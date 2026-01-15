Polen: Israelisches Judo-Team von Turnier ausgeschlossen

Während die israelische Seite von antisemitischen Anfeindungen spricht, wiesen polnische Regierungsvertreter diese Vorwürfe am heutigen Donnerstag entschieden zurück.

Warschau – Was als sportlicher Wettkampf für Jugendliche geplant war, endete in der südpolnischen Stadt Bielsko-Biała in einem internationalen Eklat. Nach gewaltsamen Ausschreitungen beim „International Judo Tournament“ wurde die israelische Mannschaft vom weiteren Verlauf ausgeschlossen.

Der Vorfall ereignete sich bereits vor wenigen Tagen während eines internationalen Jugend-Judo-Turniers in Bielsko-Biała. Berichten zufolge kam es am Rande der Matte zu hitzigen Auseinandersetzungen zwischen israelischen Betreuern, Eltern und lokalen Sicherheitskräften. Die Situation eskalierte schließlich physisch, was den Veranstalter dazu veranlasste, das gesamte israelische Team für den weiteren Wettkampf zu disqualifizieren.

Eskalation in Bielsko-Biała: Ein Turnier endet im Chaos

Augenzeugenberichten und Berichten israelischer Medien zufolge entzündete sich der Konflikt an strittigen Entscheidungen der Kampfrichter und der allgemein aufgeheizten Stimmung in der Halle.

Die israelische Delegation erhob nach dem Vorfall schwere Vorwürfe und gab an, dass ihre Athleten und Begleiter Opfer von antisemitischen Beleidigungen geworden seien. Die Entscheidung, das Team vom Turnier auszuschließen, wurde von israelischen Offiziellen als diskriminierend kritisiert.

Die Nachricht verbreitete sich schnell international und löste eine Debatte darüber aus, ob die Sicherheit israelischer Athleten bei Sportveranstaltungen in Europa derzeit politisch instrumentalisiert wird.

Die Auseinandersetzung wurde laut den Organisatoren durch die Entscheidung des Schiedsrichters ausgelöst, dass einer der Judokas des israelischen Teams „Golden Fighters“ seinen Kampf verloren hatte.

Laut Zeugenaussagen und Videoaufnahmen näherte sich der Trainer der Golden Fighters am Ende eines Kampfes dem Schiedsrichter, um gegen dessen Entscheidung zu protestieren, und griff ihn anschließend an, sodass dieser zu Boden ging. Mehrere Personen versuchten, die Männer zu trennen, während sich ein weiterer israelischer Trainer ebenfalls in die Auseinandersetzung einmischte.

Polens Judoverband erklärte, die Entscheidung, die israelische Mannschaft auszuschließen, sei „aus Sorge um die Sicherheit der Wettkämpfer, Schiedsrichter und Teilnehmer der Veranstaltung“ getroffen worden.

„Der Vorfall beinhaltete die Anwendung von Gewalt gegen den Schiedsrichter und aggressives Verhalten von Mitgliedern einer der ausländischen Mannschaften, was letztendlich zur Unterbrechung des Wettbewerbs führte“, erklärte der Verband.

Polnische Regierung weist Antisemitismus-Vorwürfe heute zurück

Am heutigen Donnerstag bezogen hochrangige polnische Offizielle Stellung zu den Vorfällen in Bielsko-Biała und widersprachen der Darstellung einer antisemitischen Motivation entschieden. Polnische Regierungsvertreter erklärten gegenüber Medien wie TVP World, dass die Vorwürfe haltlos seien.

Die offiziellen Stellen betonten, dass der Ausschluss der Mannschaft eine rein disziplinarische Reaktion auf das Verhalten der israelischen Delegation vor Ort gewesen sei.

„Es gibt in Polen keinen Platz für Antisemitismus“, hieß es in den Statements, jedoch müsse im Sport Ordnung und Disziplin gewahrt bleiben. Nach polnischer Darstellung sei die Aggression vonseiten der israelischen Gruppe ausgegangen, die Sicherheitskräfte angegriffen und den Ablauf des Turniers massiv gestört habe.

Disziplinarische Maßnahmen statt politischer Diskriminierung

Ein zentraler Punkt in der Argumentation der polnischen Behörden ist, dass die Sicherheitskräfte vor Ort eingreifen mussten, um die Ordnung in der Sporthalle wiederherzustellen. Die polnische Seite betont, dass die Nationalität der Beteiligten keine Rolle bei der Entscheidung gespielt habe, das Team auszuschließen. Es habe sich um eine notwendige Maßnahme gehandelt, nachdem die Gewalt eskaliert war.

Untersuchungen und Videoauswertungen eingeleitet

Die polnische Polizei und die lokalen Behörden untersuchen den Vorfall nun genau. Dabei sollen insbesondere Videoaufnahmen der Halle ausgewertet werden, um festzustellen, wer die physische Gewalt initiierte und ob die behaupteten beleidigenden Äußerungen tatsächlich gefallen sind.

Dieser Vorfall reiht sich ein in eine Serie von Spannungen bei internationalen Sportveranstaltungen mit israelischer Beteiligung. Beobachter warnen davor, dass der Nahost-Konflikt zunehmend in sportliche Arenen getragen wird, was die Durchführung friedlicher Jugendwettbewerbe erschwert.

Sportgeist unter politischem Druck

Während die Ermittlungen in Bielsko-Biała andauern, bleibt das Image des Turniers beschädigt. Für die polnischen Offiziellen steht viel auf dem Spiel: Sie müssen beweisen, dass die Sicherheitsmaßnahmen objektiv waren, um den Vorwurf des Antisemitismus zu entkräften. Gleichzeitig fordert die israelische Seite konsequente Aufklärung und besseren Schutz für ihre Sportler im Ausland.

„Panowie, oglądają was dzieci! Ladies and gentlemen, children are watching! Please STOP!“ – na turnieju judo w Bielsku-Białej doszło do masowej szamotaniny z udziałem trenerów z Izraela. Media tego kraju grzmią o anty*emityzmie, organizator twierdzi, że to druga strona,… pic.twitter.com/zj5s3FOO4B — Ekonomat (@ekonomat_pl) January 12, 2026

