Aserbaidschan kündigt Militärübungen mit der Türkei und Pakistan an

Baku – Das türkische, aserbaidschanische und pakistanische Militär werden vom 12. bis 20. September in Baku zum ersten Mal gemeinsame Übungen abhalten, teilte das aserbaidschanische Verteidigungsministerium am Samstag mit.

Ziel der Übung „Drei Brüder – 2021“ sei es, die Zusammenarbeit zwischen den Spezialkräften zu verbessern und Wissen und Erfahrungen auszutauschen, teilte das Ministerium in einer Erklärung mit.

Im Juli nahmen die türkischen, aserbaidschanischen und pakistanischen Parlamentssprecher die Erklärung von Baku in einer Zeremonie im aserbaidschanischen Parlament an. Die gemeinsame Erklärung unterstreicht die Notwendigkeit, die Zusammenarbeit zwischen den drei Ländern auf der Grundlage kultureller und historischer Bindungen, gegenseitigen Respekts und Vertrauens zu stärken. Sie unterstreicht auch die Rolle der Türkei, Aserbaidschans und Pakistans bei der Schaffung von Frieden, Stabilität und Entwicklung in ihren Regionen. Die Türkei und Aserbaidschan haben zu Beginn dieses Jahres in Baku ein gemeinsames Manöver abgehalten.

Ankara hat sich im vergangenen Jahr hinter Baku gestellt, dessen Region Berg-Karabach fast drei Jahrzehnte lang unter illegaler armenischer Besatzung stand, bevor sie im November letzten Jahres befreit wurde. Im vergangenen September kam es zu Zusammenstößen zwischen den ehemaligen Sowjetrepubliken Armenien und Aserbaidschan, als die armenische Armee Angriffe auf Zivilisten und aserbaidschanische Streitkräfte verübte und gegen mehrere humanitäre Waffenstillstandsvereinbarungen verstieß.

Während des 44-tägigen Konflikts, der am 10. November mit einem Waffenstillstand endete, befreite Aserbaidschan mehrere Städte und fast 300 Siedlungen und Dörfer in Berg-Karabach von einer fast drei Jahrzehnte währenden Besetzung. Die beiden Länder unterzeichneten schließlich eine von Russland vermittelte Vereinbarung zur Beendigung der Kämpfe und zur Erarbeitung einer umfassenden Lösung.

Die Türkei und Aserbaidschan unterhalten enge Beziehungen, da die beiden Länder das Motto „eine Nation, zwei Staaten“ beherzigen. Während seiner Präsidentschaft hat Präsident Recep Tayyip Erdoğan Aserbaidschan mehr als 20 Mal besucht, und die Zahl der Delegationsbesuche hat mehr als 100 erreicht.

Die trilateralen Beziehungen zwischen Aserbaidschan, der Türkei und Pakistan haben mit der Unterzeichnung der dreigliedrigen Baku-Erklärung in Aserbaidschans Hauptstadt Baku im Juli neue Horizonte erreicht. Die Unterzeichnung des strategischen Dokuments war das Ergebnis eines Treffens der Parlamentspräsidenten der drei Länder. Die Erklärung legt den Grundstein für ein völlig neues Format der politischen Zusammenarbeit.

Sahiba Gafarova, die Sprecherin des aserbaidschanischen Parlaments, sagte, die Erklärung von Baku werde dazu dienen, den interparlamentarischen Dialog sowie die Beziehungen zwischen Aserbaidschan, der Türkei und Pakistan zu stärken. Laut Gafarova ermöglicht das neue Format die Zusammenarbeit in regionalen und globalen Fragen von gemeinsamem Interesse, die Demonstration einer gemeinsamen Position in internationalen parlamentarischen Organisationen und die Suche nach parlamentarischer Unterstützung zur Stärkung des globalen Friedens und der Sicherheit. Die Parlamentspräsidenten vereinbarten, das zweite trilaterale Treffen im Jahr 2022 in Pakistans Hauptstadt Islamabad abzuhalten. Die Kooperationsachse Aserbaidschan-Türkei-Pakistan wird seit langem als eine der potenziell einflussreichsten Vereinigungen in der Region angesehen.

Die Beziehungen Aserbaidschans sowohl zur Türkei als auch zu Pakistan befinden sich auf dem höchsten Niveau einer strategischen Partnerschaft, seit diese beiden Länder 1991 die von der aufgelösten Sowjetunion wiedererlangte Unabhängigkeit Aserbaidschans anerkannt haben. Die Türkei und Pakistan waren das erste bzw. dritte Land, das die Unabhängigkeit Aserbaidschans anerkannte. Die drei Länder haben sich gegenseitig in zahlreichen Fragen auf der internationalen Bühne unterstützt, u. a. im Zusammenhang mit den Konflikten in Karabach, Nordzypern und Kaschmir. Sowohl die Türkei als auch Pakistan brachen die diplomatischen Beziehungen zu Armenien ab, nachdem dieses Anfang der 1990er Jahre die aserbaidschanische Region Karabach (Garabagh) besetzt hatte.

