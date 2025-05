Türkei: Erdogan eröffnet „Europas größte Reha-Klinik

Mit der feierlichen Eröffnung des Istanbul Physical Therapy and Rehabilitation Training and Research Hospital, das als Europas größte Einrichtung dieser Art gilt, hat die Türkei ihre Position als weltweit führendes Land im Gesundheitswesen gefestigt.

Teilen

Istanbul – Mit der feierlichen Eröffnung des Istanbul Physical Therapy and Rehabilitation Training and Research Hospital, das als Europas größte Einrichtung dieser Art gilt, hat die Türkei ihre Position als weltweit führendes Land im Gesundheitswesen gefestigt.

Das hochmoderne Krankenhaus, das von Präsident Recep Tayyip Erdoğan eingeweiht wurde, stellt einen bedeutenden Schritt auf dem Weg zur Verwirklichung der Vision der Türkei dar, im Rahmen der Initiative „Türkiye Century“ ein Zentrum des Gesundheitswesens zu werden.

Auf einer beeindruckenden Fläche von 102.500 Quadratmetern verfügt das Krankenhaus über eine Kapazität von 705 Betten und 88 polyklinischen Räumen, die für die Erstellung individueller Behandlungspläne für Patienten mit einem breiten Spektrum an physischen Rehabilitationsbedürfnissen konzipiert sind.

Die Einrichtung setzt modernste Technologien ein, darunter fortschrittliche Roboter-Rehabilitationssysteme und Elektrotherapie, um Krankheiten wie Schlaganfall, Wirbelsäulenverletzungen und postoperative Rehabilitation zu behandeln. Ihr umfassender Ansatz kombiniert Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie und gewährleistet so eine ganzheitliche, auf die individuellen Bedürfnisse der Patienten zugeschnittene Versorgung.

Anhebung der Gesundheitsstandards

Erdoğan betonte in seiner Rede bei der Eröffnungsfeier die Rolle des Krankenhauses bei der Anhebung der Gesundheitsstandards in der Türkei. „Dieses Krankenhaus ist ein Beweis für unser Engagement, unseren Bürgern und darüber hinaus medizinische Dienstleistungen von Weltklasse zu bieten“, erklärte er.

„Mit seiner fortschrittlichen Infrastruktur und seinem fachkundigen Personal wird es ein Leuchtturm der Hoffnung für diejenigen sein, die nach Genesung und Unabhängigkeit streben.“

Erdoğan besuchte während der Veranstaltung auch Patienten und unterstrich damit die Bedeutung, die die Regierung der patientenzentrierten Versorgung beimisst. Die Eröffnung des Krankenhauses wurde in den sozialen Medien ausgiebig gefeiert, wobei die Beiträge auf X die Bedeutung des Krankenhauses hervorhoben.

Ein Nutzer schrieb: „Europas größtes Krankenhaus für Physiotherapie ist jetzt in Istanbul, ausgestattet mit 705 Betten und 88 Polikliniken – ein stolzer Moment für die Türkei!“ Ein anderer lobte die Rolle der Einrichtung bei der Förderung des Gesundheitswesens: „Dies ist ein Wendepunkt für die Rehabilitationsmedizin in der Region.“

Nach Angaben von TRT Haber ist das Krankenhaus für ein hohes Patientenaufkommen ausgelegt und bietet spezialisierte Programme für Erkrankungen wie Halbseitenlähmung und Schädel-Hirn-Trauma. Seine Forschungs- und Ausbildungskomponenten zielen darauf ab, Innovationen in der Physiotherapie zu fördern und die Einrichtung als führend sowohl in der klinischen Praxis als auch in der medizinischen Ausbildung zu positionieren.

Gesundheitstourismus

Die strategische Lage des Krankenhauses in Istanbul, einer Stadt an der Schnittstelle zwischen Europa und Asien, erhöht sein Potenzial, Medizintouristen aus der ganzen Welt anzuziehen. Gesundheitsministerin Dr. Betül Sayan Kaya, die an der Zeremonie teilnahm, hob die fortschrittlichen Möglichkeiten des Krankenhauses hervor.

İstanbul’u modern sağlık tesisleriyle donatmaya devam ediyoruz. pic.twitter.com/TiZ1ZgndkS — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 17, 2025

„Mit einer geschlossenen Fläche von 102.500 Quadratmetern und einem Team hochqualifizierter Physiologen wird dieses Krankenhaus eine unvergleichliche Versorgung bieten“, sagte sie. „Es ist ein Eckpfeiler unserer Vision für die Gesundheit im Türkiye Jahrhundert“.

Umgestaltung des Gesundheitswesens

Die Einrichtung ist Teil der umfassenden Umgestaltung des Gesundheitswesens in der Türkei, die mit einem Programm im Jahr 2003 und der Einführung der allgemeinen Gesundheitsversorgung im Jahr 2008 begann. Durch diese Reformen haben sich die Gesundheitsindikatoren deutlich verbessert, unter anderem durch eine höhere Lebenserwartung und eine niedrigere Kindersterblichkeitsrate.

Das neue Krankenhaus ist auf die wachsende Nachfrage nach spezialisierten Rehabilitationsleistungen ausgerichtet und ergänzt andere große Gesundheitsprojekte wie das Başakşehir Çam & Sakura City Hospital, ein weiteres Wahrzeichen der medizinischen Landschaft Istanbuls.

Die Eröffnung des Krankenhauses unterstreicht die Ambition der Türkei, im Medizintourismus führend zu sein und qualitativ hochwertige medizinische Versorgung zu wettbewerbsfähigen Preisen im Vergleich zu Westeuropa und den USA anzubieten

Die mehrsprachigen Dienstleistungen und der patientenzentrierte Ansatz der Einrichtung machen sie besonders attraktiv für internationale Patienten, die eine fortgeschrittene Rehabilitation suchen.

Das Istanbul Physical Therapy and Rehabilitation Hospital wird voraussichtlich über 1 300 Mitarbeiter, darunter 120 Ärzte, beschäftigen und damit zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zur Förderung qualifizierter Beschäftigung in der Region beitragen. Die Integration von Grünflächen und ein patientenfreundliches Design verbessern das Heilungsumfeld zusätzlich und spiegeln moderne Trends in der Architektur des Gesundheitswesens wider.