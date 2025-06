Von allen möglichen politischen Überraschungen in Europa hatte wohl kaum jemand mit diesem Mann gerechnet: Karol Nawrocki

Ein Gastkommentar von Özgür Çelik

Von allen möglichen politischen Überraschungen in Europa hatte wohl kaum jemand mit diesem Mann gerechnet: Karol Nawrocki, Historiker, Museumsdirektor, ehemaliger Personenschützer – und nun: Präsident der Republik Polen.

Mit nur hauchdünnen 50,89 Prozent hat er sich gegen den liberalen Herausforderer Rafał Trzaskowski durchgesetzt. Doch das Ergebnis ist mehr als eine statistische Randnotiz: Es steht für einen tektonischen Riss, der durch das politische und gesellschaftliche Fundament Polens verläuft – und mit Nachbeben für ganz Europa zu rechnen ist.

Der Unbekannte mit harter Linie

Nawrockis Aufstieg ist bemerkenswert. Er kommt aus dem kulturellen Maschinenraum der nationalkonservativen PiS, gilt als ideologisch geschliffen, aber politisch unerprobt.

Als Historiker hat er sich mit Nationalstolz, organisiertem Verbrechen und Sport beschäftigt – und im Museum des Zweiten Weltkriegs in Danzig schon einmal demonstriert, wie man Geschichtspolitik als nationales Selbstbehauptungsprojekt inszeniert.

Ein Mann wie Nawrocki kandidiert nicht, um Europa zu reformieren – sondern um Polen in Europa zu behaupten. Er will die liberale Integration stoppen und ein konservatives Gegengewicht aufbauen. Nicht Brüssel, nicht Berlin, sondern Warschau und Washington – das ist seine strategische Achse. Donald Trump wird in Nawrocki einen entschiedenen Verbündeten finden.

Der Preis des Sieges

Dieser Wahlsieg ist kein politisches Mandat, sondern ein Spiegel gesellschaftlicher Spaltung. Alt gegen jung, Land gegen Stadt, nationale Identität gegen europäische Öffnung. In Polen leben heute zwei Realitäten nebeneinander – und sie erkennen einander kaum noch als legitim an.

Während die Regierung unter Donald Tusk bereits als „lahme Ente“ verspottet wird, weil ihr ein feindlicher Präsident das Leben schwer machen dürfte, jubelt das Lager der Nationalkonservativen. Nawrocki wird nun das Recht haben, Gesetze zu blockieren, die Streitkräfte zu führen – und, wichtiger noch, den Kurs Polens in der EU entscheidend mitzuprägen.

Europas geopolitischer Dilemma

Für Europa ist das ein Alarmsignal. Gerade jetzt, in Zeiten von Krieg, Unsicherheit und globalem Umbruch, bräuchte die EU ein starkes, geeintes Polen. Stattdessen kehrt das Misstrauen zurück. Die Hoffnung, dass Polen gemeinsam mit Frankreich und Deutschland das „Weimarer Dreieck“ zu neuer Handlungsfähigkeit führen könnte, scheint verflogen.

Die EU-Ratspräsidentschaft Polens im ersten Halbjahr 2025 hätte ein Momentum sein können. Nun droht sie zu einer Bühne des Konflikts zu werden. Denn Nawrocki will nicht mehr Europa – er will ein anderes Europa.

Der neue Ton

Der Wahlsieg Karol Nawrockis ist nicht nur eine innenpolitische Wende. Er ist ein kultureller Wendepunkt. Die Zeiten des leisen Aushandelns, des europäischen Kompromisses könnten vorbei sein. An ihre Stelle tritt eine lautere, härtere Sprache. Eine Politik, die nicht integrieren, sondern dominieren will.

Europa täte gut daran, diesen Moment ernst zu nehmen. Nawrocki ist kein politischer Zufall. Er ist Ausdruck eines Europas, das sich auseinanderlebt – und eines Polens, das nicht mehr nur Teil der Gemeinschaft sein will, sondern ihr Kritiker, vielleicht sogar ihr Gegenspieler.

Die Frage, die bleibt, lautet nicht: Wer ist Karol Nawrocki?

Sondern: Was wird Europa sein, wenn er seine Vision umsetzt?

Zum Autor

Özgür Çelik studierte Politikwissenschaft, Soziologie und Philosophie an der Universität Duisburg-Essen. Seine Fachgebiete sind die deutsche Sicherheits- und Verteidigungspolitik, die Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei sowie zwischen der EU und der Türkei, türkische Politik, die türkische Migration und Diaspora in Deutschland

