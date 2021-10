Worin sollte man Investieren?

Teilen

Unsere Welt wird immer teurer. Die Benzinpreise steigen von Woche zu Woche, es soll eine CO₂ Steuer kommen oder unsere Steuern werden prinzipiell erhöht. Viele wissen nicht, wie sie die neuen Kosten begleichen sollen. Durch die Pandemie haben viele ihren Arbeitsplatz und damit ihre Einnahmequelle verloren. Diejenigen, welche sich ein finanzielles Polster angespart haben, sind nun in der misslichen Lage dieses benutzen zu müssen.

Statt tatenlos zuzusehen, wie die Finanzen stetig schwinden, haben viele Menschen den Entschluss gefasst: Ich möchte mein Erspartes Investieren! Doch worin macht eine Investition im Moment oder im allgemeinen Sinn? Welche Kapitalanlage hat eine glorreiche Zukunft und welche könnte morgen schon wieder verschwinden?

Aktien

Der „Klassiker“ unter den Investitionsmöglichkeiten sind und bleiben Aktien. Viele haben schon davon gehört, doch die meisten wissen nicht, wie man damit Geld erwirtschaften kann. Dabei gibt es unterschiedliche Herangehensweisen und Möglichkeiten, die sich dem Nutzer bieten. Zum einen kann man mit Aktien handeln (Trading), also kurz gesagt Aktien an und gewinnbringend verkaufen. Zum anderen kann man in ein Unternehmen investieren, also Aktienanteile erwerben, wodurch man Gewinne erzielt, falls das Unternehmen erfolgreich ist.

Bei Aktien geht es primär um Dividenden, Kurswachstum und Zinseszinsen. Wenn man sich mit diesen Oberbegriffen allerdings nicht auskennt, sollte man sich vorab mit fachkundigen Beratern auseinandersetzen. Dadurch vermeidet man Fehlentscheidungen durch Unwissenheit.

Früher wurden Aktien noch erworben, mit einem umständlichen Gang zur nächsten Börse. Mittlerweile, in unserem digitalen Zeitalter, geht das deutlich unkomplizierter und bequemer von Zuhause aus. So kann man zum Beispiel auch Aktien in Österreich kaufen, obwohl man gerade im Urlaub auf den Malediven ist. Völlig egal wo man sich gerade auf der Welt aufhält, kann man dies einfach und schnell mit seinem Smartphone oder Laptop erledigen.

Oftmals rentiert es sich Aktien im Ausland zu erwerben, je nachdem um welches Unternehmen es sich handelt kann dies eine bessere Investition sein als auf dem „eigenen Markt“. Da innovative Geschäftsmodelle nicht alle bis zu uns nach Deutschland vordringen und gerade aus diesem Grund eine rentable Möglichkeit sein können, um Kapital anzulegen.

Kryptowährungen

In den letzten 10 Jahren haben Kryptowährungen einen regelrechten Boom in der Wirtschaft ausgelöst. Sie haben sich auf dem Markt etabliert und werden als vollwertiges Zahlungsmittel fast überall anerkannt. Doch was hat es bei Bitcoins und CO auf sich? Und sind sie eine sichere Investitionsmöglichkeit? Diese Frage wird unterschiedlich beantwortet, je nachdem wer gefragt wird. Sie bieten dem Käufer definitiv Vorteile.

Die Währung ist nämlich nicht wie der Euro oder der Dollar von Institutionen wie Banken oder anderen staatlichen Einrichtungen abhängig. Das bedeutet, die Regierung hat keine „Verfügung“ über den Wert der Kryptowährung. Doch hierbei liegt auch ein großer Nachteil. Der freie Markt bestimmt den Wert des digitalen Zahlungsmittels, anhand von unterschiedlichen Faktoren.

Darunter zählt auch Angebot und Nachfrage. Allerdings steigt die Nachfrage für die begehrten „Münzen“ in den letzten Jahren enorm. Da sie dem Nutzer Schutz in Form von Anonymität bieten. Da Bitcoins und andere durch eine Software mit einem Verschlüsselungscode die Daten der Inhaber nicht preis- oder weitergeben.