Diese Leistung, die vom Innovationsgeist der TEKNOFEST-Generation angetrieben wird, unterstreicht den wachsenden Einfluss einheimischer Technologien

Teilen

Ankara – Ein bedeutender Meilenstein für die türkische Technologielandschaft: Next Sosyal, eine Social-Media-Plattform, die unter dem Dach des renommierten türkischen Drohnenherstellers Bayraktar entwickelt wurde, hat die Marke von 1 Million Nutzern überschritten.

Diese Leistung, die vom Innovationsgeist der TEKNOFEST-Generation angetrieben wird, unterstreicht den wachsenden Einfluss einheimischer Technologie in der Türkei.

Selçuk Bayraktar, Vorsitzender von TEKNOFEST und Präsident des Kuratoriums der Türkiye Technology Team Foundation, gab über seinen Social-Media-Account bekannt, dass Next Sosyal, eine türkische Social-Media-Plattform, die Marke von 1 Million Nutzern überschritten hat.

Gewinnspielkampagne

Um diesen Meilenstein zu feiern, hat die Plattform eine groß angelegte Gewinnspielkampagne gestartet. Nutzer, die bis zum 22. August Beiträge mit dem Hashtag #NSosyalBenim teilen, haben die Chance, Preise wie eine PS5 Pro, eine GoPro, einen Monster-Computer, ein Samsung-Tablet und Bluetooth-Kopfhörer zu gewinnen. Auch ein Elektrofahrrad isrt dabei. Schwerpunkt auf „ethischer künstlicher Intelligenz”

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Anadolu unterstreicht der rasante Aufstieg von Next Sosyal dessen Attraktivität als lokalisierte Alternative zu den globalen Social-Media-Giganten. Die Plattform bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche sowie kulturell relevante Funktionen, wodurch eine lebendige Online-Community gefördert wird.

Der Fokus auf die Vernetzung von Nutzern über gemeinsame Interessen ist ein wesentlicher Faktor für den Erfolg der Plattform. Dieser Meilenstein spiegelt die allgemeinen Bemühungen der Türkei wider, ihre technologischen Fähigkeiten voranzutreiben, wobei Initiativen wie TEKNOFEST Innovationen inspirieren.

Unterstützt von Bayraktar

Unterstützt von Bayraktar, bekannt für seine hochmoderne Drohnentechnologie, symbolisiert Next Sosyal das Potenzial türkischer Talente, sich auf dem globalen digitalen Markt zu behaupten. Während Next Sosyal weiter wächst, strebt es danach, seine Funktionen und Reichweite zu erweitern und seine Position im digitalen Ökosystem der Türkei weiter zu stärken.

Die neue Plattform wird in der Türkei und anderen Ländern weit verbreitet sein, erklärte die Vorsitzende des Stiftungsrats gegenüber Anadolu.

Elvan Kuzucu Hidir sagte, die Next Sosyal-Plattform biete der Türkei einzigartige Möglichkeiten, da Nutzer aller Altersgruppen „ihre Gedanken und Gefühle“ auf einer Plattform „frei von Einflussnahme, Manipulation, Fehlinformationen und Obszönitäten“ äußern könnten.

„Unser Ziel ist es, diese Plattform so auszubauen, dass Millionen von Menschen daran mitwirken, die Social-Media-Plattform der nächsten Generation für unser Land zu schaffen”, sagte sie.