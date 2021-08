Waldbrände

Türkei schickt Löschflugzeuge nach Griechenland

Während die Opposition in der Türkei und die Medien hierzulande noch darüber debattieren, ob die Türkei ausreichend Löschflugzeuge zur Verfügung hat, kündigte der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Montag die Entsendung von Flugzeugen in das ebenso von Waldbränden geplagte Griechenland an.