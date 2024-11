Wie man Online mit Black Friday-Angeboten Geld sparen kann

Jedes Jahr werden die Black Friday-Sales größer und besser. Immer mehr Geschäfte nehmen an dieser Initiative teil, bei der die Preise in allen Shops reduziert werden.

Eine gute Möglichkeit, beim Online-Einkauf Geld zu sparen, ist es, die großen Sale-Tage und Events zu nutzen. Jedes Jahr werden die Black Friday-Sales größer und besser. Immer mehr Geschäfte nehmen an dieser Initiative teil, bei der die Preise in allen Shops reduziert werden. Es ist eine exzellente Zeit zum Shopping, besonders für Weihnachtsgeschenke in letzter Minute.

Black Friday — was ist das?

Dies ist einer der größten Verkaufstage des Jahres. Der Black Friday ist in den USA geboren, hat sich aber auch in Europa verbreitet und viele Einzelhändler und Verkäufer nehmen daran teil.

Der Tag liegt in den USA direkt nach Thanksgiving (am vierten Donnerstag im November) und jedes Jahr in der Zeit vor Weihnachten. So ist es für die Käufer einfach, rabattierte Geschenke zu finden. Im Jahr 2024 wird der Black Friday am 29. November sein.

Welche Angebote gibt es am Black Friday?

Während des Black Friday gibt es zahlreiche Angebote. Typischerweise bestehen die Black Friday Angebote aus massiven prozentualen Rabatten auf Artikel und Produkte auf der gesamten Website. Während viele Sales im Laufe des Jahres gleich sind, werden sie am Black Friday erhöht, oft von 30% bis zu 70% – den größten Preisreduzierungen bei einem Verkauf zählen.

Aber diese Rabatte sind normalerweise sehr kurz. Die Käufer müssen schnell sein, um das Beste aus den Rabatten zu machen. Nach Einzelhändlern und Unternehmen dauern diese Black Friday-Angebote nur einen Tag: sie beginnen nach Mitternacht und enden vor Ende des Tages. Deshalb müssen die Käufer bereit sein, wenn diese Verkäufe online gehen.

Einige Einzelhändler lassen ihre Black Friday-Angebote länger laufen und machen sie oft über das Wochenende und bis zum Cyber Monday weiter. Sie sind jedoch immer noch kurz und geben den Kunden nur ein paar Tage Zeit, um diese Geschenke zu bekommen.

Um das Beste aus diesem Event zu machen, können die Kunden den Gesamtpreis ihrer Bestellung noch weiter reduzieren, indem sie spezielle Rabattcodes in Online-Shops benutzen.

Online-Rabattgutscheine finden

Es ist ganz einfach, Rabattgutscheine zu erhalten. Es gibt viele Möglichkeiten, zum Beispiel die offizielle Website oder App der Marke zu besuchen. Viele Unternehmen und Geschäfte haben auch Newsletter, die die Kunden abonnieren können, oder soziale Medienkanäle, denen sie folgen können. So werden Kunden immer informiert sein.

Es gibt auch Webseiten mit Gutscheincodes, wie Discoup.com DE, die Codes von allen Marken und Geschäften auflisten.

Sie sind sehr hilfreich, da sie alle angebotenen Gutscheincodes sammeln, prüfen und validieren. Sie sind immer up-to-date, bieten funktionierende Codes und sogar einige exklusive Rabatte, die man in keinem anderen Online-Shop finden kann.

Wie ein Black Friday-Coupon zu benutzen wird

Wie schon gesagt, können Sie am Black Friday zu niedrigeren Preisen einkaufen. Bei einigen Marken oder Unternehmen müssen Kunden einen Black Friday-Rabattcode benutzen, um ihr Angebot zu bekommen. Einige können den Rabatt automatisch anwenden, aber für andere ist es wichtig zu wissen, wie man einen Coupon oder Rabattcode anwendet.

Ein Rabattcode oder Gutschein ist eine Folge von Zahlen und/oder Buchstaben, die den Rabatt aktivieren. Dieser Gutscheincode muss an der Kasse eingesetzt werden, um den Rabatt auf die Bestellung anzuwenden. Es ist sehr wichtig, die allgemeinen Geschäftsbedingungen sicherzustellen, wenn ein Rabattcode benutzt wird.

Während des Black Friday kann es nämlich Produkte geben, die vom Code befreit sind, oder einen Mindestkaufwert haben. Um jede Enttäuschung an der Kasse zu vermeiden, müssen diese Konditionen vor dem Abschluss der Bestellung kontrolliert werden.

Zunächst muss der Kunde seine Artikel in den Warenkorb geben. Dann kann er durch Anklicken des Symbols, das sich normalerweise oben rechts auf der Website befindet, die Zusammenfassung der Bestellung mit allen Produkten und dem aktuellen Gesamtpreis einsehen.

Viele Händler platzieren ihren Rabattcode oder ihr Gutschein-Feld neben der Gesamtsumme, und der Black Friday-Gutschein muss dort eingesetzt, kopiert und eingefügt oder genau eingegeben werden. Wenn der Gutschein zur Bestellung addiert wird, ändert sich der Gesamtpreis und wird in der Gesamtliste angezeigt.

