Berufungsgericht bestätigt Plagiatsurteil gegen Elif Şafak

Ein Berufungsgericht in Istanbul hat ein Plagiatsurteil gegen die Schriftstellerin Elif Şafak bestätigt. Der 16. Zivilsenat des Regionalen Berufungsgerichts entschied zugunsten der Klägerin, der Autorin und Journalistin Mine Kırıkkanat.

Sie wirft Şafak vor, in deren 2002 erschienenem Roman Bit Palas Passagen aus ihrer eigenen 1990 veröffentlichten Novelle Sinek Sarayı übernommen zu haben. Die deutsche Übersetzung von Şafaks Roman erschien 2008 unter dem Titel Der Bonbonpalast.

Nach Auffassung des Gerichts gehen die Übereinstimmungen „über bloße Inspiration hinaus“. Ein Gutachten bestätigte demnach klare Parallelen in Handlung, Figuren und Aufbau.

Kırıkkanat zeigte sich nach der Entscheidung auf der Plattform X erleichtert. Die Entscheidung sei ein wichtiger Schritt zum Schutz geistigen Eigentums, erklärte sie. Die Berufungsanträge Şafaks und ihres Verlags Doğan Kitap wurden abgewiesen. Kırıkkanat hat Anspruch auf Schadensersatz. Sie hatte die Klage im November 2021 wegen Urheberrechtsverletzung eingereicht.

İstinaf Mahkemesi bugün, Sinek Sarayı romanımdan Elif Şafak’ın bit palas romanına yaptığı intihalin “esinlemenin ötesinde” olduğunu, olay örgüsü, karakterler ve kurgu benzerliklerinin bilirkişi raporuyla sabit bulunduğunu belirterek kararı onadı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi… pic.twitter.com/9P468d09iM — Mine G. Kırıkkanat (@mkirikkanat) November 19, 2025

Kemal Bölge/Istanbul