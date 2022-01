Australian Open: Wann beginnt das Turnier und wer ist der Favorit?

Teilen

Der Weltranglistenerste Novak Djokovic hatte gehofft, den Dreikampf mit Roger Federer und Rafael Nadal um die meisten Grand-Slam-Einzeltitel seiner Karriere zu gewinnen und seinen 21.

Doch die langwierige Geschichte um den 34-jährigen Serben fand am Sonntag endlich ein Ende, als drei Richter einstimmig die Entscheidung des australischen Einwanderungsministers bestätigten, Djokovics Visum aus Gründen des öffentlichen Interesses zu annullieren, weil er nicht gegen COVID-19 geimpft ist, und den Starspieler abzuschieben.

Da Djokovic nicht mehr im Spiel ist, hat Daniil Medvedev eine viel größere Chance, einen zweiten Grand-Slam-Titel in Folge zu gewinnen, wenn er bei den Australian Open 2022 antritt, die am Montag im Melbourne Park beginnen. Mehr erfahren auf Betano App jetzt!

Caesars Sportsbook listet Medvedev, der seinen ersten Grand-Slam-Titel in seiner Karriere bei den U.S. Open 2021 gewann, als +140-Favorit in den neuesten Quoten für die Australian Open 2022. Alexander Zverev (+250), Nadal (+550) und Stefanos Tsitsipas (+1600) vervollständigen die Liste der vier Top-Anwärter für die Australian Open 2022. Bevor Sie einen Tipp für die Australian Open 2022 abgeben, sollten Sie sich die Tennis-Tipps und Analysen des berühmten Handicappers Sean Calvert ansehen.

Calvert ist der berühmte Handicapper, der den Sieg von Stan Wawrinka bei den Australian Open 2014 mit einer Quote von 60:1 voraussagte – der letzte australische Titel, der nicht von Djokovic oder Federer gewonnen wurde. Im Jahr 2019 hat Calvert unter anderem mit einer Quote von 80:1 auf den Sieg von Dominic Thiem in Indian Wells getippt und damit für Aufsehen gesorgt.

Und 2021 hat er beide Wetten für das Wimbledon-Finale im Herreneinzel richtig getippt: Djokovic besiegt Matteo Berrettini in drei Sätzen (+275) und Djokovic gewinnt und beide Spieler gewinnen einen Satz (+130). Wer seinen Tipps folgt, liegt weit vorne.

Top 2022 Vorhersagen für die Australian Open der Herren

Ein Schocker: Calvert tippt nicht auf Nadal, obwohl der 35-jährige Spanier mit +550 einer der Favoriten ist. Nadal stand 2009 erstmals im Finale der Australian Open und besiegte Federer in einem Fünf-Satz-Match, das als eines der besten in der Geschichte des Turniers gilt. Aber er ist nur viermal zurückgekommen und hat jedes Mal verloren – zuletzt 2019 gegen Djokovic.

Viele Fragen umgeben Nadal in Bezug auf seine Gesundheit. Eine Fußverletzung behinderte ihn über weite Strecken des Jahres 2021 und veranlasste ihn, seine Saison Ende August, kurz vor den US Open, offiziell zu beenden. Im vergangenen Monat nahm er an der Mubadala World Tennis Championship in Abu Dhabi teil, wurde aber nach seiner Rückkehr positiv auf COVID-19 getestet, so dass sein Status für die Australian Open in der Schwebe hängt.

Nadal kehrte Anfang des Monats auf den Tennisplatz zurück und holte sich mit dem Sieg beim Melbourne Summer Set seinen 89. ATP-Titel in seiner Karriere. Aber es war nicht gerade ein Kinderspiel für ihn, da er im ersten Satz des Finales einen Tiebreak gewinnen musste, und der Weg zu seinem 21. Grand-Slam-Titel im Einzel wird wahrscheinlich nicht leicht sein.

So tippen Sie auf die Australian Open 2022 bei den Herren

Calvert hat seine besten Wetten abgeschlossen, darunter zwei Außenseiter, die große Gewinne bringen würden. Er ist vor allem von einem Spieler überzeugt, der „das Zeug dazu hat, die Art von Leistung zu erbringen, die wir hier vor all den Jahren von Stan Wawrinka gesehen haben, als er das Turnier mit einer Chance von +6000 gewann“. Sie sollten sich seine Tipps und Analysen ansehen, bevor Sie eine Wette auf die Australian Open 2022 in Betracht ziehen.