Mögliche Länder mit offizieller Bitcoin-Währung

Möchten Sie wissen, welche Länder wahrscheinlich Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel übernehmen werden? Hier sind die Top-Nationen, in denen Bitcoin möglicherweise bald als gesetzliches Zahlungsmittel akzeptiert wird.

Länder weltweit haben Bitcoin seit seiner Einführung im Jahr 2009 still beobachtet. Erst nach dem Boom von 2017 äußerten Regierungsbehörden jedoch Bedenken. Im Mai 2021 erklärte der Präsident von El Salvador, Nayib Bukele, dass Bitcoin das gesetzliche Zahlungsmittel des Landes sein werde. So ging El Salvador als erstes Land weltweit in die Geschichtsbücher ein, das Kryptowährungen als gesetzliches Zahlungsmittel akzeptiert hat.

Am 27. April folgte die Zentralafrikanische Republik und machte Bitcoin zu einem gesetzlichen Zahlungsmittel. Obwohl dieses Land über viele natürliche Ressourcen verfügt, gehört es zu den ärmsten Ländern weltweit. Faustin-Archange Touadera, der Präsident des Landes, kündigte jedoch an, dass er glaubt, dass die Annahme von Bitcoin dem Land Wohlstand bringen würde. Die Idee besteht darin, die Abhängigkeit des Landes vom US-Dollar zu verringern und die Nachhaltigkeit zu steigern.

Darüber hinaus erwerben und halten andere Bitcoins in digitalen Geldbörsen als langfristige Investitionen. Diese Entwicklungen haben viele Experten dazu veranlasst, vorherzusagen, dass mehr Länder Bitcoin letztendlich zu ihrem gesetzlichen Zahlungsmittel machen werden. Hier sind Länder, die wahrscheinlich Bitcoin zu ihrem gesetzlichen Zahlungsmittel machen werden.

Kuba

Kuba hat Bitcoin noch nicht als gesetzliches Zahlungsmittel übernommen, aber es ist wahrscheinlich, dass es diesen Schritt bald machen wird. Neben der Anerkennung von Kryptowährungen reguliert Kuba sie. Bürger können daher Kryptowährungen wie Bitcoin frei verwenden. Das Land hat diesen Schritt teilweise gemacht, als die USA die Vorschriften für Geldtransfers zwischen den Vereinigten Staaten und Kuba verschärften, einschließlich der Schließung von über 400 Western Union-Filialen. Kubaner können nun Kryptowährungen verwenden, um Geld zu überweisen und digitale Bargeldzahlungen zu erhalten.

Ukraine

Die Ukraine hat sogar das Ministerium für Digitale Transformation eingerichtet und Pläne angekündigt, die führende Behörde im Kryptosektor zu sein. Während des russisch-ukrainischen Krieges spendeten Menschen Millionen über Kryptozahlungen. Die Mittel ermöglichten es den vom Krieg betroffenen Menschen, Zugang zu Grundversorgung und Lebensmitteln zu erhalten. Daher wird die Ukraine wahrscheinlich Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel übernehmen, da es sich um die führende Kryptowährung handelt.

Panama

Panama ist El Salvadors Nachbarland, sodass das Land wahrscheinlich Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel übernehmen wird. Im Gegensatz zu anderen Ländern, von denen die Menschen glauben, dass sie Kryptowährungen als gesetzliches Zahlungsmittel übernehmen werden, hat Panama einen Gesetzentwurf ausgearbeitet, um diesen Schritt einen Tag nach der Annahme von Bitcoin durch El Salvador zu vollziehen. Das Land hat das Gesetz jedoch noch nicht verabschiedet. Aber Panama wird die Kryptowährung wahrscheinlich als gesetzliches Zahlungsmittel übernehmen.

Paraguay

Nach der Ankündigung von El Salvador schlug ein Mitglied der Abgeordnetenkammer in Paraguay ein Gesetz vor, um Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel zu übernehmen. Ziel war es, die Verwendung von Kryptowährungen in diesem südamerikanischen Land zu regulieren und zu legalisieren. Carlitos Rejala, das Mitglied der Abgeordnetenkammer, das den Gesetzentwurf vorgeschlagen hat, kandidiert für das Präsidentenamt, und die offizielle Währung von Bitcoin im Land ist Teil seiner Ziele. Daher wird dieses Land Bitcoin wahrscheinlich bald als gesetzliches Zahlungsmittel übernehmen.

Saint Kitts und Nevis

Saint Kitts und Nevis ist ein weiterer karibischer Staat, der wahrscheinlich bald Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel übernehmen wird. Der Premierminister des Landes, Terrance Drew, hat festgestellt, dass seine Regierung zukunftsorientiert ist und die Erforschung moderner Technologien, einschließlich Kryptowährungen wie Bitcoin, fördert.

Letztes Wort

Viele Menschen in den USA, China und Russland möchten wahrscheinlich wissen, wie ihre Länder zu Bitcoin stehen. China hat jedoch Bitcoin verboten und sich aufgrund des energieintensiven Bitcoin-Minings auf Umweltbedenken berufen. Russland befindet sich im Krieg mit der Ukraine, daher ist es unwahrscheinlich, dass solche Überlegungen angestellt werden. Die USA haben umständliche Vorschriften in Bezug auf Kryptowährungen. Diese Länder werden daher wahrscheinlich länger brauchen, um ihre Position zur Annahme von Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel zu erklären. China hat Bitcoin jedoch vollständig verboten, was bedeutet, dass es wahrscheinlich ist, dass es es nicht als gesetzliches Zahlungsmittel macht.