Yusuf Islam dankt Erdogan für seine Bemühungen

Ankara – Der griechischstämmige britische Sänger Yusuf Islam, auch bekannt als Cat Stevens, gab am Montag im Präsidentschaftskomplex in der türkischen Hauptstadt Ankara ein Konzert.

An dem Konzert nahmen auch die First Lady Emine Erdogan, Vizepräsident Fuat Oktay und Mitglieder des Kabinetts teil. Islams Frau Fauzia Mubarak Ali und sein Sohn Mohammed Islam waren ebenfalls im Publikum.

Bevor er das Lied „Peace Train“ sang, dankte Yusuf dem türkischen Präsidenten für seine Bemühungen, die Blockaden zwischen Russland und der Ukraine zu lösen, und plädierte dafür, die Suche nach einer friedlichen Lösung für sein Vaterland Zypern nicht aufzugeben und den Frieden für alle im Heiligen Land zu unterstützen.

Islam dankte dem türkischen Präsidenten zudem für dessen Unterstützung britischer Muslime.

„Ich möchte Ihnen nochmals für Ihre fantastische und großzügige Unterstützung für die britischen Muslime und den Bau der Cambridge Moschee im Vereinigten Königreich danken“

Auch Emine Erdogan hat das Konzert des Musikers herzlich begrüßt.

„Wir freuen uns sehr, den weltberühmten Musiker Yusuf Islam und seine Familie in unserem Land zu Gast zu haben. Er hat unsere Herzen mit seinem Kunstwerk berührt, das sich in der universellen Sprache der Musik widerspiegelt“, erklärte Emine Erdogan auf Twitter. Sie sagte auch, sie seien fasziniert von Islams Lied, das von dem türkischen Volksdichter Yunus Emre inspiriert wurde

Islam ging mit den Konzerten in der Türkei, die letzte Woche in Istanbul und diese Woche in Ankara stattfinden, wieder auf Tournee. Es waren die ersten Konzerte nach fünf Jahren.

Unter dem Künstlernamen Cat Stevens hinterließ Islam in den 1960er und 70er Jahren mit einer Reihe von Hits einen unauslöschlichen Eindruck in der Musik. Nachdem er 1977 zum Islam konvertierte, änderte er seinen Namen in Yusuf Islam.

Islam – mit bürgerlichem Namen Steven Demetre Georgiou – wurde am 21. Juli 1948 im Londoner Stadtteil Marylebone als jüngstes Kind eines zypriotischen Vaters, Stavros Georgiou (1900-1978), und einer schwedischen Mutter, Ingrid Wickman (1915-1989), geboren. Er hat eine ältere Schwester, Anita (geb. 1937), und einen Bruder, David Gordon.

British musician Yusuf Islam held his first concert in Ankara on Sunday. His performance in Istanbul last week was his first full-length concert in five years pic.twitter.com/Z2APKMZ9f1 — TRT World (@trtworld) October 24, 2022

