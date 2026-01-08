Osmani hob hervor, dass die Raketen die Sicherheitskräfte Kosovos modernisieren und die Abschreckung gegenüber potenziellen Bedrohungen verbessern.

Pristina – Kosovos Präsidentin Vjosa Osmani hat der Türkei öffentlich für die Lieferung moderner Anti-Panzer-Systeme gedankt. „Die Unterstützung der Türkei ist ein starkes Zeichen der Freundschaft und Solidarität“, sagte Osmani bei einer Pressekonferenz.

Auf ihrer Facebook-Seite teilte Osmani Fotos der erhaltenen Systeme und schrieb auf Türkisch „Danke Türkei“, während sie die Flaggen der beiden Länder platzierte. Sie betonte, dass die Waffen die Verteidigungsfähigkeit Kosovos stärken und die bilateralen Beziehungen vertiefen, so Balkanweb.

Osmani hob hervor, dass die Raketen die Sicherheitskräfte Kosovos modernisieren und die Abschreckung gegenüber potenziellen Bedrohungen verbessern. „Wir sind dankbar für diese Hilfe, die unsere Souveränität stärkt“, so die Präsidentin.

Der amtierende Verteidigungsminister Ejup Makedonci erklärte, dass diese Lieferung im Dezember 2023 mit dem türkischen staatlichen Hersteller Roktesan vertraglich vereinbart worden sei.

„OMTAS [Orta Menzilli Tanksavar Silah] ist ein modernes Mittelstrecken-Panzerabwehrraketensystem, das entwickelt wurde, um moderne gepanzerte Fahrzeuge, einschließlich Panzer mit reaktivem Schutz, sowie militärische Verteidigungsanlagen zu neutralisieren“, sagte Maqedonci.

Technische Stärken des OMTAS-Systems

OMTAS ist speziell für das Gelände und die Gefechtssituationen in Kosovo konzipiert, wo Sichtlinien plötzlich über Täler, Straßen und Stadtränder entstehen und ebenso schnell wieder verschwinden können.

Roketsan beschreibt OMTAS als mittelreichweiten-Anti-Panzer-Raketensystem, das gepanzerte Ziele bekämpft, mit einer maximalen Reichweite von 4 km und einem abbildenden Infrarot-Suchkopf (IIR), der Tag- und Nachtbetrieb sowie Einsatz bei widrigen Wetterbedingungen ermöglicht.

Für das Verteidigungsmodell Kosovos mit kleinen Einheiten ist dieser IIR-Suchkopf mehr als nur eine Broschürenangabe: Er ermöglicht passive Zielerfassung und -verfolgung ohne verräterische Signale, wie sie bei älteren Lenkmodi vorkommen. Das erhöht die Überlebenschancen für abgesessene Teams, die nach dem Abschuss verborgen bleiben müssen.

Technische Überlegenheit und Flexibilität des OMTAS-Systems

Was OMTAS von einer einfachen Lenk Waffe zu einem flexiblen Kampffeldwerkzeug macht, ist der RF-Datenlink zwischen Abschussgerät und Rakete, den Roketsan als Schlüssel für operative Flexibilität hervorhebt.

Praktisch bedeutet das: Die Besatzung kann die Rakete im Feuer-und-Vergiss-Modus einsetzen, wenn Geschwindigkeit und sofortige Verlegung entscheidend sind, oder im Feuer-und-Aktualisieren-Modus, wenn die Situation engere Kontrolle nach dem Start erfordert – etwa wenn ein Ziel hinter teilweiser Deckung verschwindet oder der Bediener in unübersichtlichem Gelände nachjustieren muss.

Roketsan bietet zudem Lock-on vor und nach dem Start, eine Kombination, die in Kosovos gemischtem Terrain entscheidend ist: Sie erlaubt Angriffe aus direkter Sichtlinie oder mit Zielerfassung durch den Suchkopf erst im Flug.

Die physischen Eigenschaften der Rakete zeigen, wie Kosovo sie skalierbar einsetzen kann. Roketsan gibt OMTAS mit 1,8 m Länge, 160 mm Durchmesser und 35 kg Gewicht an. Diese Maße deuten auf ein System hin, das für ausgebildete Anti-Panzer-Teams von vorbereiteten Stellungen geeignet ist – nicht für spontane Schulterstarts, aber leicht genug für taktische Verlegung mit Infanterie.

Für Kommandanten bedeutet das planbare Einsätze: Teams können Engpässe und wahrscheinliche Panzerwege abdecken, dann verlegen, wenn sich das Lagebild ändert – ein Muster, das zur defensiven Doktrin Kosovos mit Hinterhalten und Geländeverweigerung passt.

Zur Durchschlagskraft betont Roketsan einen panzerbrechenden Tandem-Hohlladungs-Gefechtskopf gegen gepanzerte Fahrzeuge, ergänzt durch Splitter- und Thermobar-Effekte in der Gefechtskopf-Familie.

Die Tandem-Konfiguration zielt auf geschützte Ziele ab, während weitere Effekte das Zielspektrum auf leicht gepanzerte Fahrzeuge und Feldstellungen erweitern. Roketsan definiert die Ziele explizit als Panzer und leichte gepanzerte Fahrzeuge – passend zu Kosovos Rolle: Eine mittelreichweitige Schicht, die gepanzerte Vorstöße bestraft, bevor sie in Direktfeuer-Reichweite kommen, und Infanterie eine Abstandswaffe gegen leichtere Plattformen gibt.

Maqedoncis Betonung stärkerer Verteidigungsfähigkeiten wird durch die Integrationsmöglichkeiten von OMTAS klar. Roketsan listet Dreibein- und Landfahrzeug-Plattformen – Kosovo hat damit zwei komplementäre Wege.

Dreibein-Einsatz unterstützt verteilte Anti-Panzer-Teams, die versteckt, rotiert und konzentriert werden können – klassische Defensive, die Angreifer zum Bremsen, Aufklären und Binden von Kräften zwingt.

Fahrzeug-Integration würde OMTAS mobiler machen: Schnelle Hinterhalte und Reaktionen entlang Straßen oder Verstärkung bedrohter Sektoren. Selbst ohne detaillierte Pläne Kosovos bietet die Systemflexibilität Raum, die Fähigkeit von infanteriezentrierter Verteidigung zu kombinierter Waffenführung zu skalieren.

