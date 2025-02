Vogelgrippe: Türkische Eierrettung für die USA

Istanbul – Die Türkei hat mit dem Export von 15.000 Tonnen Eiern in die USA begonnen, um dem wachsenden Eiermangel in den Vereinigten Staaten entgegenzuwirken, der durch den verheerenden Ausbruch der Vogelgrippe verursacht wurde.

Die Lieferungen sollen bis Juli fortgesetzt werden. Das vom türkischen Verband der Eierproduzenten (YUM-BIR) koordinierte Geschäft ist ein entscheidender Schritt zur Stabilisierung des amerikanischen Eiermarktes, da sich die heimische Produktion nur schwer von der anhaltenden Geflügelkrise erholen kann, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Die USA haben seit 2022 mit einem erneuten Ausbruch der Vogelgrippe zu kämpfen, der zur Keulung von über 160 Millionen Hühnern, Truthähnen und anderen Vögeln geführt hat, darunter allein in diesem Jahr mehr als 21 Millionen Legehennen. Der Ausbruch, der sich Ende 2024 verschärfte, hat zu einem Rückgang der Eierproduktion geführt, die Preise auf ein Rekordhoch getrieben und dazu geführt, dass die Lebensmittelläden ihre Vorräte rationieren mussten.

Im Dezember stiegen die Eierimporte in den USA um 38 %, um die Versorgungslücke zu schließen, und im Januar stiegen die Preise um 15,2 % – der höchste monatliche Anstieg seit Juni 2015 – und im Jahresvergleich um 53 %.

Ibrahim Afyon, Vorsitzender von YUM-BIR, bestätigte, dass die Ausfuhren in die USA Anfang dieses Monats begonnen haben, wobei zwei türkische Unternehmen die Logistik für den Versand von etwa 700 Containern mit Eiern beaufsichtigen.

„Die USA werden ihren Bedarf aus der Türkei decken, die über eine hohe Versorgungssicherheit und -kapazität verfügt, bis der Ausbruch der Vogelgrippe abgeklungen ist“, sagte Afyon in einer Erklärung gegenüber Reportern. Er betonte die solide Position der Türkei als einer der 10 weltweit führenden Exporteure von Eiern mit einer Überkapazität von 15-25% über den Inlandsbedarf hinaus.

Das Abkommen folgt auf Testkäufe der USA im Jahr 2024 und soll der Türkei Exporteinnahmen in Höhe von rund 26 Millionen US-Dollar bescheren. Afyon wies darauf hin, dass es sich bei den verschifften Eiern um mittelgroße Eier handelt, die für die lange Reise geeignet sind, und dass das Exportvolumen mit dem geplanten türkischen Überschuss übereinstimmt, so dass keine Auswirkungen auf die Inlandspreise zu erwarten sind – was besonders wichtig ist, da im März der heilige muslimische Monat Ramadan bevorsteht.

Für die USA sind die Importe ein vorübergehender Rettungsanker, da die Geflügelindustrie gegen das H5N1-Virus kämpft, das nicht nur die Bestände dezimiert, sondern seit April 2024 auch fast 70 Landarbeiter infiziert hat, darunter ein Todesopfer. Das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) hat daraufhin Zoetis eine bedingte Zulassung für einen Vogelgrippe-Impfstoff für Geflügel erteilt und ist dabei, einen auf den aktuellen Stamm zugeschnittenen Vorrat anzulegen.

Da die Produktion jedoch immer noch ins Stocken geraten ist und noch kein flächendeckender Einsatz des Impfstoffs genehmigt wurde, sind Importe unerlässlich geworden.

Chad Gregory, CEO der United Egg Producers, einer Genossenschaft, die die amerikanischen Eierproduzenten vertritt, begrüßte diesen Schritt.

„Wir unterstützen die vorübergehende Einfuhr von Eiprodukten, um die Belastung der US-Eierversorgung zu verringern“, sagte er. Der Zustrom türkischer Eier hat jedoch gemischte Reaktionen hervorgerufen. Während die Verbraucher auf eine Preiserleichterung hoffen, sorgen sich einige einheimische Erzeuger um den Wettbewerb und mögliche langfristige Auswirkungen auf die heimische Industrie.

Die Intervention der Türkei unterstreicht die Verflechtung der globalen Landwirtschaft und die entscheidende Rolle der internationalen Zusammenarbeit bei der Bewältigung der Herausforderungen der Ernährungssicherheit.

