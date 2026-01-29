Teilen

Rasant entwickelt sich die Welt, du liest überall nur noch von Digitalisierung und Fortschritt, von KI und Technologie.

Ganz nebenbei entwickeln sich aber auch manche Trends umgekehrt, indem sie von der Vergangenheit wieder ins Hier und Jetzt kommen. Einst in den Dornröschenschlaf geschickt, erkennen Menschen heute, dass nicht alles, was mal Trend war, heute nicht mehr gebraucht wird.

Frisch gemahlene Kaffeebohnen sind wieder der Renner

Wenn du Kaffeetrinker bist, sollte es morgens auch angenehm nach dem köstlichen Heißgetränk riechen. In den letzten Jahren dominierten Kapselmaschinen und schnelle Ergebnisse, weil der Alltag es fordert. Mittlerweile kommt das Bewusstsein für echten Genuss mit Volldampf zurück.

Produkte wie die Eureka Kaffeemühle landen plötzlich auf Wunschlisten und ersetzen die moderne Hightech-Technik. Damit lässt sich sogar ein ganz normaler Filterkaffee wie früher mit dem Handfilter brauen.

Tastenhandys haben in Retro-Kreisen hohes Potenzial

Bist du es auch leid, ständig erreichbar zu sein und jede freie Sekunde auf ein leuchtendes Display zu starren? Das Smartphone ist zwar ein technisches Wunderwerk, aber es raubt uns oft die Konzentration auf das echte Leben.

Genau hier setzt der Trend zum „Dumbphone“ an, also dem klassischen Tastenhandy von früher. In manchen Kreisen gilt es mittlerweile als absolutes Statement, eben nicht mehr bei jedem Like sofort zu reagieren.

Diese alten Knochen halten nicht nur ewig mit einer Akkuladung durch, sondern reduzieren die Kommunikation auf das Wesentliche. Du kannst telefonieren und Kurznachrichten schreiben, aber das endlose Scrollen durch soziale Medien fällt weg.

Viele nutzen diese Geräte als Zweithandy für das Wochenende oder den Urlaub, um wirklich digital zu entgiften. Es ist eine bewusste Entscheidung für mehr Freiheit im Kopf und weniger Ablenkung im Alltag. Wer hätte gedacht, dass ein simples Klapphandy irgendwann wieder zum coolen Accessoire wird?

Handheld-Konsolen erfreuen frühere Spieler-Fans

Als damals Tetris und Co. die ersten Spiele auf dem Markt waren, haben wir uns mehr Detailtreue gewünscht. Heute haben wir die Unreal 5 Engine und nutzen plötzlich Handheld-Geräte im Retro-Look. Das ist eines der typischen Beispiele, wie auch modernste Technik manchmal von alten Klassikern verdrängt werden.

Sogar moderne Hersteller bringen mittlerweile neue Versionen heraus, die den Look von damals mit heutiger Technik kombinieren. Du kannst damit die alten Spieleklassiker in einer Qualität erleben, die früher undenkbar gewesen wäre.

Dabei geht es nicht um High-End-Grafik oder komplexe Online-Modi, sondern um den reinen Spielspaß für zwischendurch. Diese kleinen Konsolen wecken Erinnerungen an die Kindheit und bieten eine wunderbare Flucht aus der komplexen digitalen Welt. Sie zeigen, dass ein gutes Spielprinzip niemals altert und Generationen verbindet.

Kronleuchter sind in den eigenen vier Wänden wieder ein Highlight

Hattest du Kronleuchter bisher auch nur als staubige Relikte aus Omas Esszimmer abgespeichert? Dann solltest du deinen Blick noch einmal schärfen, denn die prunkvollen Leuchten feiern ein riesiges Comeback in der modernen Einrichtung.

Heute werden sie aber ganz anders kombiniert, nämlich als bewusster Bruch zu minimalistischen Möbeln oder rauen Betonwänden. Ein glitzernder Kronleuchter an der Decke verleiht jedem Raum sofort eine ganz besondere Tiefe und einen Hauch von Luxus.

AUCH INTERESSANT

– USA –

Chobani kauft Kaffeeunternehmen La Colombe für 900 Mio.

Der aus der Türkei stammende Geschäftsmann Hamdi Ulukaya gründete in den USA im Jahre 2005 den Joghurthersteller Chobani.