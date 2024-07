Kryptowährungen Bitcoin Ordinals: Was sind sie?

Bitcoin-Ordinale erobern diese Kryptowährung im Sturm. Casey Rodarmor startete Bitcoin-Ordinale im Januar 2023. Ihr Protokoll ermöglicht es Einzelpersonen, digitale Inhalte wie Kunstwerke auf die Bitcoin-Blockchain zu schreiben. Sie unterscheiden sich von den nicht fungiblen Token von Ethereum, da sie eine unveränderliche Präsenz für Videos, Texte, Kunst oder jede andere Kunstform auf der Blockchain etablieren wollen. Rodarmor schrieb die Genesis-Ordnung, einen Pixel-Schädel, am 14. Dezember 2022 ein.

Was sind Bitcoin-Ordinale?

Bitcoin-Ordinale sind das Protokoll, das es Benutzern ermöglicht, einzelnen Satoshis in der Bitcoin-Blockchain eine eindeutige Kennung zuzuweisen und mit den angehängten zusätzlichen Daten zu handeln. Satoshi ist die kleinste Bitcoin-Einheit, und ein Bitcoin hat 100.000.000 Satoshis. Dieses Protokoll ermöglicht es Bitcoin-Benutzern, nicht fungible Token auf der Bitcoin-Blockchain zu erstellen. Einige Leute nennen Bitcoin NFTs Ordinal-NFTs.

Früher waren Bitcoins austauschbar oder fungibel. Benutzer konnten einen Satoshi nicht von einem anderen unterscheiden. Rodarmors Protokoll hat dies jedoch geändert, indem es die neuesten Updates des ursprünglichen Bitcoin-Protokolls nutzte: Taproot und Segregated Witness.

Das Taproot-Update führte ein neues Format für die Bitcoin-Adresse ein. Bitcoin-Ordinale verwenden es, um einzelne Satoshis zu identifizieren. Das Segregated Witness-Update ermöglichte es Benutzern, die Zeugeninformationen oder Zeugen-Skripte von den Transaktionsdetails zu trennen und sie in einer separaten Struktur auf der Bitcoin-Blockchain zu speichern. Diese Änderungen haben die Blockgröße von Bitcoin erhöht, was es Benutzern ermöglicht, Video- und Bilddaten in Zeugen-Skripten neben Validierungsinformationen wie Signaturen einzuschreiben.

Wie Bitcoin-Ordinale funktionieren

Die Ordinalen-Theorie ist die Grundlage von Bitcoin-Ordinalen und erklärt ihre Mechanik. Sie definiert Satoshis als die Bitcoin-Atomareinheit, die Benutzer auf Plattformen wie Bitcoin Apex identifizieren und handeln können. Ein Bitcoin hat 100 Millionen Sats. Die Abbau-Reihenfolge ist die Grundlage ihrer Nummerierung, die jeden Sat eindeutig identifiziert und gleichzeitig die Ordinalzahl ist.

Da jeder Sat eine Transaktionseinheit ist, können Benutzer ihn mit digitalen Inhalten beschreiben, die Bitcoin-Ordinale umfassen. So werden Sats unveränderliche Sammlerstücke, mit denen Benutzer in den Bitcoin-Netzwerken handeln können. Laut der Ordinalentheorie können Benutzer Sats an Sicherheitstoken, Stablecoins oder Konten anhängen, indem sie Ordinalzahlen als stabile Identifikatoren verwenden.

Bitcoin-Ordinale unterstützen verschiedene Anwendungsfälle. Daher schlägt Rodarmor vor, sie nicht mit NFTs gleichzusetzen. Benutzer können Ordinale verwenden, um einen Satoshi mit einer Inschrift oder einem Anhang an JPEG zu nummerieren, einem nicht fungiblen Token innerhalb der Bitcoin-Blockchain. Ordinale verwenden jedoch mehr als nur nicht fungible Tokens.

Wie man Bitcoin-Ordnale handelt

Die Beliebtheit von Bitcoin-Ordnalen nimmt zu. Die meisten Menschen handeln jedoch außerbörslich damit. Bitcoin Punks und Plenatary Ordinals waren unter den ersten 1.000 Inschriften, die Menschen ohne NFT-Märkte gehandelt haben.

Dennoch sind Tools wie Hiro, Xverse und Ordinals Wallet entstanden, die es Benutzern ermöglichen, Bitcoin-Ordnale zu kaufen und zu verkaufen. Sie können Satioshis innerhalb des Wallets kaufen und Zahlungsplugins für die Auffahrt verwenden, um die Transaktion beim Kauf und Verkauf von Ordnalen abzuschließen.

Die Kontroverse

Die Kryptogemeinschaft hat verschiedene Meinungen zu Bitcoin-Ordinalen geäußert. Kritiker argumentieren, dass Satoshi-Ordinale die Effizienz bei der Nutzung des Blockraums verringern. Daher werden sie die Transaktionsgebühren in der Bitcoin-Blockchain erhöhen und die Transaktionsdauer verlangsamen. Auf der anderen Seite sind die Befürworter von Bitcoin-Ordinalen an dem Protokoll interessiert, weil sie glauben, dass es die Verwendung der Kryptowährung in vergangenen Finanztransaktionen ausweiten wird.

Zum Beispiel könnten Netzwerkteilnehmer neben der Erstellung von Bitcoin-Ordnalen dieses Protokoll verwenden, um Ordinale Satoshis an Stablecoins oder Sicherheitstoken anzuhängen, was Bitcoin-Smart Contracts ermöglicht oder diese Kryptowährung einem breiteren Publikum vorstellt.

Abschließende Gedanken

Bitcoin-Ordinale haben eine Möglichkeit geschaffen, die Anwendungsfälle von Bitcoin zu erweitern. Die meisten Menschen haben sich über das Erweiterungsproblem von Bitcoin beschwert, da die Erstellung von nicht fungiblen Tokens herausfordernd war. Bitcoin-Ordnale haben es jedoch ermöglicht, mit dieser Kryptowährung mehr zu tun, als nur NFTs zu erstellen. Sie ermöglichen es Benutzern, einen einzigartigen Mechanismus und eine Inschrift zu verwenden, um Daten zur kleinsten Einheit von Bitcoin hinzuzufügen.