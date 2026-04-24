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Rome – Papst Leo XIV. hat enthüllt, dass er ständig das Foto eines muslimischen Jungen bei sich trägt, der während der israelischen Invasion im Libanon getötet wurde. Während seines Rückflugs von einer Afrika-Reise erklärte das Kirchenoberhaupt, dass der US-israelische Krieg gegen den Iran eine ganze Bevölkerung unschuldiger Menschen leiden lasse.

Auf dem Flug von Äquatorialguinea nach Rom, wo er am Abend des Donnerstags, dem 23. April 2026 – elf Tage nach seinem Aufbruch – landete, forderte Papst Leo dazu auf, den Fokus auf das einzelne menschliche Schicksal in den tragischen Situationen dieser Welt zu richten und eine Kultur des Friedens zu fördern.

„Es gibt viele menschliche Situationen, und ich denke, wir müssen in der Lage sein, in diesen Dimensionen zu denken“, sagte der Papst gegenüber den mitreisenden Journalisten.

Besonders bewegt zeigte er sich von dem Schicksal des Kindes auf seinem Foto: „Ich trage das Bild eines muslimischen Kindes bei mir, das während meines Besuchs im Libanon dort mit einem Schild mit der Aufschrift ‚Willkommen Papst Leo‘ gewartet hat. Er wurde in dieser letzten Phase des Krieges getötet. Es gibt viele solcher Schicksale, und wir müssen lernen, die Dinge so zu betrachten.“

Das Kirchenoberhaupt betonte seine pazifistische Grundhaltung: „Als Kirche – ich wiederhole – als Hirte kann ich nicht für den Krieg sein. Und ich möchte jeden ermutigen, Anstrengungen zu unternehmen, um Antworten zu finden, die aus einer Kultur des Friedens kommen und nicht aus Hass und Spaltung.“ Er rief dazu auf, den Rückgriff auf Gewalt bei Konflikten durch eine neue „Kultur des Friedens“ zu ersetzen.

In Bezug auf den Konflikt mit dem Iran erklärte der Papst, die entscheidende Frage sei nicht, ob das dortige Regime gewechselt werden sollte oder nicht. Vielmehr gehe es darum, wie man die Werte, an die man glaubt, fördern könne, ohne den Tod so vieler Unschuldiger in Kauf zu nehmen. Er erinnerte daran, dass der Junge auf seinem Foto ihn noch im letzten Jahr bei seinem Besuch im Libanon freudig begrüßt hatte, bevor er nun im jüngsten Krieg zwischen Israel und der Hisbollah ums Leben kam.

„Als Hirte kann ich nicht für den Krieg sein“, wiederholte er an Bord des Flugzeugs. „Ich möchte alle ermutigen, Reaktionen zu finden, die aus einer Friedenskultur entspringen und nicht aus Hass und Trennung.“

Auf die Frage angesprochen, ob er die jüngsten Hinrichtungen im Iran verurteile, antwortete Papst Leo, dass er „alle ungerechten Handlungen“ verurteile und schloss dabei ausdrücklich die Todesstrafe ein. „Ich verurteile das Nehmen von Menschenleben. Ich verurteile die Todesstrafe. Ich glaube, dass das menschliche Leben respektiert werden muss und dass das Leben aller Menschen von der Empfängnis bis zum natürlichen Tod geachtet und geschützt werden sollte.“