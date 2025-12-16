Teilen

Ankara – Türkische F-16-Kampfflugzeuge haben ein unbemanntes Luftfahrzeug (UAV) abgefangen und zerstört, das die Kontrolle verloren hatte und sich aus Richtung Schwarzes Meer dem türkischen Luftraum näherte, wie das türkische Verteidigungsministerium am Montag mitteilte.

Die Drohne wurde im Rahmen routinemäßiger Überwachungsmaßnahmen entdeckt und als „außer Kontrolle geratenes Luftziel“ identifiziert. Um mögliche Risiken für bevölkerte Gebiete oder Infrastruktur zu vermeiden, wurden NATO-zugeordnete und national kontrollierte F-16-Kampfflugzeuge zu einer Alarmmission entsandt.

Die Drohne wurde laut Angaben des Ministeriums an einem sicheren Ort außerhalb von Zivilgebieten neutralisiert. Es wurden keine Details über die Herkunft, den Typ oder den genauen Ort der Abfangaktion bekannt gegeben.

Der Vorfall ereignete sich inmitten eskalierender Spannungen in der Schwarzmeerregion, wo der anhaltende Konflikt zwischen Russland und der Ukraine zu wiederholten Angriffen auf die Handelsschifffahrt geführt hat. Nur wenige Tage zuvor, am 13. Dezember, hatte eine russische Drohne das unter türkischer Flagge fahrende Frachtschiff Viva auf offener See innerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszone der Ukraine angegriffen.

Das Schiff, das Sonnenblumenöl transportierte und mit 11 türkischen Staatsbürgern besetzt war, wurde beschädigt, setzte jedoch seine Reise nach Ägypten fort, ohne dass Opfer zu beklagen waren. Die ukrainische Marine warf Russland vor, das zivile Schiff absichtlich angegriffen zu haben, während russische Streitkräfte in den letzten Wochen Angriffe auf ukrainische Häfen durchgeführt hatten, bei denen andere türkische Schiffe beschädigt wurden.

Türkische Regierungsvertreter haben wiederholt vor einer Ausweitung des Krieges auf das Schwarze Meer gewarnt und betont, dass die Sicherheit der Schifffahrt und der Handelswege geschützt werden müsse.

Präsident Recep Tayyip Erdoğan bezeichnete solche Vorfälle als „besorgniserregende Eskalation“ und forderte alle Parteien zur Zurückhaltung auf, um zu verhindern, dass das Meer zu einem Schauplatz der Konfrontation wird. Das Verteidigungsministerium bekräftigte die Entschlossenheit der Türkei, ihren Luftraum und ihre maritimen Interessen zu schützen, und erklärte, dass die Streitkräfte weiterhin in höchster Alarmbereitschaft seien.

Nach dem Abschuss der Drohne wurden keine weiteren Zwischenfälle gemeldet, und die Untersuchungen zur Herkunft des UAV dauern an. Dieses Ereignis unterstreicht die wachsenden Risiken für die regionale Stabilität, wobei die Türkei – mit der längsten Schwarzmeerküste – eine Schlüsselrolle bei den Forderungen nach Deeskalation und geschützten Schifffahrtskorridoren spielt.