Israel: Schwerste Personalkrise seit über 40 Jahren

Die israelischen Streitkräfte (IDF) stehen vor einer Situation, die Militäranalysten als die schwerste Personalkrise seit Jahrzehnten bezeichnen.

Der akute Mangel an Offizieren und Unteroffizieren gefährdet die Einsatzbereitschaft und die langfristige Nachhaltigkeit. Interne Umfragen zeigen einen dramatischen Rückgang der Verbleibquote, der durch den langwierigen Krieg im Gazastreifen, Burnout und bessere zivile Beschäftigungsmöglichkeiten noch verschärft wird und den schwersten Personalmangel seit den 1980er Jahren darstellt.

Neue Daten, die der IDF-Führung und politischen Persönlichkeiten vorgelegt wurden, zeichnen ein düsteres Bild: Dem Militär fehlen in verschiedenen Einheiten etwa 1.300 Offiziere im Rang eines Leutnants und Hauptmanns sowie 300 Majore.

Das Interesse der Offiziere an einer Weiterbeschäftigung ist von 83 % im Jahr 2018 auf nur noch 63 % im Jahr 2025 gesunken, während es bei den Unteroffizieren im gleichen Zeitraum von 58 % auf 37 % gefallen ist, berichtet Times of Israel.

Rund 600 Berufssoldaten streben eine vorzeitige Pensionierung an, was die IDF dazu zwingt, weniger erfahrene Unteroffiziere zu befördern, um kritische Lücken zu füllen.

Der Reserve-General und Militäranalyst Itzhak Brik sprach am Sonntag eine deutliche Warnung aus und bezeichnete die Situation als „die schlimmste Personalkrise in der Geschichte“, zitiert TRT World Brik.

„Die katastrophale Lage innerhalb der Armee könnte dazu führen, dass die Armee ihre Funktionsfähigkeit vollständig verliert“, sagte Brik und verwies auf Tausende von Offizieren und Unteroffizieren, die sich geweigert haben, ihren Einberufungsbefehl anzutreten oder ihren Vertrag zu verlängern.

Er betonte, dass der starke Personalrückgang bereits jetzt die Wartung der Ausrüstung und den Betrieb der Kampfsysteme beeinträchtige, da „unvorbereitetes Personal in sensiblen Funktionen nicht in der Lage ist, die Herausforderungen des aktuellen Schlachtfeldes zu bewältigen“.

„Vollständigen Lähmung“

Brik warnte, dass sich die Krise ohne dringende Reformen zu einer „vollständigen Lähmung“ der IDF entwickeln könnte.

Die Ursachen lassen sich auf den zweijährigen Konflikt im Gazastreifen zurückführen, der einen hohen Tribut gefordert hat: 923 Soldaten wurden getötet, 6.399 verwundet und schätzungsweise 20.000 Soldaten leiden unter posttraumatischer Belastungsstörung.

Kriegsbedingte Erschöpfung

Anreize im zivilen Sektor – höhere Gehälter, weniger Stress und flexible Arbeitszeiten – haben viele davon gelockt, was durch kriegsbedingte Erschöpfung, sich verschlechternde Dienstbedingungen und die Wahrnehmung einer politischen Delegitimierung des Militärs noch verstärkt wurde, berichtet Times of Israel weiter.

Die Scheidungsrate unter Soldaten ist um 20 % gestiegen, was die familiären Verpflichtungen bei längerem Dienst zusätzlich belastet.

Brigadegeneral Amir Vadmani, Stabschef der Personalabteilung der IDF, räumte die Herausforderungen kürzlich in einer Pressekonferenz ein. „Es gibt Lücken. Um einige dieser Lücken zu schließen, fördern wir junge Menschen mit weniger Erfahrung, um die Reihen aufzufüllen“, sagte er. „Wir haben einen Rückgang der Auswahlquote. Bis 2028 müssen wir 400 Oberstleutnants aus den derzeit 500 verfügbaren Kandidaten ernennen, und diese Zahl wird weiter sinken.“

Vadmani führte diese Trends auf eine zunehmende Burnout-Rate auf allen Ebenen zurück, die sich aus laufenden internen Umfragen ergibt.

Einsatzplan für 2026

Als Reaktion darauf hat die IDF einen Einsatzplan für 2026 verabschiedet, der den Reservedienst erheblich reduziert, um die Belastung für Teilzeitsoldaten zu verringern. Nach dem neuen „Kampffeldplan“, der vom Stabschef, Generalleutnant Eyal Zamir, genehmigt wurde, werden Reservisten insgesamt etwa 60 Tage Dienst leisten – gegenüber durchschnittlich 136 Tagen für Kampfsoldaten und 168 Tagen für Kommandeure im ersten Kriegsjahr.

Vor dem Krieg war der Reservedienst auf maximal 25 Tage alle drei Jahre plus jährliche Ausbildung begrenzt. Der Plan verlagert den Schwerpunkt auf etwa sechs Wochen operative Tätigkeit, während der Rest für mehrwöchige Ausbildungsübungen zur Stärkung der Einsatzbereitschaft der Einheiten vorgesehen ist. Experten bezweifeln jedoch, dass diese Maßnahmen ausreichen werden.

280.000 Einberufungsbefehle

Die Regierung hat 280.000 Einberufungsbefehle für Reservisten für das kommende Jahr genehmigt, was möglicherweise 60 bis 70 Tage pro Reservist erfordert. Schätzungen zufolge könnten jedoch bis zu 30 % nicht erscheinen, was die Einsatzfähigkeit weiter beeinträchtigen würde. Der Gesamtmangel wird auf 10.000 bis 12.000 Soldaten geschätzt, verteilt auf aktive und Reservekräfte.

Während der Krieg in Gaza ausklingt, sieht sich die Führung der IDF zunehmendem Druck ausgesetzt, das Personalmanagement zu überarbeiten, einschließlich der Modernisierung veralteter Systeme und der Beseitigung fragmentierter Datenbanken, die zu einer „Informationsblindheit” beigetragen haben.

Kritiker, darunter Brik, verurteilen den starken Personalabbau und die Verkürzung der Wehrpflicht – drei Jahre für Männer und zwei Jahre für Frauen – als Entscheidungen, die die Streitkräfte ausgehöhlt haben.

