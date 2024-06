Teilen

Gelsenkirchen – Am Sonntag wird das erste Vorrundenspiel der UEFA EURO 2024 in Gelsenkirchen ausgetragen. Anstoß ist um 21 Uhr. Bereits heute sind viele Fans in der Stadt und feiern ihre Mannschaften.

Die Polizei Gelsenkirchen hat einen kuriosen Vorschlag zur Vermeidung von Krawallen während der Fußball-Europameisterschaft geliefert.

„Alkoholkonsum kann aggressiv machen, während Cannabisrauchen die Menschen in eine entspannte Stimmung versetzt“, sagte der Gelsenkirchener Polizeisprecher Stephan Knipp der englischen Boulevardzeitung The Sun.

Knipp erklärte: „Es ist kein Problem, wenn Fans auf der Straße Cannabis rauchen. Wenn wir eine Gruppe von Leuten sehen, die Alkohol trinken und sich ein aggressiv verhalten, und eine andere Gruppe, die Cannabis raucht, dann schauen wir uns natürlich die Gruppe an, die Alkohol trinkt.“

Die Gelsenkirchener Polizei hatte Anfang der Woche die VELTINS-Arena aufgefordert, den Fans vor dem Eröffnungsspiel Großbritannien gegen Serbien alkoholarmes Bier zu servieren.

Die Polizei befürchtet, dass sowohl die englischen als auch die serbischen Fans in und um das Stadion in Gelsenkirchen, der Heimat von Schalke 04, Probleme verursachen könnten, wenn sie betrunken sind.

„Wir werden uns auf die Fans konzentrieren, die trinken und möglicherweise gewalttätig werden – deshalb haben wir Sicherheitsvorkehrungen für Alkohol getroffen.“

Am 1. April dieses Jahres hat sich Deutschland der Liste der Länder angeschlossen, die Cannabis für den persönlichen Gebrauch legalisiert haben. Der Bundestag verabschiedete ein Gesetz, das den Anbau und den Konsum einer begrenzten Menge der Droge legalisiert.

Die Entscheidung wurde in dem Bemühen getroffen, das Verhalten der schätzungsweise 4,5 Millionen Deutschen, die Cannabis konsumieren, zu regulieren.