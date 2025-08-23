Six-Şaşmaz: "Ben gurbetçi değilim. Ben Türk kökenli bir Alman’ım, çünkü buraya gurbetçi olarak gelmedim, göç etmedim, burda doğdum büyüdüm"

Ein Gastkommentar von Candan Six-Şaşmaz

Ben gurbetçi değilim. Ben Türk kökenli bir Alman’ım, çünkü buraya gurbetçi olarak gelmedim, göç etmedim, burda doğdum büyüdüm. Çok ülke gördüm, gezdim ve kendimi dünya’nın hiç bir yerdinde olmadığı kadar Türkiye’de Alman hissediyorum.

Onların düzensizliği, yalancılığı, dolandırıcılığı, pisliği, çıkarcılığı, ahlaksızlığı… karşısında içimde ki Alman ortaya çıkıyor ve çoğu zaman iyi ki burda yaşamıyorum diyorum. Doğru söyleyin: hanginiz sadece esnaftan falan değil en yakınlarınızdan bile kazık yemediniz?

Türk-Alman işçi sözleşmesinin 60. yılı için yaptığım belgesellerde en çok duyduğum konu buydu: beni yiyip bitirdiler ama yinede doymadılar. Ve bunların çocukları şimdi kalkıp gurbetçilere laf söylüyor.

Evet bizim annelerimiz, babalarımız, nenelerimiz ve dedelerimiz gurbetçi. Onların kalkıp işçi olarak batı Avrupa’ya gelmesi bir değil iki ülkenin kalkınması oldu. Onlar olmasaydı Türkiye şu anda nasıl bir yer olurdu düşündünüzmü hiç? Her yıl gelen döviz miktarı, yapılan yatırımlar,…ülkeyi bırakın, onların sayesinde kaçınız evlendi ve ev’lendi? Kaçınız onların gönderdiği parayla doktora gitti, ilaç aldı?

Ya onlar olmasaydı hastalarınızı, cenazelerinizi hastaneden çıkaramıyordunuz. Onların bana bir ev yaptırın, bir arsa alın diye gönderdiği paralarla kaç sevgili akraba kendine ev ve arsa aldı? Kaçınızın çocuğu olanrın sayesinde okudu, iş güç sahibi oldu? Bütün köylerini kalkındırdılar kazandıkları üç, beş Mark’la. Yaptıkları saymakla bitmez… kaç kere teşekkür ettiniz? Bir kere sağolun dediniz mi?

Sizler çalışmak nedir bilmezken onlar dillerini bilmedikleri bir ülkeye gelip deliler gibi emek harçadılar, iş kurdu, çocuk okuttular. Şimdi TikTok’ta kendini pazarlamanın para kazanmak olduğunu sanan kadınlar, bu o…lara para yediren g….lar kalkıp gurbetçilere laf söylüyor. İlginç.

Sizler komşunuzla geçinemezken, gurbetçiler bütün Türkiye’yi Almanya’da bir sokağa sığdırıp birlik oldular, yaşadılar, çalıştılar. Türk’ü, Kürt’ü, Alevi’si, Laz’ı… yanyana, birlikte, beraber kardeş, aile, dost olmayı başardılar.

Gurbetçiler ve onların çocuklarına laf söylemenizin tek bir sebebi var: biz akıllandık ve artık sizlere para yedirmiyoruz, sorununuzda bu.

Gurbetçiler emekleriyle hem Türkiye’yi hem de Almanya’yı kalkındırdı ama iki ülkede de hak ettiği saygıyı görmedi (belgeselimde Aydan Özoğuz’un sözleri).Tamam teşekkür etmiyorsunuz ama haddsizlik bari etmeyin. Unutmayın siz bize laf söylüyorsunuz ama biz bir ağzımızı açarsak…

Gastbeiträge geben die Meinung der Autoren wieder und stellen nicht zwingenderweise den Standpunkt von NEX24 dar.

Zur Autorin