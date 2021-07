Würfelspiel – erstes Glücksspiel in der Antike

Teilen

Der Mensch spielte nachgewiesen schon vor Jahrtausenden gern. In altindischen Schriftstücken berichtete man bereits vom Glücksspiel mit Würfeln. Fünfseitige Würfel wurden schon im alten Indien aus den Nüssen eines Baumes hergestellt, der den Namen Vibhidaka-Baum trägt. Im ehemaligen Mesopotamien wurde ein sensationeller Fund von Würfeln aus der Zeit von 3000 vor Christus gemacht, die aus Elfenbein und Knochen bestehen. Man könnte hier vom Beginn des Glücksspiels sprechen.

Im Orient existierten Würfel, die entweder acht oder zwölf, doch auch zwanzig bis zu vierundzwanzig mögliche Spielpositionen hatten und solche die mit Wörtern oder Bildern von Hellseherinnen verwendet wurden. Auch die Bibel berichtet von Glücksspiel. Fast jeder kennt das berühmte Würfelspiel der römischen Soldaten, die unter dem Jesus-Kreuz um seinen Mantel spielten. Vermutlich erfanden die alten Ägypter die uns bekannten sechsseitigen Spielwürfel. Sie traten die Reise – über das alte römische Reich bis ins nördlichste Europa – zu den Ahnen der heutigen Europäer an.

Germanen waren leidenschaftliche Spieler

Aus den Schriften des Römers Tacitus ist zu entnehmen, dass die Germanen regelrecht verrückt nach dem Glücksspiel mit Würfeln waren. Es ist in seinen Schriftstücken zu lesen: „Das Würfelspiel betreiben sie sonderbarerweise wie ein ernsthaftes Geschäft, und zwar mit solch blinder Leidenschaft, wenn es um Gewinnen oder Verlieren geht, dass sie, nachdem sie ihr Hab und Gut verloren haben, mit dem letzten entscheidenden Würfe um ihre Freiheit und ihre Person spielen.“ Im alten Rom war für die Römer Glücksspiel verboten. Es war nur zu den Saturnalien, den Festlichkeiten zu Ehren des Saturns erlaubt.

Mittelalter – das Kartenspiel wird erfunden

Es scheinen heute viele Menschen nicht zu wissen, dass das erste Kartenspiel in Europa erst seit dem Mittelalter existiert. Kreuzritter importierten diese Art von Spiel nach ihren Kreuzzügen. Das erste Kartenspiel mit 100 Blatt stammt aus Indien und wurde als Tchaturanga bekannt. Im Abendland sorgte das neue Spiel für große Begeisterung. Bis zum 14. Jahrhundert fand man die Kartenspiele überall – vom Palast über Dorfkneipen bis hin zu privaten Haushalten. Natürlich hatten die Landesoberhäupter das Geschäft mit viel Geld erkannt und es wurden 300 Jahre später die ersten staatlichen Lotterien ins Leben gerufen.

Die Erfindung des Roulette

Die Erfindung des Roulettes machte die gefragtesten Casino-Spiele komplett. Blaise Pascale, ein Mathematiker, erfand dieses beliebte Spiel. Die Idee von der Erfindung des Perpetuum mobile faszinierte ihn, gelang ihm jedoch nicht. Während seiner diesbezüglichen Experimente entstand zufällig das Roulette.

Verbot des Glücksspiels

Glücksspiele wurden immer wieder und überall verboten. Ganz Europa durfte nicht mehr spielen. Durch eine Idee, die leere Staatskasse von Monaco wieder aufzubessern, installierte Prinz Charles von Monaco in seinem kleinen Staat Spielcasinos, in welchen das Roulette die Attraktion war. Monaco wurde und blieb eine Spieler-Oase seit dieser Zeit. Durch das Legalisieren des Glücksspiels durch Napoleon in Deutschland schossen die Casinos nur so aus dem Boden. Nach der Ausbreitung des Königreichs von Preußen war der Traum ausgeträumt. Die Verbote, die nach und nach erlassen wurden, wurden erst im 3. Reich wieder aufgehoben.

Glücksspiel aktuell

Die Situation des Glücksspiels ist auch in unseren Tagen nicht eindeutig klar. Natürlich sind staatliche Lotterien erlaubt, doch Online Casinos sind durch schwierige Regulierungsmaßnahmen an und für sich in Deutschland verboten. Trotz deinem Staatsvertrag für Glücksspiel erlassen Bundesländer eigene Vorschriften. Viele Anbieter betreiben daher ihre Online Casinos von europäischen Staaten aus. Sie werden immer beliebter, die Boni der Spiele lohnen sich – siehe Casino Bonus ohne Einzahlung.

