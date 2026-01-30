Türkei: Einnahmen im Tourismus brechen Allzeitrekord

Türkei-Tourismus bricht alle Rekorde: 65,2 Milliarden Dollar Umsatz in 2025 und ehrgeizige Ziele für 2026. Minister Ersoy setzt auf 68 Milliarden Dollar.

Istanbul – Die türkische Tourismusbranche eilt von Rekord zu Rekord. Wie Kultur- und Tourismusminister Mehmet Nuri Ersoy bei einer Pressekonferenz in Istanbul bekannt gab, hat das Jahr 2025 alle bisherigen Bestmarken der Republikgeschichte übertroffen. Für 2026 setzt das Land noch ehrgeizigere Ziele.

Historisches Rekordjahr 2025: Zahlen und Fakten

Ersoy präsentierte im Atatürk Kulturzentrum

(AKM) die beeindruckende Bilanz des vergangenen Jahres. Demnach schloss die Türkei das Jahr 2025 mit einem Tourismusumsatz von 65,23 Milliarden US-Dollar ab. Dies entspricht einer Steigerung von 6,8 % gegenüber dem Vorjahr und einem massiven Plus von 109 % im Vergleich zu 2017.

Auch bei den Besucherzahlen wurde ein neuer Meilenstein erreicht: Insgesamt besuchten 63,94 Millionen Menschen das Land. „2025 war für den türkischen Tourismus das Jahr der historischen Rekorde“, betonte Ersoy. Damit festigt die Türkei ihren Platz als globaler Top-Player und rückte laut Daten der Welttourismusorganisation (UN Tourism) bei den Besucherzahlen weltweit auf Platz 4 vor (2017 noch Platz 8).

Qualität statt Quantität: Einnahmen pro Übernachtung steigen

Ein entscheidender Faktor für den Erfolg ist laut Ersoy die Steigerung der Ausgaben pro Gast. Die durchschnittlichen Einnahmen pro Übernachtung stiegen auf 100 US-Dollar (2024 waren es 96,5 Dollar, 2017 lediglich 73,8 Dollar). Bei ausländischen Besuchern liegt dieser Wert sogar bei 114 US-Dollar.

„Wir setzen nicht mehr nur auf Masse, sondern auf Qualität“, so Ersoy. Die Diversifizierung des Angebots trägt Früchte: Neben dem klassischen Badeurlaub („Sonne, Sand und Meer“) boomen Bereiche wie Kulturtourismus, Archäologie, Gesundheitstourismus sowie Gastronomie und Kreuzfahrten.

Erfolgsmodell „Mini-Serie“ und Nachtmuseen

Besondere Aufmerksamkeit erregte die innovative Werbestrategie der Türkei. Die eigens produzierte Werbe-Miniserie „An Istanbul Story“ entwickelte sich zum globalen Hit: Eine einzige Folge erreichte über 32 Millionen Aufrufe. Auch das Konzept der „Nachtmuseen“ (Gece Müzeciliği), das archäologische Stätten nach Sonnenuntergang beleuchtet, wird weltweit als eines der erfolgreichsten Beispiele der Branche gefeiert.

Ausblick 2026: Zielmarke 68 Milliarden Dollar

Trotz globaler wirtschaftlicher und geopolitischer Unsicherheiten – wie etwa kurzzeitigen Auswirkungen regionaler Konflikte – blickt das Ministerium optimistisch in die Zukunft. Für das Jahr 2026 wurde ein Einnahmeziel von 68 Milliarden US-Dollar ausgegeben.

Dabei setzt die Türkei verstärkt auf Quellmärkte mit hohem Wachstumspotenzial:

Europa: Deutschland (mit 6,75 Mio. Besuchern in 2025 auf Platz 2), Großbritannien und Italien.

Asien & Amerika: Ein zweistelliges Wachstum wird insbesondere aus den USA, Kanada, China, Südkorea und Japan erwartet. Vor allem der chinesische Markt soll 2026 neue Rekorde brechen.

Krisenfestigkeit durch Vielfalt und Marketing

Die Tourismusbranche hat bewiesen, dass sie hochgradig resilient gegenüber äußeren Einflüssen ist. Minister Ersoy betonte, dass der Erfolg kein Zufall sei, sondern auf einer konsequenten Strategie basiere:

Die Kombination aus intensiven globalen Marketingkampagnen über die Agentur TGA und einer massiven Diversifizierung des Angebots macht den Tourismus zum wichtigsten wirtschaftlichen Rückgrat der Türkei. Mit dem Fokus auf das Jahr 2026 und dem Erschließen neuer Märkte in Fernost scheint der Wachstumspfad der Republik weiterhin stabil zu bleiben.