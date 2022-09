Drehort Istanbul: The Night Manager kommt auf Amazon Freevee

Teilen

Mit Amazon Freevee hat der eCommerce-Riese Amazon einen neuen Streaming-Dienst ins Leben gerufen, der von Usern völlig kostenlos genutzt werden kann. Um den Service zu finanzieren, baut Amazon auf Werbeeinschaltungen, durch die das Streamen wieder mehr Gemeinsamkeiten mit dem klassischen Fernsehen erlangt.

Einer der ersten Inhalte, die auf Freevee zur Verfügung gestellt wurden, ist die Serie The Night Manager, die die wunderschönen Kulissen Istanbuls als Drehort nutzt. Wir verraten, warum Türkeiliebhaber die Show nicht verpassen sollten, die nun kostenlos gestreamt werden kann!

Vom Nachtportier zum Topspion

Die Handlung von The Night Manager dreht sich um den Nachtportier Jonathan in einem Hotel in Kairo, der von einer Frau brisante Dokumente über einen mächtigen, ägyptischen Familienklan ausgehändigt bekommt. Sophie, deren Geliebter Teil des Klans ist, möchte sich damit absichern, sollte ihr etwas zustoßen. Schockiert über die Inhalte der Dokumente, lässt Jonathan die Informationen jedoch der britischen Botschaft zukommen. Kurz darauf ist Sophie tot und die britische Regierung scheint mit den Dokumenten nichts anzufangen.

Nach vier Jahren hat Jonathan den tragischen Tod von Sophie noch immer nicht überwunden und richtet sich erneut an die Behörden, wo er diesmal mit dem MI6, dem britischen Geheimdienst, verbunden wird. Langsam aber sicher wird der Plan geschmiedet, Jonathan als Spitzel in die Welt des ägyptischen Klans einzuführen. Damit schlägt er einen gefährlichen Weg ein.

Drehorte rund um die Welt

Die Serie The Night Manager wurde an verschiedenen Ecken und Enden der Welt gedreht und machte dabei auch in der Türkei Halt. Dabei wurde die wunderschöne Hauptstadt Istanbul zu einer eindrucksvollen Kulisse und gleichzeitig zu einem Schauplatz, an dem Jonathan sich immer wieder in Gefahr begeben muss.

Auch an den Ort Kasimli in der südöstlichen Türkei muss der Protagonist im Laufe der Serie reisen, die Szenen wurden allerdings nicht auf türkischem Boden gedreht. Stattdessen entstand Kasimli in der Serie durch Aufnahmen in der Wüste Marokkos. The Night Manager besticht durch zahlreiche wunderschöne Aufnahmen. Neben Istanbul dienten auch die spanische Insel Mallorca und die verschneiten Bergspitzen von Zermatt in der Schweiz als Drehorte. Das MI6-Hauptquartier in London an der Themse, das Cineasten womöglich schon aus einigen James-Bond-Filmen kennen, kam hier ebenfalls zum Einsatz.

Kostenlose Streaming-Angebote

Mit Amazon Prime Video hat der eCommerce-Gigant bereits vor Jahren den Schritt in die Welt des Streamings gewagt. Der Service hat jedoch einige Mankos, denn anders als bei Netflix, Hulu und Co. kann man mit dem monatlichen Beitrag nicht automatisch auf alle Filme, Serien und Dokumentationen zugreifen. Stattdessen können viele Inhalte kostenpflichtig dazugekauft werden.

Mit Amazon Freevee möchte das Unternehmen nun einen neuen Weg einschlagen. Der kostenlose Service startete zuerst in den USA und Großbritannien, seit August 2022 kann er jedoch auch in Deutschland genutzt werden. Nun sollen Österreich und die Schweiz als nächste Länder folgen. The Night Manager ist eine der ersten Serien, die auf dem kostenlosen Streaming-Portal angeboten werden. Möchte man die Show ohne zusätzliche Kosten genießen, benötigt man nur einen Amazon-Account und muss regelmäßige Werbeeinschaltungen akzeptieren.

Kostenloses Streaming als Zukunftsmodell?

Ob Amazon mit diesem Schritt eine neue Bewegung in Gang gesetzt hat, lässt sich derzeit noch nicht abschätzen. Das kostenlose Streaming ist zwar einerseits eine neue Idee, wirkt andererseits wie ein Rückschritt zum klassischen Fernsehen. Wer Werbeunterbrechungen im TV schon lästig fand, wird sie im Streaming vielleicht auch als störend empfinden. Streaming wird allerdings weiterhin die Markt der Unterhaltungsmedien beeinflussen, so viel steht fest.

Dies zählt nicht nur für Film und Fernsehen, sondern auch für die Spielewelt, die sich etwas später dem Trend angeschlossen hat. Mittlerweile gibt es zahlreiche Spiele-Services, die mit Abo-Modellen arbeiten und für einen monatlichen Beitrag eine umfangreiche Spielbibliothek bereitstellen. Kostenlose Games werden von solchen Streaming-Plattformen allerdings kaum angeboten. Anders sieht dies auf Spielportalen des iGaming-Genres aus.

Hier wird mit dem Modell der Freispiele gearbeitet, welches Spielern ermöglicht, zumindest rundenweise ohne eigenen Einsatz zu spielen. Auch verschenkte Bonusguthaben erfüllen einen ähnlichen Zweck. Welche Bonus- und Freispielangebote eine Plattform zur Verfügung stellt, kann in einem Online Casino Test herausgefunden werden, der die Anbieter auf Herz und Nieren prüft. Mit nur einem Blick auf die Liste wird klar, ob kostenlos gespielt werden kann.

Mit Amazon Freevee bringt das Unternehmen frischen Wind in den Streaming-Sektor und bietet eine Alternative für all jene, die kein bezahltes Abo bei Netflix, Hulu und Co. abschließen möchten. Türkeiliebhaber können dort direkt mit einer spannenden Serie starten, die zum Teil in Istanbul gedreht wurde.

Auch interesant

– Neuer Film „Five Eyes“ –

Britischer Regisseur Guy Ritchie will „alle Filme“ in der Türkei drehen

Madonnas Ex-Ehemann, renommierter britischer Regisseur und Filmproduzent Guy Ritchie (Snatch, Sherlock Holmes), schwärmt in einem Video über die Türkei.