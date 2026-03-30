Aktuell gibt es große Aufregung - die Strafen für illegales Bauen (Hütten, Container, Häuser) und Hobbygärten auf landwirtschaftlichen Flächen werden wohl weiter verschärft.

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Ein Gastkommentar von Marina Bütün

Aktuell gibt es große Aufregung – die Strafen für illegales Bauen (Hütten, Container, Häuser) und Hobbygärten auf landwirtschaftlichen Flächen werden wohl weiter verschärft.

Reißerische Überschriften in Sozialen Medien und Zeitungen hetzen gegen die Regierung, dabei ist das Verbot schon immer da und wird jetzt wohl nicht mehr toleriert, weil immer mehr landwirtschaftliche Fläche dadurch fehlt. Natürlich ist echtes Bauland teurer als landwirtschaftliche Fläche, doch darin liegt der Unterschied schon im Wort – das eine ist zum Bauen, das andere für Landwirtschaft und nicht zum Wohnen gedacht.

Seit wir unsere Baufirma 2006 eröffnet hatten, gelten diese Gesetze, aber es liegt irgendwie an der Luft oder in der Natur der Menschen, dass sie Gesetze solange nicht ernst nehmen, bis das Kind in den berühmten Brunnen fällt und der Staat eben nicht mehr alle Hühneraugen zudrückt und dann wird das Geschrei immer groß.

Es ist immer dasselbe in der Türkei – bekanntlich interessiert ein Thema immer erst, wenn es richtig Strafen hagelt – das Thema hier betrifft meistens Türken, die landwirtschaftliche Flächen besitzen – ob Wohnsitz im Ausland oder Inland egal oder Ausländer, die aufgrund eines Erwerbs von landwirtschaftlichen Flächen eine Ltd. , sprich türkische Limited Gesellschaft gegründet haben.

Strafen bei „Hobbygärten“ in der Türkei

Viele Menschen kaufen sogenannte „Hobbygarten“-Grundstücke. Diese liegen aber oft auf landwirtschaftlich ausgewiesenem Land. Das bedeutet:

Diese Flächen sind eigentlich nur für Landwirtschaft erlaubt – nicht zum Wohnen oder Bebauen. Grundsätzlich gilt schon immer: Wenn in der Tapu die Bezeichnung „Zeytinlik“ steht oder „Bahce“ , dar es nie bebaut werden, egal welches Material, es muss leer bleiben und muss landwirtschaftlich genutzt werden. Bauen ist nur mit offizieller Genehmigung erlaubt (auch auf Acker – in der Tapu als „Tarla“ ausgewiesen)

Warum es problematisch ist, auf extra ausgewiesene landwirtschaftliche Flächen Hobbygärten mit Hütten, Containern oder Tiny Häusern zu bebauen

In der Praxis passiert oft Folgendes:

Grundstücke werden in kleine Parzellen aufgeteilt

Es werden kleine Häuser, Container oder Hütten gebaut

Menschen nutzen diese als Wochenendhaus oder sogar zum Wohnen

Das ist in den meisten Fällen illegal, weil:

keine Baugenehmigung vorliegt

die Nutzung nicht dem Zweck der Fläche entspricht

Darf man dort überhaupt etwas bauen?

Grundsätzlich:

Auf landwirtschaftlichen Flächen wird diese Genehmigung von Behörden fast nie erteilt.

Erlaubt sind höchstens:

sehr kleine Gebäude, die direkt der Landwirtschaft dienen

Welche Strafen drohen?

Wenn ihr so ein Grundstück habt oder dort gebaut wurde, können folgende Konsequenzen kommen:

1. Geldstrafen

Es werden hohe Bußgelder verhängt

Die Höhe kann je nach Fall stark variieren

2. Abriss

Die Behörden können anordnen:

Das Gebäude wird komplett abgerissen

3. Strafverfahren

In manchen Fällen kann es auch strafrechtliche Folgen geben

Wasser, Strom & Infrastruktur

Ein großes Problem ist auch die Versorgung. Oft gibt es keine offiziellen Strom- oder Wasseranschlüsse.

Illegale Anschlüsse können entdeckt werden und zu zusätzlichen Strafen führen

können entdeckt werden und zu zusätzlichen Strafen führen Behörden können Anschlüsse sperren oder entfernen

„Bau-Amnestie“ hilft meistens nicht

Viele glauben, dass man solche Gebäude später legalisieren kann. Diese Hoffnung ist meist falsch, auch wenn man gewisse Dokumente bekommt, bleibt das Gebäude rechtlich problematisch und ein Abriss ist weiterhin möglich

Was tun, wenn man betroffen ist?

Wenn bereits eine Strafe oder Abrissentscheidung da ist.

Gegen eine Geldstrafe:

Einspruch innerhalb von 15 Tagen

Gegen Abriss:

Klage innerhalb von 60 Tagen

Diese Fristen sind sehr wichtig – sonst verliert man seine Rechte.

Wichtige Warnung für Betroffene:

Viele dieser „Hobbygärten“ wirken harmlos, sind aber rechtlich riskant.

Deshalb sollte man vor dem Kauf genau prüfen:

Ist das Land als Bauland zugelassen?

Nicht einfach bauen und sich im Zweifel rechtlich beraten lassen

Wenn ein Hobbygarten auf Landwirtschaftsland liegt:

ist Bebauung meist illegal

drohen Geldstrafen

Abriss ist möglich

Versorgung (Strom/Wasser) kann problematisch sein

ZUR AUTORIN

Die Autorin Marina Bütün lebt seit Anfang der 2000er Jahre an der türkischen Westküste gegenüber der griechischen Insel Rhodos. Seit 2020 veröffentlichte sie viele Bücher mit Türkeibezug , u.a. Ratgeber Auswandern Türkei oder den wahren Familienroman „Die Braut aus dem Osmanischen Reich“

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