New York – Der aus der Türkei stammende Geschäftsmann Hamdi Ulukaya gründete in den USA im Jahre 2005 das auf die Herstellung von Joghurt und weiteren Milcherzeugnissen sowie vegetarischen und veganen Alternativen spezialisierte Unternehmen Chobani.

Insbesondere der proteinhaltige Joghurt gehört zu den meistverkauften Produkten des Unternehmens. In knapp mehr als zehn Jahren nach der Gründung wuchs das Unternehmen bis 2016 zum größten Joghurthersteller der Vereinigten Staaten. Laut Forbes beläuft sich sein Nettovermögen im Oktober 2022 auf 2,1 Milliarden US-Dollar. Am 26. April 2016 kündigte Ulukaya seinen Mitarbeitern an, dass er ihnen 10 % der Anteile an Chobani schenken werde.

Wie das Chobaniam Freitag bekannt gab, hat das Unternehmen den trinkfertigen Kaffeehersteller La Colombe für 900 Millionen Dollar gekauft, um sein Getränkegeschäft zu erweitern.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, gab Chobani an, dass es das in Philadelphia ansässige Unternehmen durch eine Kombination aus einem neu ausgegebenen Laufzeitdarlehen in Höhe von 550 Mio. USD, Barmitteln und einer Minderheitsbeteiligung von Keurig Dr Pepper (KDP.O) an der Kaffeebrauerei gekauft hat.

„In einer Zeit, in der die Branche vor der Herausforderung steht, den Umsatz zu steigern, hat Chobani ein zweistelliges, volumenbasiertes Umsatzwachstum und eine beträchtliche Margenausweitung erzielt. Wir waren noch nie so stark und so gut positioniert, um das nächste Wachstumskapitel aufzuschlagen“, sagte Ulukaya

„Wir haben bereits in die Kaffeekategorie mit unseren Kaffeeweißern investiert und freuen uns darauf, La Colombe in die Chobani-Familie aufzunehmen und einer neuen Generation von Verbrauchern die köstliche, qualitativ hochwertige Kaltbrühung und die trinkfertige Handwerkskunst von La Colombe anzubieten.“

Als Teil von Chobani wird La Colombe weiterhin als unabhängige Marke operieren. Dieser Ansatz ermöglicht die Zusammenarbeit und den Wissensaustausch zwischen den beiden Unternehmen und bewahrt gleichzeitig die einzigartige Identität und Innovation, für die La Colombe bekannt ist.

Vom „Tellerwäscher zum Milliardär“

Ulukaya wurde 1972 in İliç, einem kleinen Dorf in der türkischen Provinz Erzincan, als Sohn einer kurdischen Milchbauernfamilie geboren. Er hatte sechs Geschwister und seine Familie besaß und betrieb einen Schaf-, Ziegen- und Milchviehbetrieb in der Nähe des Euphrat in İliç, Provinz Erzincan, wo sie Käse und Joghurt herstellten.

Nach seinem Studium der Politikwissenschaften an der Universität Ankara zog Ulukaya 1994 in die Vereinigten Staaten, um an der Adelphi University auf Long Island, New York, Englisch zu studieren. 1997 zog er ins Landesinnere und wechselte an die University at Albany, State University of New York, wo er sich für einige Wirtschaftskurse einschrieb.

Schließlich nahm er einen Job auf einer Farm im Norden des Landes an. Bei einem Besuch überredete sein Vater Ulukaya, den Käse der Familie aus der Türkei zu importieren, nachdem er den minderwertigen Käse vor Ort probiert hatte. Als sich der importierte Käse als beliebt erwies, eröffnete Ulukaya 2002 in Johnstown, New York, eine eigene kleine Großhandelsfabrik für Fetakäse mit dem Namen Euphrates.

Das Unternehmen war bescheiden erfolgreich, hatte aber nach zwei Jahren gerade noch die Gewinnschwelle erreicht. Ulukaya erinnerte sich später: „Es waren zwei Jahre mit den größten Herausforderungen meines Lebens.“

Im Frühjahr 2005 bemerkte Ulukaya eine Werbepost, in der eine voll ausgestattete Joghurtfabrik in South Edmeston, New York, 65 Meilen (105 km) westlich seiner Fetakäsefabrik, zum Verkauf angeboten wurde. Die 84 Jahre alte Fabrik war von Kraft Foods geschlossen worden. Obwohl er das Flugblatt zunächst wegwarf, besichtigte Ulukaya die Fabrik am nächsten Tag und beschloss, sie gegen den Rat seines Anwalts und Unternehmensberaters zu kaufen. Ulukaya finanzierte den Kauf innerhalb von fünf Monaten mit einem Darlehen der Small Business Administration und lokalen Fördermitteln für Unternehmen. Er nannte sein neues Unternehmen zunächst Agro Farma und stellte eine Handvoll der ehemaligen Kraft-Mitarbeiter ein.

Ulukaya beschloss, eine Alternative zum Joghurt nach amerikanischer Art herzustellen, da er den Joghurt bevorzugte, mit dem er in der Türkei aufgewachsen war. Er stellte einen Joghurtmeister aus der Türkei, Mustafa Dogan, ein, mit dem er fast zwei Jahre lang sein eigenes Joghurtrezept entwickelte. Zur Herstellung von passiertem Joghurt benötigte Ulukaya eine millionenschwere kommerzielle Maschine, einen so genannten Milchseparator, über den die Kraft-Fabrik im amerikanischen Stil nicht verfügte. Er fand eine gebrauchte Maschine in Wisconsin und handelte den Kauf für 50.000 Dollar aus. Auf der Fahrt zur Abholung des Separators kam ihm der Name „Chobani“ in den Sinn, eine Abwandlung von çoban, dem türkischen Wort für Hirte.

Ulukaya stellte Chobani-Joghurt ohne Konservierungsstoffe her. Da er sich keine Werbung leisten konnte, investierte er Zeit und Geld in die Verpackung des Produkts und verwendete eine neue, unverwechselbare Schalenform, um die Marke zu differenzieren.

Markteinführung

Im Oktober 2007 lieferte er seine erste Bestellung von Chobani, einige hundert Kisten, an einen Lebensmittelhändler auf Long Island. Das Geschäft wiederholte die Bestellung in der folgenden Woche.

Ulukayas früher Geschäftsansatz beinhaltete Strategien, die größere Unternehmen nicht anwendeten. Anstatt den Geschäften eine Slotting-Gebühr zu zahlen, die sich sein Start-up-Unternehmen nicht leisten konnte, bezahlte er die Geschäfte mit Joghurt statt mit Bargeld, damit sie seine Waren einlagerten. Außerdem handelte er aus, dass die Slot-Gebühren im Laufe der Zeit mit dem Verkauf des Joghurts abbezahlt wurden.

Er führte auch Proben in den Geschäften ein, damit die Kunden das Produkt probieren und sofort kaufen konnten. Da er kein Budget für traditionelles Marketing hatte, ließ Ulukaya sein kleines Team Blogger, Facebook und Twitter kontaktieren, um eine ständige und direkte Kommunikation mit den Verbrauchern zu haben, nachdem er gehört hatte, dass die Kunden anriefen und sagten, dass sie Chobani liebten.

Im Jahr 2010 schuf er außerdem einen Sampling-Truck, das CHOmobile, das auf Festivals, Paraden und anderen familienfreundlichen Veranstaltungen in den ganzen USA kostenlose Becher mit Chobani-Joghurt verteilte. In seinem ersten Jahr verteilte der Sampling-Truck 150.000 Chobani-Behälter in voller Größe.

Expansion

Nachdem BJ’s und die Großhandelskette Costco 2009 begonnen hatten, Chobani zu führen, verdoppelte das Unternehmen seinen Umsatz bis 2013 jedes Jahr. Im Dezember 2012 eröffnete das Unternehmen die größte Joghurtfabrik der Welt in Twin Falls, Idaho, eine Investition von 450 Millionen Dollar. 2012 erzielte Chobani einen Jahresumsatz von mehr als 1 Milliarde US-Dollar,und wurde 2012 zur weltweit führenden Joghurtmarke. 2017 erreichte Chobani in den USA einen Marktanteil von über 50 % bei griechischem Joghurt. Chobani expandierte 2011 international nach Australien, 2016 nach Mexiko und exportierte bis 2021 auch nach China, Malaysia und Thailand.