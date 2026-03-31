Iran droht US-Konzernen mit Vergeltungsmaßnahmen

Das Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) hat eine weitreichende Drohung gegen die globale Technologiebranche ausgesprochen.

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Teheran – Das Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) hat eine weitreichende Drohung gegen die globale Technologiebranche ausgesprochen.

In der offiziellen Erklärung , die über den Telegram-Kanal der staatlichen iribnews verbreitet wurde, definiert die Eliteeinheit führende US-amerikanische und internationale Unternehmen als militärische Ziele. Grund für diese Eskalation ist der Vorwurf, dass diese Konzerne durch Informationstechnologie (IKT) und Künstliche Intelligenz (KI) aktiv an der Planung und Durchführung von Attentaten gegen iranische Staatsbürger beteiligt seien.

Die Revolutionsgarden betonen in ihrem Schreiben, dass wiederholte Warnungen bezüglich der Unterstützung „terroristischer Operationen“ von den „aggressiven amerikanischen Machthabern“ und den mit ihnen verbundenen „Spionageunternehmen“ ignoriert worden seien.

Laut der Erklärung seien zuletzt erneut iranische Bürger durch Angriffe, die unter Beteiligung israelischer Verbündeter stattfanden, zu „Märtyrern“ geworden. Das IRGC sieht in der Bereitstellung von Daten und Zielerfassungssystemen durch die Tech-Branche eine direkte Kriegsbeteiligung.

Die Warnung ist mit einer konkreten Handlungsaufforderung verbunden: Mitarbeiter der genannten Institutionen sollen ihre Arbeitsplätze unverzüglich verlassen, um ihr Leben zu retten. Zudem richtet sich das Korps an die Zivilbevölkerung in der gesamten Region.

Anwohner, die sich im Umkreis von einem Kilometer zu Niederlassungen dieser Unternehmen befinden, werden aufgefordert, diese Gebiete zu evakuieren und sich an sichere Orte zu begeben. Als Stichtag für den Beginn möglicher Vergeltungsmaßnahmen wurde Mittwoch, der 1. April, um 20:00 Uhr Teheraner Zeit festgesetzt.

Die Liste der betroffenen Unternehmen umfasst 18 Schwergewichte der Weltwirtschaft:

1.Cisco, 2. HP, 3. Intel, 4. Oracle, 5. Microsoft, 6. Apple, 7. Google, 8. Meta, 9. IBM, 10. DELL, 11. Palantir (in der Quelle als Plantier gelistet), 12. Nvidia, 13. J.P. Morgan, 14. Tesla, 15. GE, 16. Spire Solution, 17. G42 und 18. Boeing.

Abschließend stellt das IRGC klar, dass jedes weitere Attentat mit der Zerstörung der jeweiligen Niederlassungen dieser Firmen vergolten werde. Die Erklärung schließt mit religiösen Formeln, die den Anspruch auf einen „Sieg durch Allah“ unterstreichen.

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