkapitalisierung den 6. Platz ($44.199.230.653). 2022 ist bisher nicht das erfolgreichste Jahr für dieses Coin, aber es scheint, dass SOL ihren Wert wiedererlangt hat.

Cardano (ADA)

Cardano ist ein schnell wachsendes Blockchain-Netzwerk. Im Juli 2021 veröffentlichten die Gründer des Projekts einen Entwicklungsplan für die nächsten 5 Jahre:

Bis 2022 wird es Partnerschaften mit mehr als 50+ Banken, einen modifizierten Abstimmungsmechanismus im Projektkatalysator-Unterstützungsfonds und die Hinzufügung von 3 neuen Bibliotheken für das verteilte Register geben.

Bis 2024 wird die Liste der Cardano-Coininvestoren mindestens 3 Fortune-500-Organisationen umfassen. Die Gemeinschaft rund um das Projekt wird erweitert und neue Brieftaschen zum sicheren Aufbewahren und Stacking entstehen.

Bis 2026 wird die Anzahl der Nutzer auf 1 Milliarde anwachsen. Zu diesem Zeitpunkt ist die vollständige Dezentralisierung bereits erreicht.

Cardano hat bereits beeindruckende Erfolge gezeigt: In Bezug auf die Kapitalisierung stieg es schnell in die Top 10 auf ($40.711.945.830). Das Coin wird bei $1,21 gehandelt und erholt sich von einem langwierigen bärischen Lauf.

Ethereum (ETH)

Ethereum ist ein Blockchain-Projekt, das in Bezug auf Kapitalisierung und Beliebtheit nach Bitcoin an zweiter Stelle steht. Sein Trick ist eine Blockchain-Technologie, die für sofortige P2P-Zahlungen ohne Zwischenhändler verwendet wird. Zwischen 2020 und 2024 konzentriert sich das Projekt darauf, alle für Ethereum 2.0 geplanten Updates zu starten. Die Blockchain des Projekts wird auf PoS umgestellt und 3 globale Probleme gleichzeitig lösen:

Langsame Transaktionsverarbeitung

Verschmutzung der Umwelt

Hohe Transaktionsgebühren

Der Stromverbrauch im Netzwerk wird dank des Upgrades um 99% reduziert. Dies wird dazu beitragen, das Ökosystem zu erweitern, neue Partner zu gewinnen und sich als beliebteste Blockchain für Entwickler zu etablieren.

Der Preis von ETH ist $3.493 ($420.102.752.703 der Marktkapitalisierung). Viele Leute haben ETH in BTC konvertiert, daher ist es heutzutage eines der beliebtesten Handelspaare.

Bitcoin (BTC)

Bitcoin ist die erste Kryptowährung – Krypto Währungsrechner. Es transformierte die bestehende Geschäftsarchitektur von Geldtransaktionen und machte Transaktionen schneller, billiger und transparenter. Es gibt viele Widersprüche über die Münze, aber Bitcoin ist der Goldstandard in der Kryptowelt. Die Experten halten es für eine günstige Variante für langfristiges Investieren und Halten.

Das begrenzte Angebot des Coins ist die Hauptvoraussetzung für ihren steigenden Preis. Jetzt kostet 1 BTC $46.721, was nicht einmal sein ATH ist. Die Experten sind sich einig, dass das Coin langfristig rentabel sein wird.

Möglichkeiten, in Kryptowährungen zu investieren

Bei der Entscheidung, in digitale Vermögenswerte zu investieren, lohnt es sich, die richtige Strategie zu wählen. Eines der besten ist, langfristig zu investieren — „kaufen und halten.“ Eine Person kauft eine bestimmte Menge der Kryptowährung und wartet dann darauf, dass der Preis steigt. Und sobald es eine bestimmte Marke erreicht, können sie es verkaufen. Sie können auch von einigen kleinen Preisschwankungen während des Umtauschprozesses profitieren. Immer noch, Strategien brauchen Zeit, um sie zu meistern, Recherchieren Sie also gründlich und fangen Sie klein an, um zu sehen, wie es läuft.

Die hier zur Verfügung gestellten Informationen sind keine Anlage- oder Finanzberatung. NEX24 gibt keine Kauf- und Verkaufsempfehlungen. Bitte betreiben Sie eigene Nachforschungen und suche professionellen finanziellen Rat bevor Sie eine Investmententscheidung treffen.

