Abraj Kudai: Mit 10.000 Zimmern das größte Hotel der Welt

Mekka – Nach seiner Fertigstellung wird das Abraj Kudai in Saudi-Arabien nach der Zimmeranzahl das größte Hotel der Welt sein. Mit einer erwarteten Kapazität von 10.000 Zimmern wird das Hotel mehr Menschen beherbergen als einige Universitätsgelände. Mit fast 7.500 Zimmern ist aktuell das First World Hotel of Malaysia das größte Hotel der Welt nach Zimmeranzahl.

3,6 Milliarden Dollar Baukosten

Das Abraj Kudai wird vom saudischen Finanzministerium finanziert und von der Dar al-Handasah-Gruppe entworfen. Es wird Berichten zufolge etwa 3,6 Milliarden Dollar kosten und 10.000 Zimmer, vier Hubschrauberlandeplätze und 70 Restaurants umfassen. Das sind mehr gastronomische Möglichkeiten als in vielen anderen Städten.

Das Abraj Kudai wäre nicht nur das größte Hotel der Welt, was die Anzahl der Zimmer angeht, sondern würde auch eine der größten Kuppeln der Welt auf seinem höchsten Turm beherbergen.

Busbahnhof, Restaurants, Einkaufszentrum

Das 45 Stockwerke hohe Hotel im Stil einer Wüstenfestung besteht aus 12 Türmen auf einem 10-stöckigen Podium, in dem sich ein Busbahnhof, Restaurants, ein Einkaufszentrum und ein extravaganter Ballsaal befinden. Fünf Etagen werden jedoch für die meisten Gäste tabu sein – sie sind ausschließlich der saudischen Königsfamilie vorbehalten. Abraj bedeutet „Türme“, während Kudai der Name des bergigen Ortes ist.

Die Eröffnung von Abraj Kudai war für 2017 geplant, doch aufgrund finanzieller Schwierigkeiten und anderer Probleme verzögerte sich das gesamte Projekt.

Zwei Kilometer von der Kaaba

Das Hotel wird in Manafia gebaut, nur zwei Kilometer von der Kaaba in Mekka entfernt. Die Kaaba ist ein quaderförmiges Gebäude im Innenhof der Heiligen Moschee in Mekka und bildet als „Haus Gottes“ das zentrale Heiligtum des Islams. Die große Bedeutung der Kaaba liegt darin, dass sie das Ziel der großen Wallfahrt (Haddsch) ist, die jeder Muslim einmal in seinem Leben unternehmen soll, sofern er dazu in der Lage ist. Die Hadsch gilt mit fast 2,5 Millionen Pilgern jährlich als die größte Menschenansammlung der Welt.

Daneben steht die Kaaba im Zentrum des islamischen Gebetsritus, denn bei jedem Gebet müssen sich die Muslime nach der Kaaba ausrichten.