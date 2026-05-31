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Google I/O: Die KI-Revolution, die die Websuche verändert

Googles neue KI-Suche beantwortet Fragen direkt — ohne Klick auf Webseiten. Was das I/O 2026 für jeden bedeutet, der das Internet täglich nutzt.

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(Foto: AA)
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Mountain View – Wer auf Google etwas sucht, kennt das Prinzip seit 25 Jahren: Man tippt ein paar Wörter, bekommt eine Liste von Links und klickt sich durch. Dieses Prinzip ist dabei, sich grundlegend zu verändern.

Auf der Entwicklerkonferenz Google I/O Mitte Mai 2026 hat Google-Chef Sundar Pichai Ankündigungen gemacht, die das Suchen im Internet von Grund auf umstellen werden — und zwar nicht irgendwann, sondern bereits in den kommenden Monaten.

Die Kernidee ist einfach: Google baut eine KI-Schicht zwischen den Nutzer und die Webseiten. Angetrieben von einem neuen KI-Modell namens Gemini 3.5 Flash soll Google Fragen künftig direkt beantworten — ohne dass man noch auf eine externe Seite klicken muss. Google nennt das die „Agentic Gemini Era“ — eine Ära, in der KI nicht nur antwortet, sondern Aufgaben selbstständig für den Nutzer erledigt.
Das neue Suchfeld

Als erstes fällt auf: Das klassische Suchfeld verschwindet. An seine Stelle tritt eine intelligente KI-Maske, die laut Google die größte Veränderung am Suchfeld seit über 25 Jahren darstellt. Sie versteht nicht mehr nur kurze Stichwörter, sondern lange, komplexe Fragen — und verarbeitet dabei gleichzeitig Bilder, Videos und sogar ganze geöffnete Browser-Tabs.

Wer also einen Artikel liest und gleichzeitig eine Folgefrage stellt, kann beides in einem Schritt kombinieren. Suchanfragen werden dadurch laut Google im Schnitt zwei- bis dreimal länger als heute.

Keine Links mehr — sondern Dashboards

Die eigentliche Revolution passiert auf der Ergebnisseite. Was bisher eine Liste von Links war, wird künftig ein in Echtzeit zusammengebautes, interaktives Mini-Dashboard sein — mit Tabellen, Grafiken und Live-Daten, direkt auf der Google-Seite.

Wer nach einem Produkt sucht, vergleicht es nicht mehr auf zehn verschiedenen Webseiten, sondern bekommt den Vergleich direkt von Google geliefert. Wer das Wetter für das Wochenende checkt und gleichzeitig einen Ausflug plant, bekommt eine maßgeschneiderte Zusammenfassung — ohne einen einzigen Klick auf eine externe Seite.

Der persönliche Internet-Assistent

Am weitreichendsten ist eine neue Funktion namens Gemini Spark — ein persönlicher KI-Agent, der rund um die Uhr im Hintergrund läuft, auch wenn das Handy oder der Laptop ausgeschaltet ist. Man gibt ihm eine Aufgabe, und er erledigt sie eigenständig.

Wer beispielsweise auf der Suche nach einer günstigen Wohnung ist, kann dem Agenten sagen:

„Beobachte die Immobilienpreise in meiner Stadt und melde dich, wenn etwas Passendes auftaucht.“

Der Agent überwacht das Web im Hintergrund und liefert Ergebnisse — ohne dass man selbst noch suchen muss.

Daneben gibt es einen täglichen Briefing-Agenten, der morgens automatisch wichtige E-Mails und Kalendertermine zusammenfasst. Google betont dabei, dass der Agent bei wichtigen Entscheidungen — wie dem Versenden von E-Mails oder dem Ausgeben von Geld — immer erst fragt, bevor er handelt.

Was sich ändert

Das neue intelligente Suchfeld ist laut Google die größte Veränderung am Suchfeld seit über 25 Jahren — und die generativen UI-Funktionen, also die maßgeschneiderten Ergebnisseiten mit interaktiven Grafiken und Simulationen, sollen noch in diesem Sommer kostenlos für alle verfügbar sein.

Für den Nutzer bedeutet das: Suchen wird einfacher, schneller und persönlicher. Man muss sich nicht mehr durch zehn Webseiten klicken, um eine Antwort zu finden. Gleichzeitig bedeutet es, dass Google noch zentraler wird als ohnehin schon — und noch mehr darüber entscheidet, welche Informationen man überhaupt zu sehen bekommt.

Google verschiebt sich damit von KI, die Fragen beantwortet, zu KI, die Aufgaben im Auftrag des Nutzers erledigt — ein Schritt, der das Verhältnis zwischen Mensch und Suchmaschine grundlegend neu definiert.

Da der Traffic über Suchmaschinen unberechenbarer wird, gewinnen direkte Kanäle – wie Newsletter, eigene Apps und loyale Communitys – massiv an strategischer Bedeutung.Die Kontrolle über die Ausspielung wandert zunehmend zu Google. Wer sich im neuen Ökosystem behaupten will, muss Content liefern, den eine KI zwar gerne zitiert, aber nicht selbst erfinden kann.

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