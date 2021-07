Weltwirtschaft steht vor einem Neustart

In den vergangenen Wochen wurden durch die USA neue Beispiele für einen Aufschwung der Weltwirtschaft deutlich. Es wurden 1,2 Billionen US-Dollar in Reparaturen von alten Straßen und Brücken bereitgestellt, auch Investitionen in Stromnetz und zusätzliche Ladestellen für E-Automobile und der Ausbau des Breitbands würden zeigen, wie die Weltwirtschaft eine durch die Pandemie verursachte Krise meistern will.

Es soll auch grüner werden. Saubere Energien und die Digitalisierung als Katalysatoren des Aufschwungs hätten Investitionen und eine Konsumwelle angestoßen, die jedoch Engpässe bei Angeboten entstehen ließen, die durch einen Mangel an der Nachfrage verursacht worden waren, so die Börse am Sonntag am 30. Juni 2021.

Die Größenordnung von finanzieller Unternehmensunterstützung und staatlichem Investment seien historisch einmalig. Nachdem sich die Wirtschaft nach der Finanzkrise nur langsam erholte und in dieser Phase ein anhaltender Mangel an Nachfrage zu beobachten gewesen sei, entstünden bereits in wieder in den Anfängen des laufenden Aufschwungs Lieferengpässe. Diese gingen mit einer zeitlich begrenzten Erhöhung der Inflation einher. Besonders in den USA und in Europa wäre – durch die Pläne zur ökologischen Modernisierung – mit einer Zunahme an Investitionen von Unternehmen im nächsten Quartal zu rechnen. Attraktiv im Risiko-Chance-Verhältnis wären Investitionen in Unternehmen, die Profite durch den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen und einer fortschreitenden Digitalisierung erwirtschaften.

Markante Ersparnis-Zunahme bei den Konsumenten

Durch eine veränderte Finanzpolitik der einzelnen Staaten und die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Wirtschaft sei der zukünftige Blick für kommende Investitionsaktionen grundlegend besser. Unterstützungen für Haushalte und Unternehmen seien verantwortlich für eine auffällige Ersparnis-Zunahmen und unterstützten den Konsum. Die hohe Nachfrage, die sich angestaut hätte, könne sich mit der zurückgehenden Inflation und der Öffnung der Volkswirtschaften nun entfalten. Dies führe möglicherweise zu Lieferketten-Problemen und Engpässen bei Kapazitäten im Sektor der Dienstleistungen.

Next Generation EU

Mit der ökologischen Modernisierung würden die Investitionen in Volkswirtschaften erhöht. Durch die „Next Generation EU“-Wiederaufbaufonds seien in den kommenden Jahren 750 Milliarden Euro für die Mitgliedsstaaten bereitgestellt. Davon solle der Sektor Klimaschutz mindestens 30 Prozent erhalten. Es käme auf den zusätzlichen Aufwand der Mitgliedsstaaten an, um das Klimaziel zu erreichen. In den USA sähe es ähnlich aus, um in einer gänzlich klimaneutralen US-Wirtschaft anzukommen.

Erhöhte Dynamik

Volkswirtschaften würden vom energetischen Umbau profitieren und so gut wie alle Lebensbereiche durch die Digitalisierung eine Dynamik erfahren, die Fortschritte verspricht. Die Pandemie hätte den Staaten und Unternehmen den Spiegel ihrer Defizite vorgehalten. Unternehmen würden von den Trends der sauberen Energie und Digitalisierung profitieren – durch mittelfristige und langfristige Risiko-Ertragsprofile, die durchaus attraktiv erscheinen, so das Fazit der Börse am Sonntag.

