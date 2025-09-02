Stundenlangen Sonnenbaden am Strand, abkühlende Schwimmeinheiten in den kristallklaren Wassern des Roten Meeres und zum Abschluss ein leckeres Abendessen unter freiem Himmel -

Stundenlangen Sonnenbaden am Strand, abkühlende Schwimmeinheiten in den kristallklaren Wassern des Roten Meeres und zum Abschluss ein leckeres Abendessen unter freiem Himmel – so kann der perfekte Urlaub unter der ägyptischen Sonne aussehen.

Doch auch jenseits vom bequemen Liegestuhl bietet Sharm El-Sheikh zahlreiche Möglichkeiten, das beliebte Sonnenziel aktiv zu erkunden und dabei den Adrenalinspiegel steigen zu lassen – ob bei rasanten Wüstentouren, beim Tauchen zwischen bunten Korallenriffen oder beim Wandern durch das beeindruckende Sinai-Gebirge.

In diesem Beitrag verraten wir, wie vielfältig ein Abenteuerurlaub in Sharm El-Sheikh sein kann – und welche Aktivitäten man nicht verpassen sollte. Und sobald das Flugticket gebucht ist, kann das Abenteuer starten!

1. Wüstensafaris in Sharm El-Sheikh

Wer Abwechslung vom Strand sucht, findet sie nur wenige Kilometer entfernt: in der endlosen Weite der Wüste Sinai. Ob mit dem Quad durch Sand und Staub oder mit dem Jeep über felsige Hügel – die Wüstensafaris rund um Sharm El-Sheikh sind Abenteuer pur.

Das Highlight der Wüstensafari? Der atemberaubende Sonnenuntergang über der Sinai-Wüste, wenn der Himmel in warmen Orange- und Rottönen glüht und die Dünen golden schimmern. Auf die Tour folgt oft ein entspannter Abend in einem traditionellen Beduinencamp: Hier lässt sich der Tag bei guter Gesellschaft, traditionellem Essen und dem Blick auf den klaren Sternenhimmel ausklingen.

Achtung, die Wüstensonne hat es in sich. Es lohnt sich also, eine Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor im Gepäck zu haben. Bequeme Kleidung und geschlossene Schuhe sind ebenfalls ein Muss – schließlich geht es über unebenes Gelände und durch heißen Sand. Zum Schutz vor Staub empfiehlt sich ein Halstuch oder ein Tuch für Mund und Nase.

2. Tauchen und Schnorcheln in Sharm El-Sheikh

Taucher und Schnorchler erwartet unter der glitzernden Oberfläche des Roten Meeres eine bunte Unterwasserwelt voller faszinierender Korallenriffe, bunter Fische und geheimnisvoller Wracks.

Zu den bekanntesten Tauch- und Schnorchelgebieten dieses beliebten Reiseziels zählt der Ras Mohammed Nationalpark – ein geschütztes Meeresreservat, das mit klarem Wasser und einer unglaublichen Artenvielfalt begeistert.

Ein weiteres Highlight ist das Wrack der SS Thistlegorm, ein britisches Frachtschiff aus dem Zweiten Weltkrieg, das heute zu den spektakulärsten Wracktauchplätzen weltweit gehört. Für Schnorchel-Anfänger und Familien eignet sich besonders das Tiran Island – hier lassen sich schon in geringer Tiefe bunte Fische und lebendige Korallenriffe entdecken.

3. Wandern im Sinai-Gebirge

Wer nicht auf die Ruhe der Wüste verzichten möchte, kann sich auf beeindruckende Ausblicke bei einer Wanderung durch das Sinai-Gebirge freuen. Besonders beliebt sind der nächtliche Aufstieg zum Berg Sinai in Begleitung eines Guides und der anschließende Sonnenaufgang – ein einmaliges Erlebnis, das oft mit einem Besuch des historischen Katharinenklosters kombiniert wird.

Wichtig: Festes Schuhwerk, warme Kleidung und eine Taschenlampe gehören zur Ausstattung dazu. Die Wanderung dauert nämlich etwa zwei bis drei Stunden und führt über steinige Pfade und zahlreiche Stufen hinauf auf knapp 2.300 Meter. Doch die Anstrengung lohnt sich: Am Gipfel angekommen, werden Wanderer mit einem Sonnenaufgang belohnt, der die ganze Mühe vergessen lässt.

4. Bootstouren durch das Rote Meer

Wer das Rote Meer nicht nur vom Strand oder unter Wasser, sondern auch ganz entspannt vom Deck aus genießen möchte, sollte sich eine Bootstour definitiv auf die To-do-Liste schreiben. Täglich starten ab Sharm El-Sheikh verschiedene Ausflüge – ob zu abgelegenen Badebuchten, beliebten Schnorchelspots oder den Inseln vor der Küste. Mit etwas Glück begegnet man hier sogar Delfinen, die durch die Wellen springen.

Nicht vergessen: Auf Deck kann die Sonne besonders heiß und intensiv werden, Sonnencreme darf im Gepäck also auf keinen Fall fehlen. Badesachen und ein Schnorchelset sind ebenfalls empfehlenswert, wenn du die Unterwasserwelt auch vom Boot aus erkunden möchtest. Eine leichte Jacke oder ein Tuch schützen bei kühlem Fahrtwind, und wer empfindlich auf Seegang reagiert, sollte an Reisetabletten denken.

Beste Reisezeit für Sharm El-Sheikh

Sharm El-Sheikh bietet zu jeder Jahreszeit unvergessliche Erlebnisse und viel Sonne. Besonders milde und angenehme Temperaturen erwarten Besucher von Oktober bis April – vor allem ideal für Ausflüge oder Wanderungen, aber auch entspannte Strandtage und Wassersport. In den Sommermonaten von Juni bis August kann es sehr heiß werden – dann ist vor allem Sonnenschutz und ausreichend Flüssigkeit wichtig.

Also heißt es nur noch: Koffer packen, die Sonne genießen und die faszinierende Mischung aus atemberaubender Natur, spannenden Abenteuern und entspannter Erholung in Sharm El-Sheikh entdecken.

