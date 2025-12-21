Israel: Immer mehr Soldaten begehen Selbstmord

Die israelischen Streitkräfte (IDF) haben mit einem deutlichen Anstieg der Selbstmorde unter ihren Soldaten und Reservisten zu kämpfen, der auf die psychischen Belastungen durch den anhaltenden Konflikt zurückzuführen ist, der am 7. Oktober 2023 begann.

Jerusalem – Die israelischen Streitkräfte (IDF) kämpfen mit einem deutlichen Anstieg der Selbsttötungen unter Soldaten und Reservisten. Der Anstieg wird auf die psychischen Belastungen durch den anhaltenden Konflikt zurückgeführt, der mit dem Hamas-Angriff am 7. Oktober 2023 begann.

Am Dienstag beging ein weiterer Soldat auf einem Militärstützpunkt im Norden Israels Selbstmord. Damit stieg die Zahl der IDF-Angehörigen, die sich seit Kriegsbeginn im Gazastreifen das Leben genommen haben, laut einem Bericht der Zeitung Haaretz auf 61.

Der Soldat, ein Fährtenleser im regulären Militärdienst, schoss sich innerhalb des Stützpunkts selbst. Er wurde schwer verletzt und später am Dienstagabend aufgrund seiner Verletzungen für tot erklärt.

Der Vorfall ist der jüngste in einer beunruhigenden Zunahme von Selbsttötungen unter aktiven Soldaten und Reservisten seit dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober 2023 und dem darauffolgenden langwierigen Krieg.

Ein aktueller Bericht des Forschungs- und Informationszentrums der Knesset, der auf Daten des Sanitätskorps der IDF basiert, verdeutlicht die verschärfte Krise: Zwischen Januar 2024 und Juli 2025 versuchten 279 Soldaten, sich das Leben zu nehmen. Im selben Zeitraum starben 36 Soldaten durch Selbsttötung.

Insgesamt wurden von 2017 bis Juli 2025 124 Selbsttötungen unter Angehörigen der israelischen Streitkräfte registriert. Kampfsoldaten machten 2024 mit 78 % den Großteil der Fälle aus – ein dramatischer Anstieg gegenüber den 42–45 % in den Jahren vor dem Krieg (2017–2022). Seit Oktober 2023 ist die jährliche Zahl stark gestiegen: 21 Selbsttötungen im Jahr 2024 – die höchste Zahl seit über einem Jahrzehnt.

Im Jahr 2025 wurden bis Mitte/Ende des Jahres 16–20 Selbsttötungen gemeldet, darunter auch Fälle unter Reservisten, die nicht im aktiven Dienst standen. Insgesamt gab es seit Kriegsbeginn mehr als 60 Selbsttötungen – weit mehr als der Vorkriegsdurchschnitt von 11–14 pro Jahr.

Beamte und Experten für psychische Gesundheit führen den Anstieg auf die langwierigen Kampfhandlungen im Gazastreifen und im Libanon, schwere Traumata, PTBS, moralische Verletzungen sowie die Belastung durch verlängerten Reservedienst für Hunderttausende mobilisierte Soldaten zurück.

Viele haben Schwierigkeiten mit der Rückkehr ins zivile Leben, wo die Unterstützung oft unzureichend ist. Die IDF bezeichnet den Trend als „besorgniserregendes Phänomen“ und berichtet, dass Tausende Reservisten aufgrund psychischer Belastungen ihre Kampfeinsätze unterbrochen haben.

Als Reaktion hat das Militär die Ressourcen für psychische Gesundheit deutlich ausgebaut, darunter:

eine 24-Stunden-Hotline,

Hunderte zusätzliche Offiziere für psychische Gesundheit,

Schulungen für Kommandeure zur Früherkennung von Belastungen,

spezialisierte Kliniken für kampfbedingte Traumata.

Trotz dieser Maßnahmen weisen Kritiker auf erhebliche Lücken hin: Nur 17 % der Soldaten, die in den letzten Jahren durch Selbsttötung starben, hatten in den zwei Monaten vor ihrem Tod einen Psychologen konsultiert.

Familien und Interessenvertreter fordern mehr Transparenz, bessere Koordination und eine stärkere Unterstützung für entlassene Soldaten.

Mitglieder des Knesset-Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten und Verteidigung haben Dringlichkeitssitzungen abgehalten und die Lage als potenzielle Krise der nationalen Sicherheit bezeichnet.

„Psychische Gesundheit ist kein Luxus – sie ist eine Notwendigkeit“, sagte ein Abgeordneter.Die IDF betont, dass jeder Selbstmord eine Tragödie ist und verhindert werden kann.

Beamte erklären: „Wir können nicht alle Traumata beseitigen, aber wir können sicherstellen, dass kein Soldat damit allein gelassen wird.“

Während Israels Krieg in sein drittes Jahr geht, wirft die wachsende psychische Belastung außerhalb des Schlachtfelds dringende Fragen über die langfristigen Kosten eines verlängerten Militärdienstes auf.

