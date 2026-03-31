Iran meldet Angriffe auf Siemens- und AT&T-Zentren

Teheran – Die Spannungen zwischen dem Iran und internationalen Technologiekonzernen eskalieren weiter. Nachdem Teheran bereits 18 globalen Tech-Riesen wie Google, Meta und Apple offen mit Vergeltung gedroht hat, meldete die Armee der Islamischen Republik Iran nun den angeblichen Vollzug erster Militäroperationen.
Laut der offiziellen Pressemitteilung seien strategische Industrie- und Kommunikationszentren der Unternehmen Siemens und AT&T in Israel mit „Vernichtungsdrohnen“ angegriffen worden. Eine unabhängige Bestätigung für diese Einschläge liegt derzeit jedoch nicht vor.
Die iranischen Streitkräfte stellten die vermeintlichen Schläge gegen Standorte nahe dem Flughafen Ben Gurion und in Haifa als direkte Antwort auf Angriffe gegen die eigene Infrastruktur dar. Insbesondere das industrielle Softwarezentrum von Siemens stehe im Fokus: Teheran behauptet, das Unternehmen stelle Technologien für Künstliche Intelligenz und industrielle Automatisierung bereit, um die Waffenproduktionslinien der israelischen Armee zu optimieren.
AT&T Forschungszentrum in Haifa
Parallel dazu soll laut Armeeangaben ein Forschungszentrum von AT&T in Haifa getroffen worden sein. Der Standort agiere angeblich als technologisches Rückgrat für Cloud-Computing-Anwendungen des israelischen Militärs. Während die Drohungen gegen die 18 US-Konzerne aufgrund der offiziellen Verlautbarungen als verifiziert gelten, bleibt der Erfolg der nun gemeldeten Drohnenangriffe unklar. Die Führung in Teheran betonte jedoch, man werde nicht zögern, weitere „Aggressoren“ zu bestrafen.
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