Can Yaman schlägt zurück: Nach Drogen-Gerüchten in Istanbul ist der Star zurück in Rom. Warum er die Presse als Lügner bezeichnet und Fans weltweit wütend sind.

Istanbul – Große Aufregung um den türkischen Exportschlager: Can Yaman wurde in der Nacht zum Sonntag im Rahmen einer großangelegten Polizeiaktion in Istanbul kontrolliert.

Nach seiner Aussage und medizinischen Untersuchungen habe der Schauspieler die Türkei jedoch bereits wieder in Richtung Italien verlassen.

Razzien in mehreren Luxus-Nachtclubs

In der Istanbuler High-Society herrscht Unruhe. Wie türkische Leitmedien übereinstimmend berichten, führte die Polizei am vergangenen Wochenende Razzien in mehreren Luxus-Nachtclubs in den Stadtteilen Beşiktaş und Bebek durch. Im Fokus der Ermittler stand dabei auch der weltweit bekannte Schauspieler Can Yaman.

Kontrolle im Luxus-Club Demnach sei Yaman im bekannten Club „Ruby“ in Ortaköy angetroffen worden. Berichten zufolge habe die Polizei den Verdacht gehegt, dass im Umfeld des Stars verbotene Substanzen konsumiert worden seien. Yaman sei daraufhin für eine Identitätsfeststellung und zur Abgabe von Proben (Blut und Haare) in das Institut für Rechtsmedizin (Adli Tıp Kurumu) gebracht worden.

Zügige Freilassung und Ausreise

Lange blieb der „Sandokan“- Darsteller jedoch nicht in Gewahrsam. Bereits am Sonntagabend sei er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Da keine Haftgründe vorlagen, habe er die Türkei umgehend verlassen können. Er befinde sich laut eigenen Angaben bereits wieder in seiner Wahlheimat Rom.

Yaman weist Vorwürfe zurück Über seine sozialen Kanäle meldete sich der Star bereits zu Wort. Er kritisierte die Berichterstattung einiger türkischer Medien scharf. Wenn an den Vorwürfen etwas Wahres dran wäre, sei es unmöglich, dass er so schnell wieder freigelassen worden sei und das Land habe verlassen dürfen.

Neben Yaman seien im Rahmen der Operation auch weitere bekannte Persönlichkeiten der Istanbuler Kunst- und Kulturszene kurzzeitig festgesetzt worden. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft dauern an.

Wer ist Can Yaman? Ein türkischer Superstar erobert Italien

Um die aktuelle Aufregung zu verstehen, muss man die enorme Popularität von Can Yaman betrachten. Der 1989 in Istanbul geborene Schauspieler feierte seinen internationalen Durchbruch mit Erfolgsserien wie „Erkenci Kuş“ (Frühaufsteher). Seit einigen Jahren hat er seinen Lebensmittelpunkt nach Italien verlegt, wo er nicht nur als Schauspieler, sondern als echtes Popkultur-Phänomen gilt.

Vom TV-Star zum „Sandokan“-Helden

In Italien hat Yaman eine beispiellose Karriere hingelegt. Er wird dort nicht nur für sein Talent, sondern auch für seine Sprachkenntnisse bewundert – er spricht fließend Italienisch und hat ein italienisches Gymnasium in Istanbul besucht.

Aktuell steht er für internationale Großprojekte wie die Neuverfilmung der Kultserie „Sandokan“ vor der Kamera. Seine Präsenz in Italien geht weit über das Fernsehen hinaus; er ist ein gefragter Werbeträger für Luxusmarken und engagiert sich stark für wohltätige Zwecke durch seinen Verein „Can Yaman for Children“.

Massenzulauf und Fan-Liebe: Das Phänomen Can Yaman

Wie tief die Verbundenheit der Fans zu ihrem Idol geht, zeigen Aufnahmen wie das beigefügte Video: Wenn Yaman in Italien in der Öffentlichkeit erscheint, löst dies regelmäßig einen „Ausnahmezustand“ (Izdiham) aus. Fans warten oft stundenlang, nur um ein kurzes Foto oder ein Autogramm von dem Schauspieler zu ergattern.

Diese enorme Loyalität erklärt auch, warum die Fangemeinde nun so empfindlich auf die unbestätigten Berichte der Presse reagiert.

Stimme der Fans: „Ich schäme mich für die Presse“ Die Enttäuschung über die Vorverurteilung ist groß. Auf der Plattform X macht sich der Unmut der italienischen Anhänger breit. Eine Userin schreibt dazu: „Ich war sehr enttäuscht von der italienischen Presse, die ohne jegliche Entschlossenheit einen guten Mann wie Can an den Pranger stellte. Ich schämte mich für sie.“

Diese Stimmen verdeutlichen: Für seine Fans ist Can Yaman nicht nur ein prominentes Gesicht, sondern ein respektierter Mann, dessen Ruf durch die jüngsten Schlagzeilen unnötig beschädigt wurde.

