Ukraine-Krieg: USA stimmen mit Russland gegen UN-Resolution

New York – Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat die Resolution der Ukraine zur Verurteilung der russischen Aggression angenommen. Die USA sprachen sich gemeinsam mit Russland, Nordkorea, Belarus und Ungarn gegen die Resolution aus.

Mit der Ablehnung der von der Ukraine und Europa unterstützten Resolution stellten sich die USA gegen ihre langjährigen europäischen Verbündeten und stattdessen auf die Seite des Aggressors im Krieg – und das am dritten Jahrestag der umfassenden Invasion Moskaus in der Ukraine.

Die Resolution der Ukraine wurde mit 93 Stimmen befürwortet, während 18 Länder dagegen stimmten. Neben den USA stimmten Russland, Belarus, Ungarn, Israel, Nordkorea, die Zentralafrikanische Republik, Burkina Faso, Burundi, Äquatorialguinea, Eritrea, Haiti, Mali, Sudan, Niger, Nicaragua, Palau und die Marshallinseln dagegen.

Sie stellt „mit Besorgnis fest, dass die umfassende Invasion der Ukraine durch die Russische Föderation seit drei Jahren andauert und weiterhin verheerende und lang anhaltende Folgen nicht nur für die Ukraine, sondern auch für andere Regionen und die globale Stabilität hat“ und „fordert eine Deeskalation, eine baldige Einstellung der Feindseligkeiten und eine friedliche Beendigung des Krieges gegen die Ukraine“.

Die USA hatten eine konkurrierende Resolution der Generalversammlung eingebracht, in der Russland nicht als Aggressor bezeichnet und die territoriale Integrität der Ukraine nicht anerkannt wurde.

Sie „bittet um ein schnelles Ende des Konflikts und drängt auf einen dauerhaften Frieden zwischen der Ukraine und Russland“. Die UN hat sich am Montag geweigert, diese von den USA unterstützte Resolution zu verabschieden und damit einen Sieg für die Ukraine errungen.

Trumps Kehrtwende in der Ukraine-Politik der USA

In einer atemberaubenden Kehrtwende, die Schockwellen durch die internationale Diplomatie schickte, hat US-Präsident Donald Trump seine Haltung zum andauernden Krieg in der Ukraine drastisch geändert und ist von einer früheren Zweideutigkeit zu einer Position übergegangen, die sich offenbar stärker an den russischen Interessen orientiert.

Dieser plötzliche Wandel, der in den letzten Tagen durch eine Reihe von provokativen Äußerungen und Handlungen gekennzeichnet war, hat dazu geführt, dass die Ukraine, die europäischen Verbündeten und sogar einige in Trumps eigener Partei ratlos sind, was die Auswirkungen auf den dreijährigen Konflikt angeht.

Nur wenige Wochen nach Beginn seiner zweiten Amtszeit hatte Trump zunächst den Wunsch geäußert, eine rasche Beendigung des Krieges herbeizuführen – ein Wahlkampfversprechen, das er nach seinem Amtsantritt am 20. Januar 2025 wiederholte. Die ersten Anzeichen deuteten auf einen pragmatischen Ansatz hin – die Aufrechterhaltung eines gewissen Maßes an militärischer Unterstützung durch die USA bei gleichzeitigem Drängen auf Verhandlungen.

In der vergangenen Woche hat Trump jedoch seine Rhetorik verschärft, indem er den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskij öffentlich als „Diktator ohne Wahlen“ anprangerte und die Ukraine beschuldigte, den Konflikt mit Russland angezettelt zu haben – eine Darstellung, die lange Zeit vom Kreml vertreten wurde.

Der Wandel wurde während einer Pressekonferenz in seinem Mar-a-Lago-Resort am 18. Februar unübersehbar, als Trump behauptete: „Die Ukraine hätte diesen Krieg niemals beginnen dürfen“ – eine Aussage, die der gut dokumentierten Tatsache der russischen Invasion im Februar 2022 widerspricht.

Am 19. Februar legte er noch einen drauf und forderte Selenskij auf, sich „besser schnell zu bewegen“ oder zu riskieren, sein Land ganz zu verlieren. Gleichzeitig stellte er die Legitimität der ukrainischen Regierung in Frage, weil diese die Wahlen unter Kriegsrecht ausgesetzt hatte – eine Maßnahme, die angesichts der anhaltenden russischen Bombardierung ukrainischer Städte international weitgehend akzeptiert wird.

Diese abrupte Änderung fiel mit hochrangigen Gesprächen zwischen den USA und Russland zusammen, die am 18. Februar in Saudi-Arabien stattfanden und bei denen ukrainische Vertreter ausgeschlossen waren. Die Entscheidung, Kiew außen vor zu lassen, hat Spekulationen angeheizt, dass Trump ein bilaterales Abkommen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin anstrebt, möglicherweise auf Kosten der Ukraine.

Regierungsnahe Quellen deuten darauf hin, dass Trumps Team Selenskij unter Druck setzt, einen Waffenstillstand zu akzeptieren, der im Gegenzug für die Einstellung der Feindseligkeiten erhebliche Gebiete an Russland abtreten könnte, darunter die Krim und Teile der Ostukraine.

Die europäischen Staats- und Regierungschefs haben alarmiert reagiert. Der französische Präsident Emmanuel Macron berief am 19. Februar eine Dringlichkeitssitzung der NATO-Verbündeten ein, um Trumps Annäherungsversuche an Russland zu thematisieren, während der ukrainische Präsident Trump vorwarf, in einen von Moskau geschaffenen „Raum der Desinformation“ zu fallen.

„Wir respektieren das amerikanische Volk, aber das ist nicht die Wahrheit“, sagte Selenskij und forderte Trump auf, seine Haltung zu überdenken.

Risse innerhalb der Republikanischen Partei

Innenpolitisch hat Trumps Kurswechsel die Risse innerhalb der Republikanischen Partei offengelegt. Senatoren wie Roger Wicker aus Mississippi und John Thune aus South Dakota haben dem Präsidenten öffentlich widersprochen und die Rolle Russlands als Aggressor und das Recht der Ukraine, sich zu verteidigen, betont.

„Die Russen sind hier die Bösen“, sagte Wicker letzte Woche auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Trumps Befürworter argumentieren jedoch, man solle ihm Spielraum für Verhandlungen geben. Senator Kevin Cramer aus North Dakota lobte sein Potenzial, „den Krieg meisterhaft zu beenden“.

