Damit der Urlaub ein Erfolg wird, braucht es einige Vorbereitungsmaßnahmen. Erfahren Sie hier, welche Maßnahmen Sie ergreifen müssen.

Wanderurlaub Die Welt zu Fuß erkunden: Wie Sie sich auf eine Wanderreise...

Teilen

Auf Instagram sehen Sie immer wieder Reals von Wanderreisen und auch im Kollegenkreis spricht man darüber. Es ist in Mode gekommen, seinen Urlaub zu Fuß zu verbringen, anstatt den ganzen Tag am Strand zu verbringen.

Damit der Urlaub allerdings ein Erfolg wird, braucht es einige Vorbereitungsmaßnahmen. Erfahren Sie hier, welche Maßnahmen Sie ergreifen müssen, um wirklich einen Wohlfühlurlaub auf den eigenen Beinen zu erleben.

Suchen Sie sich einen Reiseveranstalter mit Erfahrung

Die wichtigste Entscheidung ist die, für Ihren Organisator. Es gibt Reiseveranstalter und Experten, die sich auf die Organisation von Wandertouren spezialisiert haben und Ihnen ein breites Portfolio anbieten. Hier können Sie den Wandertrip über den Jakobsweg buchen oder eine Reise in ein fernes Land zum Wandern unternehmen.

Benefits sind unter anderem die Suche nach hochwertigen Übernachtungsmöglichkeiten und der Gepäcktransport. Außerdem arbeiten solche Experten mit lokalen Guides zusammen und ermöglichen Ihnen so, wirklich etwas von den Städten und Ländern kennenzulernen.

Checken Sie Ihren Fitnessstatus vor der Reise

Eine Wanderreise ist kein Spaziergang durch den Stadtpark. Sie bewegen sich täglich mehrere Stunden und legen Höhenmeter zurück, die im Alltag selten vorkommen. Bevor Sie starten, lohnt sich ein realistischer Blick auf den eigenen Körper. Prüfen Sie, wie viel Kondition Sie aktuell haben und wie gut Ihre Gelenke und Füße belastbar sind. Das bedeutet nicht, dass Sie sportlich sein müssen. Es reicht, wenn Sie wissen, wo Sie stehen.

Ein kleines Training im Alltag bringt viel. Starten Sie mit längeren Spaziergängen, steigern Sie das Tempo und suchen Sie sich gelegentlich Wege mit Anstieg. Auch ein paar sanfte Kraftübungen verbessern die Stabilität. Wenn Sie merken, dass bestimmte Belastungen unangenehm werden, können Sie frühzeitig gegensteuern. So vermeiden Sie später Überraschungen auf der Route und steigern die Freude am Gehen deutlich.

Tipp: Wenn Sie bereits unter Vorerkrankungen leiden, lassen Sie sich einmal vom Arzt durchchecken. Wenn der Doc Sie für fitnesstauglich erklärt, steht Ihrem Abenteuer nichts im Weg.

Legen Sie sich eine hochwertige Ausrüstung zu

Sie brauchen keine Luxusausrüstung, am wichtigsten sind passende Wanderschuhe. Sie sollten stabil sein, die Füße gut führen und Ihnen Halt auf verschiedenen Untergründen geben. Probieren Sie mehrere Modelle an und laufen Sie sie unbedingt vor der Reise ein. Neue Schuhe direkt auf einer längeren Tour führen schnell zu Blasen und Schmerzen.

Zur Grundausstattung gehört außerdem funktionelle Kleidung, die Feuchtigkeit abtransportieren kann. Baumwolle speichert Schweiß und kühlt aus, was auf einer längeren Wanderung unangenehm wird. Besser geeignet sind Materialien, die leicht, atmungsaktiv und wärmend sein können.

Eine Regenjacke gehört in jede Ausrüstung, da das Wetter in vielen Regionen innerhalb kurzer Zeit umschlagen kann. Ein stabiler Tagesrucksack mit gutem Tragesystem sorgt dafür, dass Wasserflasche, Snacks und Kamera bequem verstaut sind.

Gewöhnen Sie sich an den Alltag zu Fuß

Viele Menschen unterschätzen, wie sehr der Alltag ihre Bewegungsgewohnheiten prägt. Wer im Beruf viel sitzt oder selten längere Strecken geht, spürt das auf einer Wanderreise schnell.

Deshalb lohnt es sich, den Alltag vorab anzupassen. Nehmen Sie häufiger die Treppe, steigen Sie eine Station früher aus oder machen Sie nach dem Abendessen einen längeren Spaziergang. Je mehr Schritte Sie sammeln, desto natürlicher fühlt sich das Gehen an.

Auch das Tragen des eigenen Rucksacks sollten Sie üben. Packen Sie ihn leicht und testen Sie verschiedene Einstellungen der Gurte. So merken Sie, welche Haltung für Sie angenehm ist und wie sich die Last am besten verteilt. Kleine Gewohnheiten machen am Ende den großen Unterschied.

AUCH INTERESSANT

– „Best Tourism Villages“ –

Türkei vierfach vertreten: Weltbeste Tourismusdörfer

Die Welttourismusorganisation der Vereinten Nationen (UN Tourism) hat die fünfte Ausgabe ihrer Initiative „Best Tourism Villages“ vorgestellt.