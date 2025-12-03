Ein humanitäres Projekt, das über 500 ukrainische Kriegswaisen in die Türkei brachte, ist zu einem der schwersten Kindesmissbrauchsskandale des Landes geworden

Istanbul – Ein humanitäres Projekt, das über 500 ukrainische Kriegswaisen in die Türkei brachte, ist zu einem der schwersten Kindesmissbrauchsskandale des Landes geworden: Zwei minderjährige Mädchen wurden nach Medienberichten von Hotelangestellten wiederholt vergewaltigt und schwanger – zur Vertuschung wurden sie eilig in die Ukraine zurückgeschickt.

Die Opfer, die nur als N. (15) und I. (16) identifiziert wurden, gehörten zu den 510 Kindern, die im März 2022 aus Waisenhäusern in der Oblast Dnipropetrowsk evakuiert und im Rahmen des „Warless Childhood Project“ fast drei Jahre lang in zwei Hotels im Bezirk Beldibi in Antalya untergebracht wurden.

Das Programm wurde öffentlich als Vorbild für die türkisch-ukrainische Solidarität gefeiert. Laut Dokumenten und Zeugenaussagen, die türkischen Medien vorliegen, wurden die Vergewaltigungen von zwei Küchenmitarbeitern begangen: M. (23), einem Koch, der N. schwängerte, und S. (21), der I. schwängerte.

Die ukrainischen Betreuer, die zum Schutz der Kinder abgestellt waren, sollen von den Übergriffen gewusst, nächtliche Besuche in den Zimmern der Mädchen ermöglicht und die Minderjährigen später dazu gezwungen haben, Erklärungen zu unterschreiben, in denen sie behaupteten, die sexuellen Beziehungen seien „einvernehmlich“ gewesen und sie seien in ihre erwachsenen Vergewaltiger „verliebt“ gewesen.

Als die Schwangerschaften nicht mehr zu verbergen waren, wurden beide Mädchen aus der Türkei entfernt und in die Ukraine zurückgebracht, wo sie ohne angemessene medizinische oder soziale Unterstützung durch die Stiftung, die sie dorthin gebracht hatte, ihre Kinder zur Welt brachten.

Drei Monate nach der Entbindung unternahm das Opfer I. einen Selbstmordversuch. Eine gemeinsame Inspektion im März 2024 – durchgeführt vom ukrainischen Menschenrechtsbeauftragten Dmytro Lubinets, dem türkischen Ombudsmann und einem Vertreter der UNICEF – deckte eine lange Liste weiterer Misshandlungen und Vernachlässigungen auf:

Den Kindern wurde regelmäßig sauberes Trinkwasser vorenthalten (das Leitungswasser im Hotel roch übel, Wasser in Flaschen wurde rationiert).

Waisenkinder wurden gezwungen, bei Spendenveranstaltungen Lieder zu singen, zu tanzen und Gedichte vorzutragen; diejenigen, die sich weigerten, wurden mit Entzug von Essen oder Kleidung bestraft.

120 Kinder mit schweren psychoneurologischen Behinderungen erhielten keine spezielle Betreuung, Therapie oder Ernährung.

Die medizinische Behandlung bestand aus telefonischen Konsultationen mit Ärzten in der Ukraine; persönliche Untersuchungen fanden nicht statt.

Die Kinder schliefen auf schmutzigen Decken; die Bettwäsche wurde nur alle paar Wochen gewechselt.

Ein Kind wurde stundenlang vermisst und schließlich nach einer Suche mit dem Hubschrauber an einem Strand gefunden.

Der offizielle Bericht der 11-köpfigen Delegation beschrieb eine „Kette von Vernachlässigung und Ausbeutung“. Trotz der Schwere der Ergebnisse schlossen beide Länder die Fälle schnell ab. Die Ukraine beendete ihre strafrechtlichen Ermittlungen im Juni 2025 unter Berufung auf die von den Minderjährigen unter Zwang unterzeichneten „Einverständniserklärungen“.

In der Türkei stellte die Staatsanwaltschaft Antalya das Verfahren ein, nachdem die Opfer – immer noch minderjährig und unter Druck stehend – wiederholt behaupteten, die Vergewaltigungen seien „im gegenseitigen Einvernehmen“ erfolgt. Berufungen wurden abgelehnt. Ruslan Shostak, der ukrainische Geschäftsmann, dessen Stiftung die Evakuierung organisiert und Millionen an Spenden erhalten hatte, wurde nicht angeklagt.

Die türkischen Behörden betonten, dass die Hotels privat geführt wurden und die Hauptverantwortung bei den ukrainischen Betreuern lag. Kritiker, darunter Kinderrechtsaktivisten, argumentieren, dass die Türkei als Gastland gemäß der UN-Kinderrechtskonvention eine nicht delegierbare Pflicht hatte, die Minderjährigen auf ihrem Staatsgebiet zu schützen.

Als die letzten Waisenkinder im Dezember 2024 in die Ukraine zurückkehrten, sprachen viele warmherzig über ihre Zeit in der Türkei und drückten ihre Dankbarkeit für die Unterkunft aus, die sie von der Front fernhielt. Für mindestens zwei von ihnen war der Preis für diese Sicherheit jedoch Vergewaltigung, erzwungene Schwangerschaft und eine Vertuschung, die ihnen Gerechtigkeit vorenthielt.