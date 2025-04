Jennifer Lopez kommt erneut in die Türkei

Teilen

Istanbul – Jennifer Lopez ist zurück – und das nicht nur mit neuer Musik, sondern auch mit einer spektakulären Welttournee. Türkische Fans dürfen sich besonders freuen, denn die Pop-Ikone wird gleich zwei Konzerte in der Türkei geben.

Was erwartet das Publikum?

Wann geht’s los? Und wie tief muss man für ein VIP-Ticket in die Tasche greifen? Wir haben die wichtigsten Infos zusammengestellt.

Jennifer Lopez kommt in die Türkei

Die US-Sängerin, Schauspielerin und Unternehmerin Jennifer Lopez – auch bekannt als „J.Lo“ – startet 2025 ihre große „Up All Night: Live“-Tour.

Mit über 80 Millionen verkauften Tonträgern, Welthits wie “On the Floor“ oder “Love Don’t Cost a Thing“ und einem legendären Bühnenauftritt beim Super Bowl gilt sie als eine der größten Entertainerinnen unserer Zeit. Auch in diesem Jahr dürfen sich Fans auf eine energiegeladene Show mit all ihren größten Hits freuen.

Türkischen Fans wird sie zwei Konzerte geben

Jennifer Lopez wird im Juli 2025 zwei exklusive Konzerte in der Türkei geben:

Am 1. Juli 2025 im Regnum Carya Resort Hotel in Antalya

Am 4. Juli 2025 im Yenikapı Festival Park in Istanbul

Die Shows sind Teil ihrer internationalen Tour durch Europa, Zentralasien und den Nahen Osten.

Gibt es ein neues Album oder neue Songs?

Ja! Jennifer Lopez hat kürzlich ihr neues Album „This Is Me… Now“ veröffentlicht – eine emotionale Fortsetzung ihres Klassikers „This Is Me… Then“ aus dem Jahr 2002. Im Fokus stehen Selbstreflexion, Liebe und persönliche Transformation.

Die Tour wird neben alten Klassikern auch viele neue Songs beinhalten – darunter die Single “Can’t Get Enough”, die bereits viral ging.

Was kosten die Tickets?

Offizielle Ticketpreise für die Konzerte in der Türkei wurden noch nicht veröffentlicht. Ein Blick zurück zeigt jedoch, was Fans erwarten könnte:

Beim letzten Konzert von Jennifer Lopez im Regnum Carya Hotel 2019 lagen die Kartenpreise umgerechnet zwischen etwa 1.260 Dollar und stattlichen 56.000 Dollar für VIP-Tickets. Die regulären Tickets dürften deutlich günstiger ausfallen, aber wer Exklusivität sucht, sollte bereit sein, tief in die Tasche zu greifen.

Wann war J.Lo zuletzt in der Türkei?

2019 trat sie bereits in Antalya auf und sorgte für riesiges Aufsehen. Das damalige Konzert im Regnum Carya Resort war ein Event der Superlative mit Luxus-Logen, Promi-Gästen und einem aufwendig inszenierten Bühnenbild.

J.Lo-Hits, die Musikgeschichte schrieben

Jennifer Lopez ist nicht nur für ihre spektakulären Bühnenshows bekannt, sondern auch für zahlreiche Welthits, die ganze Generationen begleitet haben. Hier drei Songs, die aus ihrer Karriere nicht wegzudenken sind:

„If You Had My Love“ (1999)

Mit dieser Single startete Lopez ihre Musikkarriere – und landete direkt einen internationalen Nummer-1-Hit. Der Mix aus Pop und R&B machte sie zur ernstzunehmenden Newcomerin in der Musikszene.

„Jenny from the Block“ (2002)

Ein autobiografischer Song, in dem sie trotz Ruhm ihre Wurzeln betont: das Mädchen aus der Bronx. Der Song wurde zu einer Hymne auf Bodenständigkeit und ist bis heute ein fester Bestandteil ihrer Live-Shows.

„On the Floor“ feat. Pitbull (2011)

Dieser energiegeladene Dance-Track brachte J.Lo ein fulminantes Comeback in die Charts. Der Song wurde ein weltweiter Hit – über eine Milliarde YouTube-Views sprechen für sich.

Ob Nostalgie oder neue Beats – Jennifer Lopez verbindet Generationen und beweist, dass sie musikalisch stets am Puls der Zeit bleibt.

Welche anderen Stars treten dieses Jahr in der Türkei auf?

Die Türkei wird 2025 zur Bühne für zahlreiche internationale Acts.

Neben Jennifer Lopez sind unter anderem Auftritte geplant von:

Dua Lipa

The Weeknd

Andrea Bocelli

Arctic Monkeys

Maluma

Besonders Istanbul etabliert sich zunehmend als Hotspot für globale Superstars, während Urlaubsregionen wie Antalya mit exklusiven Clubkonzerten punkten.

