Teheran – Iran und Israel lieferten sich auch am Sonntag einen verheerenden Schlagabtausch.

Der Iran führte eine Reihe von Raketen- und Drohnenangriffen auf wichtige israelische Infrastruktureinrichtungen durch, darunter ein angeblicher Angriff auf die Fabrik Rafael Advanced Defense Systems und den internationalen Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv.

Die Angriffe markieren eine deutliche Eskalation des andauernden Konflikts zwischen den beiden Staaten, der nun schon den dritten Tag intensiver Luftkämpfe umfasst.

Nach Angaben iranischer Staatsmedien und auf X kursierenden Beiträgen übernahm das iranische Militär die Verantwortung für einen direkten Treffer auf eine Anlage von Rafael, einem großen israelischen Rüstungsunternehmen, das für die Herstellung von Raketenabwehrsystemen wie der Eisernen Kuppel und fortschrittlicher Waffentechnik bekannt ist.

Tasnim News, eine halboffizielle iranische Nachrichtenagentur, berichtete unter Berufung auf israelische Medien, dass der Angriff einen massiven Brand in der Rafael-Anlage ausgelöst habe, obwohl der genaue Ort – ob in Haifa oder in der Nähe von Tel Aviv – noch unbestätigt ist.

In den sozialen Medien wurden sekundäre Explosionen beschrieben, die auf erhebliche Schäden hindeuten, aber die israelischen Behörden haben den Angriff auf Rafael nicht offiziell bestätigt.

Gleichzeitig ließ der Iran eine Flut von ballistischen Raketen und Drohnen auf Tel Aviv los, von denen einige die hochentwickelte israelische Luftabwehr Iron Dome durchdrangen. Die staatliche iranische Nachrichtenagentur IRNA behauptete, es habe zwar Explosionen auf dem Ben-Gurion-Flughafen gegeben, doch seien keine Start- und Landebahnen oder wichtige Einrichtungen beschädigt worden.

Die israelische Flughafenbehörde bestätigte jedoch, dass der Luftraum vorübergehend geschlossen war und Flüge gestrichen wurden, wodurch Reisende festsaßen. Lokale Medien berichteten, dass der Flughafen am Montagmorgen seinen Betrieb in begrenztem Umfang wieder aufnahm, aber Fluggesellschaften wie Etihad Airways haben ihre Flüge nach Tel Aviv bis mindestens 22. Juni eingestellt.

Die Angriffe am Sonntag folgten auf Israels „Operation Rising Lion“, eine Reihe von Luftangriffen, die am Freitag gegen iranische Nuklearanlagen, Militärbasen und Energieinfrastruktur gerichtet waren.

Bei den iranischen Vergeltungsangriffen wurden in Israel mindestens 13 Menschen getötet, darunter auch Zivilisten in Bat Yam, einem Vorort südlich von Tel Aviv, wo ein Wohnhaus zerstört wurde, wobei sechs Menschen ums Leben kamen, darunter ein zehnjähriger Junge und ein neunjähriges Mädchen. Im Iran haben die israelischen Angriffe mindestens 224 Tote gefordert, wobei es in Teheran zu erheblichen Opfern unter der Zivilbevölkerung gekommen ist.

US-Präsident Donald Trump äußerte auf dem Weg zu einem G7-Gipfel in Kanada die Hoffnung auf einen Waffenstillstand, lehnte es aber ab, zu bestätigen, ob er Israel aufgefordert hat, seine Angriffe einzustellen.

Berichten zufolge hat Trump ein israelisches Ersuchen blockiert, den Obersten Führer des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, zu töten.

Anonyme Quellen sagten gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, die Israelis hätten berichtet, dass sie die Möglichkeit hätten, Khamenei zu töten, aber Trump habe ihnen von diesem Plan abgeraten.

„Haben die Iraner schon einen Amerikaner getötet? Nein. Solange das nicht der Fall ist, reden wir nicht einmal darüber, gegen die politische Führung vorzugehen“, sagte die Quellen, ein hoher Beamter der US-Regierung, gegenüber Reuters.

