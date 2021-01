Türkei: Eigene Fregatte TCG Istanbul läuft am 17. Januar vom Stapel

Die neue Fregatte TCG Istanbul wäre in der Marinewerft bereits lackiert worden und soll am 17. Januar 2021 vom Stapel laufen.

Die Fregatte TCG Istanbul der Istif-Klasse

Von Kemal Bölge

Im Rahmen des Milgem-Projekts der türkischen Marine gab es dieser Tage eine Meldung zur Fregatte TCG Istanbul der Istif-Klasse. Bei der TCG Istanbul (F-515) handelt es sich um eine Weiterentwicklung der bisher in Dienst gestellten vier Fregatten der Ada-Klasse. Die neue Fregatte TCG Istanbul wäre in der Marinewerft bereits lackiert worden und soll am 17. Januar 2021 vom Stapel laufen.

Unter der Projektkoordinierung der Rüstungsfirma STM sollen an dem Bau der Fregatten der I-Klasse insgesamt etwa 220 Unternehmen arbeiten, darunter Rüstungsunternehmen wie Aselsan oder Havelsan. Was sind die Unterschiede gegenüber der Ada-Klasse? Während die Länge der Ada-Klasse Fregatten 99 m betrug, hat die I-Klasse 113,20 m vorzuweisen, das sind 13 m mehr als gegenüber der Ada-Klasse.

Eine Breite von 14,4 m mit einem Gewicht von 3.000 Tonnen. Die Geschwindigkeit beträgt 29 Knoten, was einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 53,7 km/h entspricht. Eine weitere Unterscheidung: Die I-Klasse kann wesentlich mehr Flugabwehrraketen mit einem vertikalen Schießsystem mit sich führen, die eine größere Reichweite aufweisen. Die Ada-Korvetten sind insbesondere gegen U-Boote gedacht, während die Istif-Klasse sowohl in einem U-Boot-Krieg gegen feindliche Schiffe und auch zur Flugabwehr eingesetzt werden kann. Technologisch und von ihrer Bewaffnung her betrachtet, steht die TCG-Istanbul und die weiteren sich im Bau befindenden Kriegsschiffe der I-Klasse im Falle eines U-Boot-Krieges den Fregatten in nichts nach, aber sie besitzt nach Angaben von Experten eine gut funktionierende Flugabwehr.

Anteil an türkischer Technik bei 75 Prozent

Der Anteil der inländischen (türkischen) Technologie soll bei 75 Prozent liegen, allerdings sollte man sich bei diesen „Nationalen Schiffen“ (Milli Gemi) nicht der Illusion hingeben, dass jede Schraube oder Komponente in der Türkei gefertigt worden wäre. Das ist in anderen Ländern, die ebenfalls Kriegsschiffe bauen, nicht viel anders, weil sich Technologien immer weiterentwickeln. Die italienische OtoMelara Super Rapid Kanone kann nicht nur gegen Ziele über dem Wasser, sondern auch zur Flugabwehr eingesetzt werden. Ein größerer Typ der Anti-Schiffs-Rakete Atmaca hat bei einem Test im letzten Jahr ein Ziel in 220 km Entfernung erfolgreich getroffen. Ferner besitzt es einen Hangar und eine Landeplattform für Hubschrauber.

Weitere Kriegsschiffe der I-Klasse sollen gebaut werden

Was noch hervorzuheben wäre, ist das Combat Management System von Havelsan, das den effektiven Einsatz von Waffen und Sensoren steuert. Bereits 1998 wurden die Weichen für ein nationales Kriegsmanagementsystem gestellt und 2005 mit GENESIS in die türkischen Kriegsschiffe integriert. Bei der Entwicklung von GENESIS ADVENT arbeiteten die Havelsan-Ingenieure mit dem Marineforschungszentrum COMMAND zusammen. Wenn alles nach Plan verläuft, sollen nach der Fregatte TCG Istanbul (F-515) der I-Klasse in den nächsten Jahren die TCG Izmir (F-516), die TCG Içel (F-517) und die TCG-Izmit (F-518) gebaut und von der türkischen Marine in Dienst gestellt werden.

Informationen zu den Milgem-Korvetten Istif-Klasse:

Abmessungen

Länge: 113,20 Meter

Maximale Breite: 14,40 Meter

Tiefgang: 4,05 Meter

Verdrängung: 3000 Tonnen

Waffen

16 x Harpoon oder Atmaca Blok II

1 x 76 mm OtoMelara Super Rapid Kanone

2 x 25 mm (0,98 in) Aselsan STOP

Flugabwehrraketen

15 x Mk.41 VLS für ESSM (Vertikales Schießsystem)

Torpedos

2 x 324 mm (13 in) Doppel-Torpedo-Trägerraketen

2 x 324 mm Doppelrohr-Torpedosystem (Mk 46/54 Torpedos)

2 x 12,7 mm STEMPEL (stabilisiert) Maschinengewehrplattform, (ASELSAN)

1 x S-70B SeaHawk

Hauptantriebsstränge (Antriebssysteme)



Hauptmotoren: 2 x MTU 16V595TE90 Dieselmotor + 1 x LM2500 Gasturbine (General Electric) (CoDAG)

• Schubstränge (Antriebssystem): 2 x Escher-Wyss CPP

• Höchstgeschwindigkeit 29 Knoten (53,7 km/h)

Sensoren

• 3D-Suchradar [Thales Ned. SMART-S Mk2] [Aselsan Hazar 3D S & X BAND wird entwickelt]

• Feuerleitradar [Thales Ned. Sting EO Mk2 / 1. Schiff] [Aselsan TAKS / Entwicklung]

• Elektrooptische Sensoren [Aselsan AselFLIR-300D]

• Navigationsradar / LPI-Radar [Northrop Grumman Vision Master FT] [Aselsan ALPER LPI]



Abwehrmittel

• Elektronisches Unterstützungssystem [ Aselsan ARES-2N ED / ESM]

• Laserwarnsystem [Aselsan]

• Torpedo-Störsystem [Ultra E. SeaSentor / 1. und 2. Schiff] [Aselsan Hızır / in Entwicklung]

Andere Anordnungen (Systeme)

• Kampfmanagementsystem [Forschungszentrum Command-Havelsan (GENESIS-ADVENT)]

• X-Band-Satellitenterminal [Aselsan]

• Integriertes Kommunikationssystem [Aselsan]

• Sonar [Forschungszentrum Command-TÜBİTAK MAM]

• Integrierte Plattformsteuerungs- und Überwachungssystem (EPKIS) [YALTES]

