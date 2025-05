Allianzen gegen Israel: Sánchez plant Erdoğan-Besuch

Teilen

Madrid – Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez wird am Freitag zu Gesprächen mit Präsident Recep Tayyip Erdoğan in die Türkei reisen, wobei die Gaza-Krise im Mittelpunkt der Gespräche stehen dürfte.

Sánchez kritisiert die israelischen Militäraktionen im Gazastreifen, die er wiederholt als unverhältnismäßig und verheerend verurteilt hat, lautstark. Er nannte Israel am vergangenen Mittwoch „völkermordender Staat“.

Sánchez, einer der schärfsten europäischen Kritiker Israels, hat auf dem jüngsten Gipfel der Arabischen Liga in Bagdad internationalen Druck gefordert, um das von ihm als „Massaker“ bezeichnete Vorgehen zu stoppen. Er hat sich auch für den Ausschluss Israels von internationalen Kulturveranstaltungen wie dem Eurovision Song Contest ausgesprochen und dabei Parallelen zu Russlands Verbot nach der Invasion in der Ukraine gezogen.

Sánchez kündigte außerdem an, dass Spanien eine UN-Resolution vorschlagen werde, in der ein Urteil des Internationalen Gerichtshofs zu Israels Kriegsmethoden gefordert wird, und unterstrich damit sein Engagement für die humanitäre Situation im Gazastreifen, wo nach Angaben der örtlichen Behörden über 50.000 Menschen ums Leben gekommen sind.

Der Besuch des spanischen Staatsoberhaupts soll die bilateralen Beziehungen zwischen Spanien und der Türkei stärken und gleichzeitig die Bemühungen um eine Lösung der Situation im Gazastreifen bündeln. Erdoğan, ein langjähriger Unterstützer der palästinensischen Sache, hat das Vorgehen Israels in ähnlicher Weise kritisiert.

Im Mittelpunkt des Treffens in Istanbul wird auch die Wiederbelebung des bilateralen Handels und der Zusammenarbeit stehen, und es wird erwartet, dass beide Politiker an Diskussionen teilnehmen, die von der International Summit Society veranstaltet werden. In einem Beitrag auf X wird darauf hingewiesen, dass Sánchez‘ Engagement für den Gazastreifen das vieler muslimischer und arabischer Führer übertrifft, was die Bedeutung dieses diplomatischen Engagements unterstreicht.

Die Gespräche zwischen Sánchez und Erdoğan werden als entscheidender Schritt zur Koordinierung der internationalen Reaktionen auf die Krise angesehen. Es wird erwartet, dass die Staats- und Regierungschefs Strategien für einen dauerhaften Waffenstillstand und humanitäre Hilfe erörtern und dabei den regionalen Einfluss der Türkei und die Position Spaniens innerhalb der Europäischen Union nutzen werden.