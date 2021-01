Bitcoins: Tipps für Anfänger

Der Bitcoin könnte in den kommenden Jahren immer wichtiger werden. Schon von Anfang an erfreute sich die digitale Währung großer Beliebtheit und wurde schnell bekannt. Die Chancen für weitere Wertanstiege lägen gut, so die Prognose von Beobachtern.

Dinge, die ein Anfänger über Bitcoins wissen muss

Durch den stetigen Anstieg ihrer Popularität könnten Bitcoins unter Umständen eine gute Investition für ein gewinnbringendes Geschäft sein – vorausgesetzt, der zukünftige Nutzer ist im Vorfeld umfassend über Bitcoins gut informiert. Das bedeutet, dass er eine Liste von bestimmten Faktoren im Zusammenhang mit Bitcoins verstehen lernen muss. Überall auf der Welt verlassen sich private Anleger auf Bitcoins. Beobachtet man die tiefgreifenden technologischen Veränderungen, nehmen diese viele Menschen mit offenen Armen auf. Zweifellos ziehen Bitcoins auch immer mehr das Interesse von Investoren auf sich und rücken in den Mittelpunkt des Interesses. Diese digitale Währung wird weltweit akzeptiert und bereits von vielen Benutzern und Investoren bevorzugt.

Schwankende Bitcoin-Preise

Einfach ausgedrückt – die Preise für Bitcoins sind volatil (schwankend). Auf dem Markt ist nur ein begrenztes Angebot für Bitcoins verfügbar. Außerdem ist die Anzahl der Bitcoin-Benutzer im Vergleich zu den Benutzern anderer Währungen geringer. Angesichts dieser Tatsache ist davon auszugehen, dass die Preise für Bitcoins weiterhin auf Angebot und Nachfrage basieren werden.

Lagerung von Bitcoins: Was müssen Sie über Bitcoin Wallets wissen?

Gegenwärtig steigt die Zahl der Bitcoin-Benutzer aufgrund der vorteilhaften Aussichten, die mit Bitcoins verbunden sind. Ein wichtiger Faktor, den alle Käufer von Bitcoins vor einer Investition kennen sollten, ist das Bitcoin-Wallet (Bitcoin-Geldbörse). Es stehen zwei Wallets zur Verfügung, um die Bitcoins digital zu speichern. Sie werden in zwei Kategorien eingeteilt:

1. Cold Wallet

Diese digitale Geldbörse ist als ein verschlüsseltes Gerät zu verstehen, das zum Herunterladen der Bitcoins zur Verfügung steht. Außerdem sind Bitcoins leicht in einem Cold Wallet aufzubewahren. Diese portable Geldbörse muss auch nicht an eine Internetverbindung angeschlossen sein.

2. Hot Wallet

Wer eine digitale Währung verwendet, muss sie auf einer vertrauenswürdigen Plattform speichern können. Für die Aufbewahrung von Bitcoins gibt es deshalb auch eine Hot Wallet. Die Aufbewahrung digitaler Währung kann als sicher bezeichnet werden, wenn sie in einer Cloud gespeichert wird, die über einen sicheren Austausch läuft. Zudem ist ein leichter Zugang über eine mobile Anwendung, eine Desktop-App oder einen Browser möglich. Im Vergleich handelt es sich bei Hot Wallet und Cold Wallet um zwei verschiedene Geldbörsen. Ohne eine Hot Wallet ist es jedoch nicht möglich, die Bitcoins in einer Cold Wallet aufzubewahren.

Bitcoins und ihre Vorteile

Der Bitcoin bietet derzeit vorteilhafte Aussichten für Investoren. Ein Nutzer sollte neben der vielversprechenden Investition in Bitcoins noch einige andere attraktive Vorteile kennen:

1. Keine Einmischung der Regierung: Alle Bitcoin-Transaktionen sind frei von jeglichen staatlichen Eingriffen. Dadurch wird jeder Zwischenhändler eliminiert, der die Regulierung von Bitcoins kontrollieren möchte. Häufig suchen Investoren nach einer digitalen Währung, die frei von jeder staatlichen oder zwischengeschalteten Regulierung ist. Für eine solche Lösung sind Bitcoins eine perfekte digitale Währung. Nur der Benutzer hat die ultimative Kontrolle über Bitcoins. Jegliche Einmischung Dritter ist bei Bitcoin-Transaktionen nicht möglich.

2. Sichere Transaktionen: Ein weiterer Vorteil – es gibt ein sicheres Netzwerk für die Benutzer. Bei den Bitcoin-Transaktionen werden keine vertraulichen Informationen wie Name, Adresse, Kartendetails oder andere Dinge gespeichert. Es ist einem Hacker oder Cyberkriminellen nicht möglich, vertrauliche Informationen für unbefugte Aktivitäten zu verwenden und reduziert die Wahrscheinlichkeit eines Identitätsdiebstahls, wenn Bitcoins zur Online-Zahlung oder zur Durchführung von Transaktionen verwendet werden.

3. Höheres Wachstumspotential: Aufgrund des aktuellen Zeitgeschehens investieren immer mehr Menschen in Bitcoins. Je mehr Nutzer den Bitcoin-Markt für sich entdecken, um so höher steigt das Wachstumspotential des Bitcoins. Bereits jetzt bevorzugen viele Investoren Bitcoins zu Investitionszwecken. Einige Netzwerke akzeptieren bereits Zahlungen in Form von Bitcoins. Dies trägt zur steigenden Popularität der Bitcoins bei.

4. Niedrige Gebühren: Wer ein Bankkonto unterhält, muss für bestimmte Leistungen der Bank Gebühren bezahlen, einschließlich Bearbeitungsgebühren, Transaktionsgebühren usw. Beim Verwenden von Bitcoins fallen keine zusätzlichen Gebühren bei der Vermittlungsstelle an. Jeder Benutzer kann Bitcoins einfach von jedem beliebigen Ort der Welt aus überweisen, ohne zusätzliche Gebühren für die Transaktionen zu zahlen.

Fazit: Bitcoins erfreuen sich bei Anlegern und sonstigen Nutzern aufgrund ihrer vielen Vorteile zunehmender Beliebtheit. Betrachtet man die große Popularität, kann davon ausgegangen werden, dass der Bitcoin-Markt in den kommenden Jahren ein hohes Wachstumspotential besitzt. Für weitere Informationen werfen Sie bitte einen Blick auf bitqt-software.

Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte lassen sich bei Bedarf von einem Finanzfachmann beraten.